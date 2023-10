Parteneriat media Miercuri, 18 Octombrie 2023, 23:50

Ne naștem cu dorința de a cunoaște. Creștem fascinați de puterea din noi și de felul in care ne modelăm pentru a deveni cât mai buni. Se spune că pentru a fi fericit ai nevoie de ceva de făcut, ceva de iubit, și neapărat ceva de năzuit. Pentru noi, tineri și mentori, conferințele pe care le organizăm și oferim celor asemenea nouă în scopul de a experimenta activități practice, dar și de a se descoperi pe ei și lumea în care trăim, le au pe toate.

WAI to develop Foto: WAI to develop

Povestea noastră, a celor din Youni4Youth, a început cu mult timp în urmă, acum 12 ani, când a apărut conferința BMNATO. Câțiva tineri entuziaști și mentorul lor, Daniela Bordei, au dorit să ofere o perspectivă nouă asupra securității vieții și a unui mâine mai bun pentru planetă. Lipsa unor astfel de conferințe, un exercițiu practic extrem de valoros, și teoretizarea accentuată a sistemului românesc de învățământ au facilitat dezvoltarea acestui proiect care contura o perspectivă nouă și extrem de atractivă. Ca viitori purtători ai răspunderilor ce privesc un orizont nu prea îndepărtat de așteptări, tinerii trebuiau să ia contact cu problemele cu care se confruntă omenirea. Așa a apărut BMNATO, singura simulare model NATO din lume, care se adresează adolescenților, și care e menită să ajute la înțelegerea rolului pe care îl are NATO în contextual actual, la nivel mondial, pentru instaurarea siguranței vieții pe pământ.

În viața noastră, parcurgem un ciclu inevitabil de naștere, creștere și îmbătrânire, iar în acest proces continuu, dobândim cunoștințe inestimabile. Acest proces de învățare, fundamental pentru dezvoltarea noastră, s-a transmis din generație în generație, așa cum strămoșii noștri și părinții noștri au evoluat, însușind noi cunoștințe și deprinderi. În prezent, asistăm la un fenomen deosebit de dinamic, caracterizat de avansarea tehnologică cu o viteză uluitoare. În curând, vom fi martorii unei revoluții a cunoașterii, iar aceasta are numele de Inteligență Artificială (IA). Acest domeniu emergent, considerat de mulți drept "tehnologia viitorului", ne pune în fața unei alegeri importante: va transforma lumea sau va aduce dezastre? A sosit momentul să explorăm cum putem să o folosim în mod eficient și responsabil.

Conferința WAI to Develop a apărut din dorința câtorva tineri entuziaști și a mentorului lor, Daniela Bordei, de a oferi o perspectivă nouă asupra acestui domeniu celor din jur. Lipsa unor astfel de conferințe de pe piață, un exercițiu practic extrem de valoros și teoretizarea excesivă a sistemului românesc de învățământ, au facilitat dezvoltarea acestui proiect care conturează o perspectivă nouă și extrem de atractivă, opusă total monotoniei și memorizării.

WAI to develop, un eveniment dedicat viitorului AI pe diferite subiecte, este programată să aibă loc pe parcursul a 7 zile, fiecare zi abordând noi subiecte palpitante. De pe 28 octombrie până pe 3 noiembrie, această conferință va prezenta experți din diverse domenii si workshop-uri, care ne vor prezenta impactul AI în Sănătate, Ospitalitate, Finante, Divertisment, Transport, PR și Marketing și Educație.

Lideri ai industriei precum dl Cristian Presura, inventatorul senzorului optic din ceasurile smart, dna Raluca Turcan, Ministrul Culturii, dl Bogdan Ripă, Vice President of Product Management la UiPath, s-au alăturat inițiativei noastre in calitate de speakeri. Alaturi de noi va fi si un specialist care a lucrat pentru Mercedes in primul batch de self driving cars care o sa ne arate ce este in spatele acestora.

Te-ai întrebat vreodată despre misterele din spatele mașinilor care se conduc singure? Alătură-te nouă pentru un workshop palpitant care îți testează simțurile și abilitățile de lucru în echipă. Imaginează-ți asta: labirinturi cu ochii legați, obstacole care îți fac inima să bată mai tare și duete dinamice navigând în necunoscut. Ești pregătit pentru această aventură? Asta e doar începutul!

Intră în lumea palpitantă a bursei de valori cu simularea noastră alimentată de inteligența artificială. Companiile își stabilesc strategiile, bursele reacționează, iar traderii se avântă în piața plină de adrenalină, reflectând scenariile din viața reală. Ține-te bine; nu e doar un joc - e o aventură financiară pe viață și pe moarte! Dar așteaptă, mai e ceva!

Aprofundează subiectul controversat al inteligenței artificiale în admiterea la universitate. Fii un Ofițer de Admitere sau un Candidat și fii martor la fuziunea dintre conexiunea umană și tehnologia de vârf. Experimentează amestecul dinamic dintre judecata umană și evaluarea prin inteligență artificială, stârnind dezbateri și transformând perspectivele.

Simți că ai o latură creativă? Adună-ți echipa de zece și revoluționează campaniile universitare pentru instituții de top precum Les Roches, Constructor sau SRH! Creează trei postări impactante, două reclame și o piesă convingătoare de conținut. Campania câștigătoare primește recunoaștere în lumea reală!

Creativitatea ta nu are limite - las-o să strălucească în conferinta noastra creativa si de neuitat. WAI promite o călătorie de neuitat unde curiozitatea întâlnește inovația, provocarea întâlnește creativitatea și echipa întâlnește tehnologia.

Prețul unui bilet pentru toate cele 7 zile este de 300 RON, iar pentru 3 zile este de 200 RON.

Ne dedicăm să dezvoltăm viitoarea generație de lideri în inteligența artificială. Prin workshop-uri interactive și prezentări inspiraționale, vei fi pregătit să abordezi provocările viitorului și să construiești un drum de succes într-o lume alimentată de tehnologie. Alătură-te nouă la WAI și fii martorul unei revoluții educaționale care îți va schimba perspectiva despre viitor. Te așteptăm să te alături inovatiei la WAI, unde viitorul începe acum!

Detaliile evenimentului:

În data de 28 octombrie pana pe 3 noiembrie

Locația: Ministerul Culturii

Link-ul de înscriere: waitodevelop.org

Instagram: https://www.instagram.com/waitodevelop/

