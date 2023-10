ESENTIAL Sâmbătă, 14 Octombrie 2023, 21:30

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a amendat cu peste 1,7 milioane de lei 65 de magazine din lanțul Kaufland din toată țara. Peste o tonă de produse au fost oprite de la comercializare, pentru că nu erau conforme. Zona de alimentație publică din 49 de magazine a fost închisă, după ce comisarii au găsit produse expirate, frigidere murdare și legume și fructe stricate, scrie News.ro.

Control ANPC Foto: ANPC - Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor

Președintele ANPC, Horia Constantinescu a spus că toate cele 65 de magazine au fost controlate într-o singură zi.

„Te aştepţi ca cei ce se pretind ca fiind cei mai buni, să fie un adevărat exemplu. Trist este când afli că acest exemplu este unul negativ. În ultima vreme, Autoritatea noastră a fost acuzată, pe nedrept, că nu tratează cu aceeaşi oca şi operatorii economici mari şi pe cei mai mici. Încă o dată dovedim că avem aceeaşi măsură, aşa cum o spun sutele de comunicate de presă date de noi, de-a lungul anilor. Mulţumesc tuturor celor ce ne-au transmis informaţii şi îi încurajez şi pe alţii să facă la fel”, a scris Constantinescu pe contul său de Facebook.

În urma acestor controale, echipele ANPC au descoperit folosirea unor agregate frigorifice neigienizate, cu chedere rupte, cu prezenţă de resturi alimentare si ambalaje deteriorate, rafturi cu rugină; utilizarea unor agregate de preparare (ex: rotisor, subansamble ale acestora, masa caldă) neigienizate, cu prezenţă masivă de grăsime şi arsuri, cu rugină; condiţii igienico-sanitare precare, în zona de depozitare: paviment murdar, cu rugină în spaţiile frigorifice de depozitare, cu mucilagiu format pe podeaua de scândură, pereţi cu igrasie şi mucegai, folosirea unor paleţi de lemn murdari, cu mizerie dedesubt; comercializarea unor legume şi fructe depreciate; comercializarea unor produse alimentare neconforme (ex: peşte cu modificări organoleptice, produse devidate, cu ambalaj deteriorate etc.), notează News.ro.

Alte nereguli au fost nerespectarea temperaturii de păstrare a preparatelor calde, în zona food; utilizarea unor ustensile de bucătărie neprofesionale, care nu sunt destinate prestării serviciilor de alimentaţie publică; lipsa informaţiilor privind eticheta nutriţională, a datei preparării produselor şi a datei limita de consum, în zona de grill; comercializarea unor produse cu data durabilităţii minimale depăşită; prezenţa muştelor în unitate; comercializarea unor produse alimentare fără elemente de identificare; utilizarea unor cărucioare de mână fără a fi igienizate corespunzător; nerespectarea regimului promoţiilor – neconcordanţe între preţul produselor expus la raft ţi cel de la casa de marcat.

Comisarii ANPC au dat amenzi în valoare de 1,7 milioane de lei şi au oprit definitiv de la comercializare o cantitate de peste o tonă de produse alimentare neconforme.