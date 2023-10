Articol susținut de complice.ro Marți, 24 Octombrie 2023, 08:53

Gartner a chestionat peste 500 de lideri de resurse umane din 40 de ţări şi din toate industriile majore ca să identifice tendinţele din domeniu şi să evalueze priorităţile de HR, respectiv provocările aşteptate pentru 2024.

Oana Pascu, fondator Complice.ro Foto: Complice.ro

CULTURA ORGANIZAȚIONALĂ a fost plasată pe locul 2, în Topul Priorităților, fiind și pentru PRIMA DATĂ în top 5.

Potrivit aceluiași studiu:

41% dintre respondenți afirmă că dezvoltarea culturii organizaționale și conectarea echipelor sunt afectată de munca în sistem hibrid.

47% dintre liderii HR nu știu cum să inițieze schimbările pentru a atinge rezultatele dorite

Ce e de făcut?

Oana Pascu, fondator Complice.ro ne arată legătura dintre experiențe, sudarea echipelor, creșterea retenției și a implicării.

Mixul ideal pentru clienții noștri este alcătuit după următoarea rețetă: se ia o doză de inedit, se adaugă una de distracție, se aliniază la cultura organizației, se iese din zona de confort și se oferă posibilitatea de a colabora și lucra în echipă -spune Oana Pascu.

Iată și trei exemple practice, implementate de Complice.ro de-a lungul timpului:

1. Cină pe întuneric pentru echipe: experiență de conectare și recunoaștere a meritelor

Ce nevoi adresează

Recunoașterea meritelor

Antrenarea comunicarii

Întărirea colaborării

Cum arată?

E întuneric total, dar știi că ești lângă colegii tăi. Ai ochii acoperiți cu o eșarfă moale. Nu îi vezi, dar îi auzi. Știi că mâncați același lucru, dar nu înțelegi de ce zic friptură de vită, când tu ai putea jura că e curcan. Iar ceea ce pare floare la ureche se dovedește a fi o provocare mai mare decât te-ai fi gândit vreodată: să ghicești ce mănânci, fără să vezi nimic. E o muncă-n echipă și distracție garantată. Exact așa cum ai vrea să îți vezi echipa și la birou. S-ar putea să verși vinul pe colegul de la marketing, dar va fi cu siguranță o ieșire de pomină. Nimeni nu vede nimic, însă toate celelalte simțuri sunt ascuțite la maximum, inclusiv spiritul de echipă în timpul cinei puse la cale de Complice.ro, alături de unul dintre cei mai apreciați Chefi din România.

Una dintre aceste experiențe a fost pusă în scena pentru a doua cea mai mare companie de cosmetice din România care și-a dorit ceva.... altfel. Să le transmită celor 40 de colegi din echipa de vânzări că sunt apreciați, auziți și… văzuți.

2. Rezolvarea enigmei - experiență de conectare și orientare către un obiectiv comun

Ce nevoi adresează

Lucrul și colaborarea în echipă

Suportul reciproc

Orientarea către un rezultat comun

Cum arată ?

La un început de decembrie, pe frig și ploaie, 100 de colegi se întâlnesc într-o dimineață într-o gară. Au plecat la un drum de 200 de kilometri cu trenul și apoi microbuzul, spre un loc de poveste. Chiar de pe drum, însă, au avut de rezolvat.... o enigmă și o misiune comună: trebuie să salveze Crăciunul și să construiască un Megalopolis chiar pentru Moș Crăciun. Totul în echipă, cu provocări pe măsură, distracție și 3 zile inedite.

Această experiență a fost implementată de Complice.ro pentru angajații unei companii de soluții software. Au fost 3 zile de conectare, voie bună și experiențe frumoase transformate în amintiri care sa dureze cel puțin până la Craciunul următor. Peste 65% din cei 100 de participanți au declarat că la întoarcere s-au simțit mai conectati cu colegii lor și peste 55% s-au simțit mai implicați.

3. Pregătirea mesei, împreună

Ce nevoi adresează

Lucrul și colaborarea în echipă

Asumarea responsabilităților

Orientarea către un rezultat comun

Cum arată?

O echipă plecată în teambuidling, care și-a făcut singură de mâncare. 80 de colegi și-au pregătit prânzul într-o mobilizare demnă de un proiect strategic: de la stabilirea etapelor, la împărțirea sarcinilor, la gătitul celor 3 feluri de mâncare și până la aranjarea mesei.

Care a fost miza? Ce ieșea, aia se mânca... sau nu, că așa e și-n business. Cum ne pregătim, așa ne bucurăm de rezultate. Și de data aceasta rezultatul a fost pe deplin satisfăcător, cu excepția gogoșilor care au fost mult prea puține pentru cât de bune au fost.

Aceasta experienta a fost realizata de complice.ro pentru unul din cei mai mari retaileri de fashion, iar la întoarcere peste 65% din cei 80 de participanți au declarat că se simt mai conectați cu colegii lor și peste 50% se simt mai motivați.

Există multe activități pe care organizațiile le pot desfășura în echipă pentru a încuraja buna dispoziție, râsul și a vă bucura, împreună, de toate beneficiile timpului împreună.

Pentru clienții complice.ro cele mai populare în ultimele luni au fost spectacolele de improvizație, magie sau stand-up comedy, organizarea de jocuri și concursuri distractive (Minefield, River crossing, The floor is lava, Team Ski, etc), Treasure Hunt la Birou, Ateliere DIY (terarii,: Happy socks etc).

Mai știi când am mâncat fără să vedem nimic? Dar când am rezolvat enigme în tren? Și mai știi cât am mai râs la show-ul de improvizație? Și ce bune au fost gogoșile gătite de financiar?

Încurajarea camaraderiei între angajați este o componentă cheie a culturii organizaționale. Când colegii se simt bine împreună, înțeleg și susțin un obiectiv comun, succesul companiei este alimentat de transfer de know how, mentorat și lucru în echipă.

De-a lungul anilor, Complice.ro a arătat că integrarea în mod constant a experiențelor în strategia de retenție și loializare poate aduce schimbări semnificative în organizație și poate sprijini angajații si echipele în atingerea potențialului lor maxim. Aceste exemple pot inspira alte companii să adopte abordări similare și să creeze medii de lucru în care angajații să se simtă nu doar angajați, ci unici și parte dintr-o cultură puternică.

Complice.ro este curator și furnizor de e experiențe pentru persoane fizice și companii și creează contexte pentru ca fiecare dintre noi să ne bucurăm de viață experimentând activități inedite. Pachetele de experiențe sunt orientate atât către zona de business, oferind un portofoliu extins de instrumente alternative de reward, recognition și incentive pentru angajați, clienți și parteneri de afaceri, dar și soluții creative pentru evenimentele corporate, cât și pentru cei care își doresc să adune și să ofere de-a lungul vieții amintiri, nu obiecte.

