Pentru a obține o mai mare bunăstare, avem două sarcini. Prima este creșterea nivelulului de fericire; a doua este gestionarea nefericirii. Pentru a ști din ce direcție să începem, poate fi utilă o anumită autoevaluare. Un instrument care ne poate ajuta în acest sens este cunoscut sub numele de testul PANAS (Positive and Negative Affect Schedule), care evaluează nivelurile naturale de efecte pozitive și negative ale personalității umane – sau, în termeni comuni, starea de spirit a fiecăruia- în comparație cu cele ale altor persoane, explică revista americană The Atlantic.

Chiar și fără un test PANAS, oamenii își pot da seama destul de ușor dacă fericirea sau nefericirea reprezintă cea mai mare provocare în viața lor. O persoană care a analizat această idee a fost Bertrand Russell, eminent gânditor britanic al secolului al XX-lea, filosof, matematician, logician, și laureat al Premiului Nobel pentru literatură.

