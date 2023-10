Articol susținut de RunInBucharest​​​​​​​ Duminică, 15 Octombrie 2023, 08:06

​Cel mai important eveniment de alergare din România, Raiffeisen Bank Bucharest MARATHON, ajuns la ediția a 16-a, are loc în perioada 14-15 octombrie. Duminică, 15 octombrie, este dedicată curselor competitive. Primul start va avea loc la ora 07.50 pentru cursa de 10km Vodafone fotolii rulante, urmând ca la 08.00 să ia startul cursa 10k Vodafone individual. Startul pentru cursele competitive - Cursa 42 km Raiffeisen Bank, Cursa 21 km Playtika și Cursa Ștafete - va avea loc la ora 09.30.

Sâmbătă, 14 octombrie au avut loc cursele necompetitive, cu starturile de la 08.50 pentru fotolii rulante, urmând ca la ora 09.00 să ia startul alergătorii pentru Cursa Populară EY România (2,5 km) iar de la ora 10.30 au început Cursele Copiilor.

Traseele curselor de sâmbătă au avut ca puncte de start și sosire Piața Constituției și s-au desfășurat pe Bd. Unirii până la Piața Unirii. Cursa Populară prezentată de EY este una dintre cele mai îndrăgite curse ale evenimentului, dând practic startul weekendului Maratonului București 2023. Traseul a fost de 2.5 km și cuprinde puncte spectaculoase din centrul capitalei. Cursa Populară EY a fost necompetitivă, ea adresându-se alergătorilor de toate abilitățile.

Seria Curselor Copiilor le-a oferit micilor atleți cărora le place să fie activi, șansa de a străluci la starturile pe categorii de vârste 0-3ani, 4-5 ani 6-7 ani, 8-9 ani, 10-12 ani. Cursele Copiilor au pornit de la ideea bucuriei copiilor de a alerga pur si simplu pentru distracție, cursele fiind gratuite, necompetitive, necronometate, iar premiile sunt oferite prin tragere la sorți.

Trecând pe lângă cele mai importante repere emblematice și culturale ale Bucureștiului, alergătorii vor putea să exploreze capitala pe un traseu extraordinar, cu punct de plecare Bd. Libertății (în dreptul Parcului Izvor) și sosire în Piata Constituției, parcurgând bulevardele din centrul și nordul Bucureștiului (Calea Buzești, Piața Victoriei, Șoseaua Kiseleff, Calea Victoriei, Bd. Unirii, Bd. Decebal, Bd. Basarabia). Traseul este plat și rapid, cu o diferență totală de 100m.

RunInBucharest, organizatorul evenimentului, anunță câteva informații importante pentru toți participanții:

- Sunt așteptați 16.000 de alergători la Raiffeisen Bucharest MARATHON;

- Alergătorii cu vârste cuprinse între 0-18 ani au înscrierile gratuite;

- Înscrierile online sunt deschise până marți, 10 octombrie;

- Înscrieri vor fi disponibile și în cadrul Sport Expo, în limita locurilor disponibile, în Piața Constituției, începând de joi, 12 octombrie, orele 16.00;

- Kiturile de concurs pot fi ridicate în cadrul Sport Expo, în Piața Constituției, începând de joi, 12 octombrie, orele 16.00

- Cursa de maraton este criteriu de calificare pentru Jocurile Olimpice din Paris 2024;

- 14 cauze sociale sunt susținute de Maratonul București și de alergători;

- Sport Expo este o destinație populară pentru alergători, sponsori și până la 20.000 de vizitatori și pasionați de sport. Situat în Piața Constituției, este locul de unde îți poți ridica kitul de concurs și pentru a te întâlni cu expozanți importanți din industria fitness, well-being și alergare.

- Peste 600 de voluntari se vor afla pe traseele curselor (inclusiv la punctele de start & finish), în zilele de eveniment;

- Pe traseu vor fi 11 puncte de entertainment și 10 puncte de hidratare;

- Traseele pentru toate cursele au startul în centrul Bucureștiului, în Piața Constituției, iar hărțile sunt disponibile pe site-ul www.bucharest-marathon.com.

- sâmbătă, 14 octombrie, se vor aplica restricții de trafic în intervalul 08.00-15.00, urmând ca duminică , 15 octombrie să fie aplicate restricții de circulație în intervalul 07.00-16.00.

Sâmbătă, 14 octombrie, orele 13.00 va avea loc Under Armour Shake Out Run, un antrenament facilitat de 321Sport. Lungimea traseului este de aproximativ 5 kilometri, și se va desfășura în Parcul Izvor. Antrenamentul nu va fi cronometrat, deoarece acest eveniment nu are caracter competitiv. Cursa este gratuită, deschisă tuturor participanților la Raiffeisen Bank Bucharest MARATHON și va fi necesară înregistrarea în prealabil.

Maratonul București 2023 în cifre:

Traseu

- 4 sectoare traversate

- 10 puncte de cronometrare

- 35 atracții turistice

- 30 pacemakeri

Hidratare și energizare

- 15 tone de fructe(banane, portocale și mere)

- 155.000 pahare reciclabile apa

- 50.000 pahare reciclabile energizant

- 55.000 sticle 0.5 l apă plată

- 12.500 sticle 2 l apă plată

Reciclare

- 110 tomberoane plastic

- 110 tomberoane menajer

- 110 tomberoane hârtie/carton

- 85 metri cubi tone gunoi produs în cadrul evenimentului (estimat

-150 km bandă delimitare traseu fabricate din materiale biodegradabile

-15 000 săculeți reutilizabili și pungi din material biodegradabil

Servicii poliție, jandarmerie, pază, medicale, pompieri

- 1 centru de comandă

- 515 reprezentanți ai forțelor de ordine (poliție, jandarmerie, poliție locală)

- 14 ambulanțe SABIF

- 6 bicicliști patrulare cu defibrilatoare

- 60 voluntari Crucea Roșie ultimii 5 km

- 24 arbitri direcționare pe trase

Spectatorii sunt bineveniți să iasă și să încurajeze miile de copii și adulți care aleargă prin centrul Bucureștiului sau/și pot veni să se înscrie la una dintre cursele de duminică.

Participanții la Maratonul București Raiffeisen Bank vor primi și anul acesta albume foto personalizate. Albumele sunt oferite de Raiffeisen Bank, iar noutatea acestei ediții este că ele vor fi oferite tuturor, indiferent că sunt concurenți, voluntari, sponsori sau parteneri.

Anul viitor va marca o premieră în viața Maratonului București, World Masters Athletics Marathon Championship va fi găzduit în cadrul Raiffeisen Bank Bucharest MARATHON, din 13 octombrie 2024.

Sponsori ai Maratonului Bucuresti: Raiffeisen Bank – Sponsor Oficial, Under Armour – Partener Tehnic și tricoul oficial al evenimentului, Playtika - Sponsor Gold și Sponsor Cursa 21 km, EY-Sponsor Cursa Populară, Vodafone - Sponsor Cursa 10 km, Autonom-Sponsor Eveniment & Partener Mobilitate, Mega Image-Partener Refreshment, Zuzu Fit, GoldNutrition - Energizantul Oficial, WorldClass, Izvorul Minunilor - Apa Oficială, regina Maria.

Parteneri media: Radio Zu-Official Radio Station, Euronews, TVR, Gazeta Sporturilor, Adevarul.ro, wall-street.ro.

Parteneri instituționali: Primăria Capitalei, CTMB – Centrul pentru Tineret al Municipiului București, Primăria Sector 5, Inspectoratul Școlar al Municipiului București, Ministerul Tineretului și Sportului, Comitetul Olimpic și Sportiv Român, Ministerul de Interne, Federația Română de Atletism.

ONG-uri asociate Maratonului București: Asociația Copii pentru Viitor, Asociația Help Autism, Asociația Niciodată Singur-Prietenii Vârstnicilor, Ajungem Mari, Asociația One Rescue, Asociația The Social Incubator, Asociația Zi de BINE, Fundația Autonom, Fundația Motivation România, Hospice Casa Speranței, N-AVEM SÂNGE, Pădurea Copiilor, Societatea Națională de Cruce Roșie din România, UNITED WAY.

Despre RunInBucharest

RunInBucharest este organizatorul celor mai mari competiții de alergare stradală din România. Începând cu anul 2008, Bucureștiul a fost inclus în circuitul internațional al maratoanelor, alăturându-se celorlalte capitale europene care găduiesc anual astfel de competiții. Toate competițiile #RunInBucharest sunt acreditate și înscrise în calendarul internațional al AIMS (Asociația Internațională a Maratoanelor și Semimaratoanelor) și World Athletics (Federația Internațională de Atletism). RunInBucharest a dezvoltat în România modelul asocierii competițiilor de alergare cu o cauză socială, umanitară sau ecologică, iar în prezent sunt peste 30 cauze partenere ale evenimentelor. Acestea cumulează fonduri de peste 100.000 euro anual pentru proiectele comunitare, sociale, educaționale, ecologice prezentate. RunInBucharest a fost primul ONG care a demarat o platformă de voluntariat sportiv în România – www.voluntarinsport.ro. Site-urile oficiale ale Bucharest RUNNING CLUB sunt: www.bucuresti21km.ro, www.bucharest-marathon.com, www.voluntarinsport.ro, www.runinbucharest.com. FB/Bucharest21km; BucharestMarathon; BucharestRuningClub; VoluntarInSport; #RunInBucharest

