Articol susținut de ASAP România Miercuri, 25 Octombrie 2023, 11:44

Smile Media

1

”Trei sferturi din deșeurile de pe plajă sunt plastic”, ”Ingerăm anual o cantitate de plastic de dimensiunile unui card”, ”Nu toate materialele se pot recicla”, ”Fiecare locuitor aruncă anual aproximativ o tonă de deșeuri”, ”Dacă topim metalul și sticla putem să le reciclăm la nesfârșit” sunt doar câteva dintre cele mai captivante informații pe care 200 de liceeni de clasele a IX-a și a X-a din capitală le-au aflat participând la atelierele de educație prin joc organizare de Armata Selectării Atente a Plasticului.

Adevar sau Reciclare în liceele din București Foto: ASAP România

Adevăr sau Reciclare a fost modalitatea de a le stârni curiozitatea adolescenților, un joc bazat pe întrebări și provocări despre colectare separată.

Începând cu finalul lunii octombrie, 100 de colegii și licee din București vor beneficia de acest joc ca instrument de învățare, parte dintr-un kit educațional pentru cadrele didactice.

”Am putut să ne exprimăm liber opiniile. Acest atelier educativ e un model pentru altele”

6 ateliere moderate de Alex Zamfir, cunoscut în mediul online ca Cel Mai Bun Tată, au fost desfășurate la Liceul Teoretic „Jean Monnet”, la Colegiul Național „Iulia Hașdeu” și la Colegiul Național „Grigore Moisil”, cu scopul de a-i face pe tineri mai conștienți de problema colectării separate și de a-i încuraja să adopte un comportament sustenabil.

Activitățile s-au desfășurat într-o atmosferă relaxată, componenta distractivă fiind esențială, ASAP și Alex Zamfir încurajând această formă activă și liberă de învățare. Elevii s-au dovedit a fi extrem de implicați în activități, dornici de a cunoaște cât mai multe pe tema dată: ”Am fost implicați activ în acest atelier, am putut să ne exprimăm liber opiniile. Acest gen de activitate e un model pentru altele” - elev Colegiul Național Iulia Hașdeu.

”Atelierul a fost foarte interesant, am combinat informațiile și statisticile despre plastic și reciclare cu teme care sunt de interes pentru noi, liceenii, cum ar fi cunoașterea colegilor de clasă, prietenia. Tot ce am discutat mi-a captat atenția - de la câte pungi de plastic se folosesc în fiecare zi, până la faptul că există o insulă de plastic în Oceanul Pacific” - elev Colegiul Național Grigore Moisil.

”România e pe ultimul loc la capitolul reciclare”

”O informație interesantă aflată, dar îngrijorătoare, e că țara noastră e pe ultimul loc din Europa la capitolul reciclare - e o problemă majoră care ar trebui luată în considerare de autorități, dar și de noi toți, cetățenii” - elev Liceul Teoretic Jean Monnet.

”Mult dinamism astăzi! M-am bucurat să văd că elevii noștri au fost foarte activi, s-au distrat și asta, până la urmă, e cel mai important. Îmi doresc foarte tare ca ei să aibă o conștiință mai ascuțită asupra a ceea ce înseamnă reciclarea și regulile de colectare separată” - a menționat prof. Georgiana Ungureanu, Colegiul Național Iulia Hașdeu.

”Cred că e important să-i ascultăm pe adolescenți, să fim mai atenți la ceea ce au de spus”

”Mi se pare extraordinar că există astfel de inițiative ale Primăriei Municipiului București care ne permit nouă, echipei ASAP și mie, să venim în liceele bucureștene și să povestim cu adolescenții despre importanța reciclării plasticului. În cadrul atelierelor am descoperit cât de multe lucruri știu și cât de interesați sunt de informații la care nu au acces atât de ușor. Jocul Adevăr sau Reciclare ne permite să povestim cu ei pe tema reciclării, despre ce putem face mai bine și cred că e important să-i ascultăm pe cei din generația lor, să fim mai atenți la ceea ce au de spus” - a menționat Alex Zamfir.

”Feedback-ul liceenilor și al profesorilor implicați e peste așteptările noastre - am văzut entuziasm, curiozitate, implicare! E un sentiment de bucurie că am creat un joc care e pe placul adolescenților și că reușim prin el să contribuim in adoptarea unui nou comportament al acestei generații cu privire la plastic, reciclare, colectare separată” - Mihaela Tutunaru, coordonator program ASAP.

Toate informațiile despre campania desfășurată în liceele din București se regăsesc pe site-ul oficial al programului, în pagina dedicată.

*Proiect realizat cu sprijin de la bugetul local al Municipiului București. Conținutul acestui proiect nu reflectă neapărat poziția Primăriei Municipiului București / Consiliului General al Municipiului București și nu implică nicio responsabilitate din partea Autorității Finanțatoare.

***

Parteneri media: Ambasada Sustenabilității în România, Hotnews, Rock FM.

***

Despre ASAP România

ASAP (Armata Selectării Atente a Plasticului) este un program de responsabilitate socială inițiat de Fundația The Institute, care urmărește să genereze schimbare în comportamentul adolescenților față de plastic, de la utilizare la colectare separată și reciclare. Obiectivul ASAP este acela de a contribui activ la promovarea educației pentru mediu în rândul publicului țintă și de a crea cea mai mare infrastructură unitară pentru colectarea separată a deșeurilor în vederea reciclării în toate școlile din România. În prezent, programul e activ în peste 1.600 de școli din 36 de localități și municipii reședință de județ din România, informațiile despre colectare separată și reciclare ajungând la peste jumătate de milion de elevi din ciclurile preuniversitare.

ASAP este un program susținut de Lidl România, care contribuie la obiectivele strategiei REset Plastic a Grupului Schwarz, din care retailerul face parte. Strategia REset Plastic cuprinde cinci zone de acțiune – de la evitarea folosirii plasticului în ambalaje și regândirea designului acestora, la reciclare și acțiuni de ecologizare, până la inovare și educare în domeniu.

Toate informațiile despre programul ASAP sunt disponibile pe site-ul oficial ASAP România și pe conturile de social media, Facebook, Instagram și TikTok.

Articol susținut de ASAP România