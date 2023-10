ESENTIAL Luni, 30 Octombrie 2023, 09:52

gsp.ro

Dumitru Dragomir, fostul președinte LPF, a spus în direct ce pensie câștigă de la statul român. Dumitru Dragomir a condus LPF timp de 17 ani și a fost urmat de Gino Iorgulescu, în 2013.

Dumitru Dragomir Foto: GSP

„Bani deoparte nu am, pentru că mi-am asigurat bătrânețea prin pensie. Eu am plătit 6000 de dolari în fiecare lună la stat pentru pensie. Am aproape 4000 de euro. Cam 20.000 de lei. Asta adăugată la pensia de la parlament care e tăiată deocamdată, dar începe să curgă, așa am înțeles”, a spus Dragomir

Citește mai mult pe gsp.ro