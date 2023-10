Articol susținut de Coca-Cola HBC Luni, 16 Octombrie 2023, 10:16

Coca-Cola HBC România sărbătorește extinderea rețelei de parteneri Caffè Vergnano, care a atins un număr de 250 de locații HoReCa în România. Evenimentul a adunat iubitorii de cafea pentru a marca această realizare. Caffè Vergnano este una dintre cele mai prestigioase mărci de cafea premium din Italia. Am fost la eveniment și am vorbit cu Carolina Vergnano, care ne-a povestit despre valoriile și planurile de viitor ale companiei.

Jovan Radosavljevic, Carolina Vergnano Foto: Coca Cola HBC

Imagini de la evenimentul dedicat celebrării a 250 de parteneri HoReCa

În cadrul evenimentului moderat de Andreea Raicu am avut ocazia să descopăr mai multe despre sortimentele de cafea, am participat la degustări și am aflat mai multe despre povestea și principiile care stau la baza acestui brand. Speakerii prezenți la eveniment au fost Mihaela Hoffman, Coffee & Premium Spirits Business Director, Coca-Cola HBC România, Carolina Vergnano, CEO Caffe Vergnano, Cezara Carteș, World Vice Champion Cezve Ibrik și Fabio Dotti, Coffee Expert, Italian Cup Taster Champion and World Espresso Italiano Champion

Tradiție și calitate de peste un secol

Caffè Vergnano, cu o istorie ce se întinde pe parcursul a mai mult de un secol, a păstrat tradiția și calitatea neîntreruptă în producția de cafea. Fondată în 1882, această afacere de familie a devenit sinonimă cu aroma și gustul autentic al cafelei italiene. Secretul constă în respectul față de procesul meticulos de selecție a boabelor și de prăjire, un proces transmis cu grijă din generație în generație.

„Caffè Vergnano este o companie cu o istorie foarte bogată, având 141 de ani de existență și fiind gestionată de patru generații de membri ai familiei Vergnano. Deci, avem o tradiție foarte lungă, o moștenire foarte mare, dar și o viziune pentru viitor de a ne extinde, de a crește, în special în România prin intermediul Coca-Cola Hellenic.” spune Carolina Vergnano - CEO Caffe Vergnano

Angajamentul pentru comunitate și egalitate de gen

Această colaborare nu se rezumă doar la cafea, ci include și un angajament puternic față de comunitate și egalitatea de gen. Prin proiectul global de fundraising „Women in Coffee," în colaborare cu International Women’s Coffee Alliance, Caffè Vergnano și Coca-Cola HBC sprijină femeile care lucrează în industria cafelei. Acest proiect oferă femeilor acces la educație și responsabilități sporite, contribuind astfel la reducerea decalajului de gen și la construirea unui viitor mai echitabil.

„A fi CEO-ul acestei companii este, în primul rând, o mare responsabilitate. Sunt singura femeie care conduce compania, sunt singura femeie din familia Vergnano. Sunt și cea mai tânără, ceea ce înseamnă o responsabilitate și mai mare. Cu toate acestea, este și o călătorie uimitoare pe care o iubesc. Mă motivează să mă trezesc în fiecare zi pentru a face o diferență.” ne-a spus Carolina Vergnano - CEO Caffe Vergnano

Caffè Vergnano este mult mai decât o marcă de cafea. Este o poveste de tradiție, pasiune și angajament, aducând gustul autentic al Italiei în inimile consumatorilor români. Cu fiecare ceașcă de cafea Caffè Vergnano, Italia este adusă mai aproape, iar experiența autentic italiană devine mai accesibilă în România.

