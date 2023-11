Articol susținut de Mars Joi, 02 Noiembrie 2023, 14:37

Smile Media

0

Pe 4 octombrie, cu ocazia Zilei Internaționale a Animalelor, am fost la Adăpostul Speranța din București. Acolo, am avut parte de o surpriză plăcută: i-am găsit pe voluntarii Mars dornici să ajute cu tot ce pot. Am avut prilejul să discutăm cu Ilie Găgeatu, General Manager al Mars România, și Anca Tomescu, reprezentant Comunicare la Fundația Adăpostul Speranța. În cadrul acestei discuții cei doi au evidențiat pasiunea pentru animalele de companie și eforturile lor comune pentru a sprijini adopțiile și pentru a aduce bucurie cățeilor de la Adăpostul Speranța.

Mars România și Adăpostul Speranța împreună de Ziua Internațională a Animalelor Foto: Mars Romania

Suntem prezenți la Adăpostul Speranța cu ocazia Zilei Internaționale a Animalelor. De unde a venit ideea Mars de a organiza această zi de voluntariat?

Ilie Găgeatu, General Manager Mars România: Scopul nostru global este să creăm „O lume mai bună pentru animalele de companie" și avem câțiva piloni pe care ne concentrăm atenția. Adopțiile reprezintă unul dintre aceștia, iar obiectivul nostru este să ajutăm fiecare animal de companie să-și găsească o familie iubitoare.

Participăm în mod regulat la diverse evenimente pentru a educa și sprijini persoanele care își doresc să adopte un animal de companie. Organizăm vizite la adăposturi constant și încercăm să le sprijinim atât prin muncă fizică, cât și prin donații. Astfel, ne dorim să lucrăm întotdeauna la crearea unei lumi mai bune pentru animalele de companie.

Cu ocazia Zilei Mondiale a Animalelor sărbătorită pe 4 octombrie, anul acesta am organizat Programul de Voluntariat Mars la Adăpostul Speranța unde, alături de o parte dintre asociații Mars, avem ocazia să cunoaștem cățeii care așteaptă să își găsească o familie iubitoare și să sprijinim adăpostul prin muncă fizică. Prin această acțiune, ne-am propus să încurajăm adopțiile în rândul asociaților Mars și nu numai.

Despre cum arată o zi la Adăpostul Speranța am vorbit cu Anca Tomescu, reprezentant Comunicare la Fundația Adăpostul Speranța:

„Există un protocol foarte clar de dimineață, când venim primul lucru care pe care îl facem este să pregătim prima porție de mâncare pentru câini, o echipă fiind împărțită pe categorii. Cei care pregătesc mâncarea și cei care se duc cu fărașul și cu mătura sau cu lopata să strângă mizeria. Pe măsură ce se strânge mizeria, câinii din padocul respectiv, sunt liberi să facă ce vor, să alerge, să se joace. Deci e prima tură de mâncare pentru că ei dacă mănâncă ceva de dimineață, se liniștesc, după care ne ocupăm de partea medicală. Ne luăm fișele pentru a ști ce avem de făcut ca tratamente, avem și un izolator unde ținem cazurile grave.”

Ziua Internațională a Animalelor a fost sărbătorită cum se cuvine la Adăpost:

Ilie Găgeatu:În cadrul programului de voluntariat de anul acesta, peste 35 de asociați Mars sprijină Adăpostul Speranța prin diverse activități (vopsitul gardului, vopsitul padocurilor, îngrijirea cățeilor). La Mars, credem cu adevărat că animalele de companie fac lumea un loc mai bun și suntem de părere că orice pas în această direcție va ajuta numeroasele animale de companie aflate la nevoie.

Programul de Voluntariat Mars este una dintre acțiunile realizate cu ocazia Zilei Mondiale a Animalelor. Prin acest program, asociații Mars au oportunitatea să viziteze diverse organizații și adăposturi pentru a ajuta cu ceea ce este nevoie, fie că este vorba de plimbarea cățeilor sau de curățarea adăposturilor.

Ilie Găgeatu: La Mars, credem că fiecare câine și fiecare pisică merită o familie iubitoare și de aceea încurajăm și susținem asociații să adopte. Încercăm să le oferim informații în acest sens și să le explicăm cât de important este să adopte un animal de companie. În plus, tuturor asociaților care adoptă un cățel, le oferim hrană Pedigree gratis timp de un an pentru noul lor prieten.

De asemenea, aceștia își pot lua prietenii patrupezi la birou, unde ne-am asigurat că au deja o mulțime de beneficii prin care să aibă parte de timp de calitate petrecut împreună. Încercăm să oferim condiții prin care nu doar asociații să se simtă confortabil la locul de muncă, ci și prietenii lor patrupezi, datorită birourilor pet-friendly. Avem astfel de birouri în Cehia, Ungaria și România și ne dorim să încurajăm pe toată lumea să implementeze acest concept.

Ce au făcut voluntarii la Adăpostul Speranța de Ziua Internațională a Animalelor?

Mars a ales sa facă 4 activități de Ziua Internațională a Animalelor, activități menite să ușureze viața patrupedelor:

„Toate activitățile sunt importante, dar pe mine mă bucură două, în mod special. Una e chiar vitală, și anume vopsirea padocurilor, pentru că este o acțiune pe care o facem în fiecare an și care pare simplă, dar nu e așa deloc. Este o activitate care ne ia pur și simplu o piatră de pe suflet. A doua activitate care mă bucură foarte mult și care era demult pe lista noastră este să vopsim partea metalică din fața clinicii. O altă activitate ar fi culcușurile care sunt foarte utile pentru câini, chiar dacă ei au padocuri pentru că e ceva nou pentru ei și atunci ei au o nouă activitate, iar ultima și cea mai vitală pentru câini, periatul”, ne-a explicat Anca Tomescu.

„Orice voluntariat este foarte important. Noi avem o relație specială cu cei de la Mars, nu este prima dată când vin la noi. Au mai fost la noi, de câțiva ani deja și aș putea spune că suntem deja prieteni. Este o acțiune mai mult decât vitală și importantă pe care o apreciem din tot sufletul”, a adăugat Anca Tomescu.

Principalele inițiative ale Mars pentru adoptia animalelor:

Ilie Găgeatu: Mars are o istorie lungă în sprijinirea adopțiilor de animale de companie și susținerea îmbunătățirii vieții acestora și implementăm mai multe proiecte în acest sens, cum ar fi campania „Ziua Mondială a Animalelor”, conceptul de birouri pet-friendly, susținerea adăposturilor individuale și implementarea campaniilor de educare a celor care își doresc să adopte un cățel și se află la început de drum.

Pe lângă campaniile de educare, activitățile de voluntariat și acțiunile de susținere a adăposturilor individuale, suntem în contact cu reprezentații anumitor organizații și încercăm să îi susținem atunci când au nevoie.

Ilie Găgeatu: Ne dorim ca din ce în ce mai mulți oameni să înțeleagă că există o mulțime de animale minunate în adăposturi și îi încurajăm să ia în considerare mai întâi adopția, înainte de a decide să cumpere un animal de companie.

Câteva rezultate ale inițiativei „Ziua Mondială a Animalelor”:

Ilie Găgeatu:

În anul 2020, au fost donate 230.000 de porții de hrană specializată către 22 de adăposturi din București precum și alte adăposturi din țară, în Giurgiu, Argeș, Vâlcea, Bacău, Cluj, Constanța, Hunedoara, Arad. Prin donațiile Mars a fost asigurată hrană pentru 14.312 câini și 1.756 pisici aflați în cele 44 de adăposturi.

În 2021, Mars România a donat 230.000 porții de hrană specializată către 46 adăposturi din toată țara, care au fost distribuite către un număr aproximativ de 15.000 de câini și 2.000 pisici.

Dacă vrei să adopți un câine este bine să știi:

Anca Tomescu:

Persoanele doritoare trebuie să completeze și un formular. Acest formular care mă ajută pe mine să îmi dau seama cam ce fel de câine li s-ar potrivi.

În general le recomand să vină să interacționeze cu câinele de cateva ori înainte să plece cu el acasă. Dacă este cazul, vii chiar și o lună de zile pentru a vedea dacă te place câinele și pentru a socializa cu el.

Undeva pe la a doua, a treia întrevedere eu îmi dau seama dacă câinele vrea să meargă cu persoana respectivă. Câinele se bucură într-un anumit fel, deja știu genul ăla de bucurie. E clar că e un „match” făcut și atunci e ce trebuie.

Există și situații unde câinele este indiferent și nu prezintă vreun interes față de persoana respectivă.

În general atunci îi anunțăm să nu își mai piardă vremea cu el.

Nu se întâmplă foarte des să nu se potrivească, pentru că din prima eu știu ce să le recomand, dar când se întâmplă, le explic în așa fel încât să înțeleagă.

Articol susținut de Mars