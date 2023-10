ESENTIAL Sâmbătă, 21 Octombrie 2023, 21:44

​În România maximele au trecut sâmbătă de 35 de grade, valoare incredibilă pentru a doua parte a toamnei. La Turnu Măgurele și Bechet s-au înregistrat cele mai mari temperaturi din Europa, cu 18 grade C peste normalul perioadei.

Maximele in Europa pe 21 octombrie 2023 Foto: Meteociel

Cele mai ridicate temperaturi au fost de +35,1 C la Turnu Măgurele, +35 C la Bechet, +34,6 C la Zimnicea, +34,1 C la Tecuci, +34 C la Giurgiu și +33,9 C la Tecuci, arată datele ANM. La București Filaret au fost +32,5 C, iar la Constanța, +31,8 C. Cele mai scăzute minime au fost la peste 2.000 m alt: +10,6 C la Omu și +11,3 la Țarcu.

Au fost locuri unde diferența dintre minimă și maximă a depășit 26 C, cum a fost Miercurea Ciuc: 1,5 C/27,6 C.

La Brașov a fost extrem de cald pentru ultima decadă de octombrie: minima dimineții a fost +19,9 C, mai mare decât în cele mai calde nopți de iulie sau august. La ora 8 erau 23 C, iar maxima a fost de +28,9 C.

În afară de România, unde a fost cel mai cald în Europa? În Bulgaria au fost +34,6 la Loveci și +34,2 C la Varna, iar în Rep Moldova au fost +33,1 C la Tiraspol și +32,8 C la Dubăsari, conform datelor Ogimet.

Sâmbătă dimineață, în România, temperaturile au fost excepționale, de departe cele mai ridicate minime de octombrie; +24,8 C la Holod, 24,3 C la Zalău, +24,1 C la Săcuieni (Bihor) și +23,7 C la Oravița. Cel mai rece a fost la Miercurea Ciuc, +1,5 C, dar au fost o mulțime de inversiuni termice, așa că au fost minime de peste 15 C și la munte.