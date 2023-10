Parteneriat media Joi, 26 Octombrie 2023, 09:23

OMV Petrom este noul partener al Academiei de Sustenabilitate, prima platformă socială și de educație în domeniul sustenabilității dedicată microîntreprinderilor și întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) din România.

OMV Petrom se alătură Academiei de Sustenabilitate, platformă de educație pentru microîntreprinderi și IMM-uri Foto: Social Innovation Solutions

Pentru că educația este primul pas spre schimbare, OMV Petrom sprijină demersurile Academiei de Sustenabilitate, inițiativă lansată anul acesta în luna mai de către Social Innovation Solutions. OMV Petrom este prima companie din industria energetică românească care a publicat un raport de sustenabilitate de sine stătător în 2012. Astăzi sustenabilitatea este pe deplin încorporată în strategia de afaceri, cu accent pe tranziția către afaceri cu emisii reduse de carbon, operațiuni responsabile, inovare & digitalizarea și susținerea oamenilor și a comunităților.

Academia de Sustenabilitate pregătește IMM-urile să se adapteze, să adopte și să valorifice tendințele din lumea sustenabilității, care pot avea un impact pozitiv atât asupra business-ului lor, cât și asupra comunității în care activează. IMM-urile au acces la întregul conținut educativ, complet gratuit după ce își creează contul pe www.academia-de-sustenabilitate.ro. Cursurile din platformă includ 11 module de învățare și un mic dicționar din lumea sustenabilității. Pe lângă acestea, participanții au ocazia de a se alătura unei comunități de profesioniști și antreprenori din domeniul sustenabilității, de a colabora și împărtăși bune practici și provocări.

Alina Petrescu, Director Comunicare și Sustenabilitate, OMV Petrom: „Ne bucurăm să susținem Academia de Sustenabilitate și să sprijinim astfel IMM-urile românești în parcursul lor spre cerințele viitorului. Suntem conștienți că e important ca sustenabilitatea să fie integrată în strategia de afaceri și că partenerii potriviți pentru a parcurge acest drum împreună sunt esențiali. Considerăm că IMM-urile au un rol cheie în dezvoltarea sustenabilă a societății și pentru a-și atinge potențialul au nevoie de o comunitate prin intermediul căreia să aibă acces la resurse globale, expertiză de calitate și potențiali investitori.”

În cadrul Academiei de Sustenabilitate, antreprenorii pot învăța despre atragerea finanțărilor verzi, fiscalitatea adaptată obiectivelor de mediu, inovațiile și economia circulară și cerințele de raportare din domeniu.

„Întreaga lume,nu doar cea de business, este în continuă schimbare. Afacerile mici și mijlocii care investesc în sustenabilitate au cea mai mare șansă de adaptare la noile reglementări, noile cerințe ale investitorilor și, probabil cel mai important, noile așteptări ale consumatorilor. Academia de Sustenabilitate aduce împreună resursele, soluțiile și schimbările de care avem nevoie în societate și ne bucurăm să avem alături de noi parteneri care au ei înșiși resursele necesare schimbării și vor să fie parte din soluție”, a spus Ciprian Stănescu, președinte Social Innovation Solutions.

Peste 800.000 de IMM-uri generează 50% din cifra de afaceri totală a business-ului românesc, conform datelor Registrului Comerţului. Acestea sunt parte importantă a economiei locale și trebuie să privească sustenabilitatea ca pe o oportunitate valoroasă pentru afacerea lor.

Despre Academia de Sustenabilitate

Academia de Sustenabilitate este un proiect marca Sustainable Futures inițiat de Social Innovation Solutions alături de Fundația Coca‑Cola, partener fondator și BCR, partener principal. Printre partenerii organizaționali se numără Ambasada Sustenabilității în România, Confederația Patronală Concordia, Romanian Business Leaders, Viitor Plus, Global Shapers Bucharest Hub, WWF România, CCIFER sau SNRB. Proiectul beneficiază de sprijinul organizațiilor internaționale SME Climate Hub, Exponențial Roadmap Initiative, The Rock Group, având ca partener academic Envisia. Academia de Sustenabilitate are o componentă de Advisory Board, un consiliu consultativ care joacă un rol esențial în asigurarea resurselor educaționale de înaltă calitate, relevante și actualizate, astfel încât IMM-urile să poată adopta cele mai bune practici în domeniul sustenabilității și să rămână competitive pe piață.

Despre Social Innovation Solutions

Social Innovation Solutions (SIS) este o organizație care are ca misiune să susțină indivizi și organizații să înțeleagă transformările viitorului și să dezvolte soluții sustenabile de tehnologie, politici publice și antreprenoriale.

SIS organizează mai multe incubatoare și programe educaționale în România și Europa Centrală și de Est, precum Future Makers, Academia de Sustenabilitate, TRANSFORMATOR și Games of Science, lucrând cu aproape 10.000 mii de tineri, start-ups și ONG-uri în ultimii ani. De asemenea, SIS dezvoltă mai multe platforme de conversații precum Future Summit, Sustainable Futures sau Climate Change Summit și oferă consultanță și programe de executive education în foresight, inovație și sustenabilitate.

Despre OMV Petrom

OMV Petrom este cea mai mare companie de energie din Europa de Sud-Est, cu o producție anuală de țiței și gaze la nivel de grup de aproximativ 43 milioane bep în 2022. Grupul are o capacitate de rafinare de 4,5 milioane tone anual și operează o centrală electrică de înaltă eficiență de 860 MW. Pe piața distribuției de produse petroliere cu amănuntul, Grupul este prezent în România și în țările învecinate prin intermediul a aproximativ 780 benzinării, sub două branduri, OMV și Petrom.

OMV Petrom este o companie în care acționarii români dețin peste 42% din acțiuni (din care statul român, prin Ministerul Energiei, deține 20,7%, iar 21,7% sunt deținute de fondurile de pensii din România, la care se adaugă aproape 500.000 de investitori individuali și alte entități românești). OMV Aktiengesellschaft, una dintre cele mai mari companii industriale listate din Austria, deține 51,2% din acțiunile OMV Petrom, iar restul de 6,4% sunt deținute de alți investitori străini. Din totalul acțiunilor OMV Petrom, 28,1% se tranzacționează liber la Bursa de Valori București și la Bursa de Valori din Londra.

OMV Petrom este cel mai mare contribuabil la bugetul de stat, cu circa 39 miliarde de euro reprezentând taxe, impozite și dividende plătite în perioada 2005 - 2022. În aceeași perioadă, compania a investit aproximativ 17 miliarde de euro. În anul 2022 impozitele plătite de OMV Petrom au asigurat 7% din veniturile fiscale ale României.

Din 2007, OMV Petrom a integrat în strategia sa de business principiile responsabilității corporatiste. În perioada 2007 - 2022, compania a alocat circa 120 milioane de euro pentru dezvoltarea comunităților din România, concentrându-se pe protecția mediului, educație, sănătate și dezvoltare locală.

Pe 29 iulie 2020, OMV Petrom și-a anunțat sprijinul pentru recomandările emise de Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), Grupul operativ pentru publicarea informațiilor financiare referitoare la schimbările climatice privind riscurile și oportunitățile asociate schimbărilor climatice. OMV Petrom raportează anual progresul realizat în ceea ce privește implementarea acestor recomandări.

