Vremea se menține mai caldă în România în următoarele patru săptămâni și vor fi temperaturi mai ridicate decât cele normale față de perioada în care ne aflăm, informează Administrația Națională de Meteorologie (ANM), citată de Agerpres, într-o prognoză pentru perioada 30 octombrie-27 noiembrie 2023. Totuși, se anunță ploi în cea mai mare parte a țării.

Iarnă caldă Foto: David Paterson / Alamy / Alamy / Profimedia

Astfel, în săptămâna 30 octombrie - 6 noiembrie 2023, valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în toată ţara, dar mai ales în regiunile vestice şi sud-estice. Se vor înregistra și ploi, mai ales în regiunile vestice şi nord-vestice, însă mai puțin în sudul şi sud-estul teritoriului, în timp ce în rest cantităţile de precipitaţii se vor situa în limite normale pentru această săptămână.

În săptămâna 6 - 13 noiembrie 2023, temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă la nivelul întregii ţări, dar mai ales în regiunile sud-estice şi estice. Regimul pluviometric va fi excedentar în cea mai mare parte a ţării, cu precădere în vest, nord-vest şi local în centru, exceptând regiunile sudice, unde cantităţile de precipitaţii se vor situa în limite normale pentru această săptămână.

Estimările meteorologice pentru săptămâna 13 - 20 noiembrie 2023 arată că temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în toate regiunile ţării, dar mai ales în sud-estul teritoriului, iar precipitaţiile vor fi excedentare în majoritatea regiunilor.

În ultima săptămână de prognoză, respectiv 20 - 27 noiembrie 2023, temperatura medie a aerului va avea valori uşor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, în toată ţara, iar regimul pluviometric va fi excedentar în sudul, estul şi local în centrul ţării, în timp ce în restul teritoriului cantităţile de precipitaţii se vor situa în limite normale pentru această perioadă.

Pe 21 octombrie în România a fost cel mai cald din Europa, temperaturile trecând de 35 de grade Celsius. Cele mai ridicate temperaturi au fost de +35,1 C la Turnu Măgurele, +35 C la Bechet, +34,6 C la Zimnicea, +34,1 C la Tecuci, +34 C la Giurgiu și +33,9 C la Tecuci, arată datele ANM. La București Filaret au fost +32,5 C, iar la Constanța, +31,8 C. Cele mai scăzute minime au fost la peste 2.000 m alt: +10,6 C la Omu și +11,3 la Țarcu.

