Andrei Ursu, fiul disidentului Gheorghe Ursu, susţine că decizia Parchetului General de a formula o cerere de revizuire a hotărârii prin care torţionarii tatălui său au fost achitaţi este o veste îmbucurătoare, transmite News.ro.

Andrei Ursu (centru) fiul disidentului Gheorghe Ursu, în fața ICCJ Foto: AGERPRES

„Este o veste îmbucurătoare. Sper să avem parte de judecători oneşti şi cu o anumită coloană vertebrală. Este îmbucurător că Parchetul General a avut curajul să meargă mai departe, să aducă elemente noi - fapte şi împrejurări care contrazic motivarea în baza căreia au fost achitaţi cei doi torţionari (Marian Pârvulescu şi Vasile Hodiş - n.r.). Se deschide o nouă speranţă, o nouă perspectivă că un complet nou de judecată va avea curajul să dispună redeschidere şi rejudecarea cauzei pe baza probelor noi, coroborate cu cele anterioare - care însumează 50 de volume. Când dosarul era adus în sala de judecată, era nevoie de un cărucior pentru a aduce tot probatoriul. Deci este o speranţă”, a declarat Andrei Ursu.

Fiului disidentului Gheorghe Ursu anunţă că, în paralel cu Parchetul General, a depus la rândul său o cerere de revizuire a sentinţei prin care torţionarii tatălui său au fost achitaţi de Curtea Supremă.

„Vreau să vă mai spun un lucru important: am depus şi eu o cerere de revizuire a sentinţei săptămâna trecută. Sunt sute de mărturii ale altor oameni care au fost torturaţi, bătuţi cu bestialitate în anii ’70-’80 în beciurile Securităţii şi ale Miliţiei din toată ţara. Plus condamnări penale pe care le-au primit unii oameni în anii ’80 pentru învinuiri strict politice. Deci e vorba numai de represiune politică în acei ani, chiar dacă a fost deghizată sub pretexte de drept comun. Parchetul General a primit de la CNSAS documente care arată planurile de acţiune ale Securităţii - Direcţia a 6-a cercetări penale, din care făceau parte cei doi torţionari - în care este descrisă cu lux de amănunte această doctrină a lui Ceauşescu şi a Securităţii de a-i încadra pe disidenţi, pe opozanţii regimului Ceauşescu, ca hoţi, borfaşi, ”ca să nu avem probleme la organizaţiile internaţionale privind drepturile omului”. Acesta este un citat din Tudor Postelnicu, şeful Securităţii din 1985. Am depus astfel de noi documente care însumează 50GB pe un memory stick: audio, video şi mărturii olografe de la CNSAS care dovedesc cu asupra de măsură represiunea Securităţii împotriva poporului român”, a adăugat Andrei Ursu.

Fiului disidentului Gheorghe Ursu speră că, pe baza noilor probe, viitorul complet de judecată să redeschidă dosarul morţii tatălui său.

„Să speram că vom avea parte de judecători integri, care vor avea răbdarea să citească documentele respective şi care să aibă bunul-simţ, decenţa să le ia în considerare şi să redeschidă această cauză întrucât nu se poate pune din nou în discuţie ideea că nu a existat nici măcar o relaţie de adversitate între Securitate şi poporul român în anii ’70-80, aşa cum au motivat judecătorii de la Înalt aCurte de Casaţie şi Justiţie”, a conchis Andrei Ursu.

Torţionarii disidentului Gheorghe Ursu, Marin Pârvulescu şi Vasile Hodiş, au fost achitaţi definitiv, în 27 iulie, de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

La acea vreme, Andrei Ursu, fiul disidentului Gheorghe Ursu, a susţinut că sentinţa definitivă de achitare primită de torţionarii tatălui său din partea Curţii Supreme este una „scandaloasă şi abjectă”.

Într-un interviu pentru Prima TV, Andrei Ursu a declarat atunci că ar fi „o bilă albă” dacă Parchetul General ar găsi o cale extraordinară de atac.

Argumentele în baza cărora Parchetul General cere revizuirea deciziei în dosarul disidentului Gheorghe Ursu

Parchetul General a anunțat că miercuri a formulat o cerere de revizuire a hotărârii de achitare a inculpaților trimiși în judecată de Secția parchetelor militare în „dosarul Ursu”.

Procurorii Secției judiciare din Parchetul General arată în cererea de revizuire că aceasta se bazează pe fapte sau împrejurări care nu au fost cunoscute la soluționarea cauzei.

„În lunile septembrie și octombrie 2023, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității a trimis Parchetului Înaltei Curți de Casație și Justiție o serie de înscrisuri conținând date și informații, însoțite de detalii tehnice apreciate ca absolut relevante și necesare înțelegerii datelor prezentate, referitoare la fapte sau împrejurări care nu au fost cunoscute la soluționarea cauzei și care dovedesc represiunea exercitată de Securitate și calitatea de disident a victimei Gheorghe Ursu.

Totodată, în vederea documentării imparțiale și competente a realităților regimului comunist, cu precădere în ceea ce privește funcționarea aparatului de represiune a acestuia, dar și a celorlalte instituții ale regimului, PÎCCJ a primit sprijinul științific al Academiei Române, prin intermediul Institutului de Istorie „Nicolae Iorga”, precum și al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER), în calitatea sa de agenție guvernamentală specializată în investigarea crimelor comunismului. Astfel, în luna octombrie 2023, a fost înaintat Materialul documentar întocmit de IICCMER, în colaborare cu Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”, însoțit de un material sintetic referitor la cazuistica și încălcările drepturilor omului în România în perioada 1980-1989.

Așa cum se evidențiază în cererea de revizuire, faptele și împrejurările noi relevate de aceste materiale susțin o cu totul altă situație de fapt decât cea reținută de instanță și se circumscriu adevărului istoric, respectiv că represiunea a fost o trăsătură permanentă a regimului comunist, conflictul dintre societate și regim a reprezentat o constantă, regimul a continuat practicarea politicilor restrictive, interzicând orice manifestare publică pe care o considera drept un pericol la adresa stabilității sale și a disimulat represiunea politică prin folosirea anchetelor penale instrumentate de Miliție, ca paravan al acțiunilor de poliție politică.

În ceea ce priveşte situaţia concretă a victimei Ursu Gheorghe, din noile înscrisuri reies elemente clare şi indubitabile ale faptului că acesta era considerat un opozant politic, iar faptele sale erau considerate ca făcând parte din categoria formelor celor mai grave de manifestare a opoziţiei faţă de regimul dictatorial al lui Nicolae Ceauşescu.

Prin urmare, prin raportare la documentele menționate, procurorii au apreciat că rezultă date și împrejurări noi care nu au fost avute în vedere la soluționarea cauzei și care pot conduce la o soluție diametral opusă celei pronunțate, solicitând Curții de Apel București admiterea cererii de revizuire, anularea hotărârii atacate și, rejudecând, condamnarea a doi dintre inculpați și încetarea procesului penal față de cel de-al treilea (decedat în timpul judecății) pentru săvârșirea infracțiunii de tratamente neomenoase”.

