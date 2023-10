Articol susținut de TikTok Vineri, 27 Octombrie 2023, 13:09

În viitorul apropiat, 9 din 10 joburi vor necesita competențe digitale, fapt subliniat și de obiectivul Comisiei Europene de a atinge o rată de 70% de alfabetizare digitală în rândul adulților până în 2025. Într-o lume digitalizată care evoluează rapid, devine crucial pentru tinerii români să dobândească abilitățile și cunoștințele necesare pentru a prospera pe piața dinamică a joburilor de mâine.

Future Jobs Cup Foto: TikTok

90% din locurile de muncă ale viitorului vor necesita competențe digitale, așa că, indiferent de calea pe care o vor alege, tinerii vor trebui să învețe un set de abiilități pentru a putea crește.

TikTok și Școala de Valori își unesc forțele și lansează Future Jobs Cup, o competiție care își propune să ajute tinerii să dobândească abilitățile necesare pentru joburile viitorului în contextul digitalizării pieței muncii.

Pe lângă atelierele de dezvoltare a competențelor și sesiunile de mentorat cu experți în domeniul digital și social, primele trei echipe clasate vor primi granturi în valoare de 15.000$, 10.000$ și 7.000$ pentru a-și transforma proiectele inovatoare în soluții tangibile și de impact.



Prin urmare, TikTok și Școala de Valori lansează Future Jobs Cup, o competiție dedicată tuturor studenților din România. Future Jobs Cup este concepută ca o călătorie transformatoare care să ajute studenții să dobândească experiența, abilitățile și cunoștințele necesare pentru a conduce următorul val de inovație tehnologică. Deschisă tuturor studenților care aspiră să-și dezvolte abilitățile de lider, spiritul antreprenorial și creativitatea, această inițiativă îi susține să creeze proiecte și produse relevante pentru generația lor.

Pentru a participa la competiție, studenții trebuie să acceseze pagina web a proiectului și să se înscrie. Apoi, ei vor face parte dintr-un ecosistem de sesiuni de mentorat, unde își pot dezvolta abilitățile, schimba idei și contribui activ la peisajul inovației. Pentru a explora ideea din spatele proiectului, Școala de Valori a realizat o serie de interviuri video cu experți și antreprenori din diferite domenii, cum ar fi Nadia Gorduza (Fondator ID Therapy), Grațian Mihăilescu (Fondator Urbanize Hub), Dragan Petrov (CEO Qme.ai), Ionuț Budișteanu (Fondator WebDollar) și Daniel Păun (Managing Partner la E-campus România), care vor oferi inspirație pentru carierele viitorului. În cele din urmă, cele mai bune 50 de idei vor ajunge în etapa de pitch și vor intra în competiție pentru a primi sprijin sub formă de granturi.

În plus, TikTok lucrează cu peste 20 de creatori, cunoscuți pentru abilitatea lor de a inspira și motiva propriile comunități, care vor avea un rol crucial în comunicarea Future Jobs Cup. Utilizatorii TikTok pot găsi tot conținutul acestora sub hashtag-urile #futurejobscup și #digitalskills, iar platforma invită toți oamenii să se alăture campaniei și să transmită mai departe vestea despre Future Jobs Cup.

Promovarea inovației, abilităților digitale și impactului în lumea reală printre studenții români

Future Jobs Cup are ca parteneri principalele universități din România, dar și asociații studențești precum AIESEC România și Board of European Students of Technology (BEST București). Prin urmare, această inițiativă depășește sfera educației tradiționale și funcționează ca un catalizator pentru gândire, creativitate și perspective practice asupra carierelor și tehnologiilor care vor forma viitorul. Cu o abordare dublă care include Future Jobs Academy și competiția Future Jobs Cup, proiectul încurajează mii de studenți să-și imagineze, să creeze și să contribuie la o lume digitalizată.

Pentru a se alătura competiției Future Jobs Cup, studenții, organizați în echipe de câte 10 membri, trebuie să elaboreze un plan de proiect care abordează direct nevoile reale ale tinerilor în căutarea unui loc de muncă în România. Competiția se desfășoară în zece domenii distincte care vor defini piața muncii de mâine. Fiecare dintre aceste domenii cuprinde între 4 și 21 de profesii ale viitorului, printre care tehnologie, resurse umane, afaceri, mediu, servicii urbane, agricultură, explorarea spațiului, sănătate, date și relaxare.

Future Jobs Academy se pregătește să devină un hub transformativ de cunoaștere și inspirație pentru studenți. În acest modul amplu de învățare, sute de studenți vor avea oportunitatea unică de a participa la sesiuni de mentorat și la 10 ateliere găzduite în principalele centre universitare din România. Evenimentele și atelierele sunt concepute pentru a informa, a stimula schimbul de idei și pentru a provoca tinerii să elaboreze soluții inovatoare adaptate cerințelor dinamice ale domeniilor de interes alese. Cele mai promițătoare 50 de idei care se desprind din aceste echipe vor avansa în etapa de prezentare. În cele din urmă, echipele își vor prezenta proiectele unui juriu de experți care va selecta ideile cu cel mai mare impact. Proiectul se va concretiza prin alocarea a trei granturi în valoare de 15.000$, 10.000$ și 7.000$, care vor reprezenta un pas către viitor, pe măsură ce studenții își transformă ideile lor vizionare în realitate.

„Într-un mediu în continuă schimbare, nu a fost niciodată mai important ca studenții și tinerii să fie dotați cu instrumentele necesare pentru provocările și schimbările viitorului. La TikTok, vrem să fim parte din soluție și să contribuim la o schimbare reală care să sprijine nu doar comunitatea noastră, ci societatea în ansamblu. Suntem extrem de mândri să lucrăm împreună cu Școala de Valori și așteptăm cu nerăbdare să vedem ideile inovatoare și creative ale studenților și cum vor ajuta acestea la pregătirea lor pentru viitor”, a declarat Jakub Olek, Head of Public Policy and Government Relations CEE, TikTok.

„Programul Future Jobs Cup reprezintă o interfață între tineri și comunitatea educațională, socială și antreprenorială, între aspirațiile și valorile tinerilor și evoluția tot mai accelerată a societăților contemporane din ce în ce mai tehnologizate. Cu Future Jobs Cup ne propunem să oferim cunoaștere despre lume, să transformăm cele mai actuale informații în cunoștințe, să proiectăm noi perspective asupra viitorului, să facilităm schimbul de opinii, de proprietate intelectuală și să generăm idei pentru bunăstare. Scopul principal este să deschidem orizonturile cunoașterii astfel încât studenții din România să dea sens visurilor lor de a crește, de a învăța să acționeze pe cont propriu și să atingă succesul personal și profesional”, a declarat Silvia Bogdan, Președinte, Școala de Valori.

Competențele digitale, în top 3 abilități necesare pentru integrarea pe piața muncii

Conform studiilor realizate de Școala de Valori, tinerii sunt de părere că abilitățile digitale sunt printre cele mai importante trei competențe pentru integrarea pe piața muncii, alături de cele sociale și de comunicare. Mai mult, pentru a se pregăti pentru accesarea pieței muncii și dezvoltarea unor noi competențe, cei mai mulți dintre tineri aleg să participe la internship-uri sau conferințe, să facă voluntariat sau să urmeze cursuri online.

Pentru a excela într-un anumit domeniu de activitate, tinerii au nevoie să știe cât mai devreme posibil care sunt cele mai semnificative schimbări care se vor produce în piața muncii, mai ales din perspectivă digitală, precum și cum îi pot ajuta acestea la creșterea angajabilității sau pornirea unor mici afaceri. Înțelegerea schimbărilor pieței, în special în domeniul digital, este esențială pentru luarea deciziilor informate și pentru valorificarea oportunităților care deschid calea către o carieră de succes.

Calendarul competiției

Octombrie 2023: Lansarea proiectului Future Jobs Cup;

Octombrie - Noiembrie 2023: Susținerea workshop-urilor Bibliotecă Vie;

Octombrie - Noiembrie 2023: Dezvoltarea platformei de e-learning EntreComp@Work, care va include informații despre cadrul european al competențelor antreprenoriale în acțiune pe piața muncii;

Noiembrie 2023 - Februarie 2024: Susținerea workshop-urilor Play4FutureJobs, o simulare experiențială bazată pe board game;

Noiembrie 2023 - Februarie 2024: Susținerea atelierelor Mediul VUCA și Lumea Digitală, bazate pe design thinking;

Februarie - Aprilie 2024: Lansarea și dezvoltarea competiției Future Jobs Cup;

Mai 2024: Prezentarea, Jurizarea și Acordarea premiilor echipelor câștigătoare;

Mai - Iulie 2024: Mentorat și Monitorizarea implementării proiectelor câștigătoare.

Alături de Școala de Valori, TikTok își continuă angajamentul de a investi în crearea unor experiențe noi cu impact real, în timp ce oferă soluții și instrumente care să susțină creativitatea și exprimarea autentică.

Despre Școala de Valori

Școala de Valori este o organizație non-guvernamentală și non-profit, înființată în 2009, care oferă tinerilor și profesorilor din mediul preuniversitar experiențe de dezvățare a convingerilor și comportamentelor disfuncționale și reînvățarea unor noțiuni care pun accentul pe identificarea potențialul individual, dezvoltarea competențelor pentru viață și creșterea abilității de a lucra colaborativ, multidisciplinar și multigenerațional pentru a transforma societatea actuală într-una centrată pe valori sănătoase. Școala de Valori a ajuns prin intermediul proiectelor la 146.173 de elevi și studenți și 11.702 de profesori și în 5.916 de școli.

https://scoaladevalori.ro/

Despre TikTok

TikTok este destinația principală pentru conținut video scurt pentru mobil. Misiunea noastră este de a inspira creativitate și de a aduce bucurie. TikTok are sediile globale în Los Angeles Singapore și are birouri în New York, Londra, Paris, Berlin, Dubai, Jakarta, Seul și Tokyo.

https://www.tiktok.com/ro/

