ESENTIAL Joi, 26 Octombrie 2023, 16:13

4

Vremea caldă se menține și în următoarele cinci zile, vineri vor fi 30 C în Muntenia, iar maximele vor atinge 27 C în week-end. Vor fi diferențe mari de temperatură în țară, mai ales noaptea și dimineața. La București vor fi 27 C luni și 24 de grade marți, arată hărțile ANM.

Fum de la gratare Foto: Vlad Barza / HotNews.ro

Cum va fi vremea în țară vineri și în week-end

Vineri 27 octombrie

Minime între 5 și 18 C

Maxime între 16 și 30 C

Sâmbătă 28 octombrie

Minime între 2 și 15 C

Maxime între 14 și 27 C

Duminică 29 octombrie

Minime între 1 și 15 C

Maxime între 16 și 27 C

București, vremea în următoarele cinci zile: Minimă și maximă

Vineri: 10/28

Sâmbătă: 13/26

Duminică: 8/26

Luni: 7/27

Marți 9/24