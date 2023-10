Articol susținut de Spitalul Memorial Miercuri, 11 Octombrie 2023, 12:00

Smile Media

0

Tehnologia medicală ajută chirurgii să ajungă la performanțe greu de egalat, comparativ cu intervențiile tradiționale. Dr. Dorin Bică, medic primar neurochirurgie, ȋn cadrul Spitalului Memorial Băneasa, aseamănă tehnologia modernă cu un GPS, pentru că ȋi ajută pe chirurgi să obțină o calitate superioară a actului medical, să realizeze incizii mai mici, iar pe pacienți să se recupereze mai repede. Medicul ne-a prezentat și cazul unei paciente de 67 de ani, cu o tumoră de 4 cm pe creier, care a fost externată ȋn doar trei zile de la intervenția minim invazivă.

Dr. Dorin Bică Foto: Spital Memorial

,,Particularitatea cazului doamnei Sabina M., este legată de poziția tumorii, la nivelul creierului. Diagnosticul a fost de meningiom parasagital fronto-parietal, drept. O tumoră benignă care comprimă cumva aria senzitivă și motorie din locul din creier de unde mișcăm și simțim mâna și piciorul, mai ales piciorul. Această tumoră infiltra o venă importantă, care drenează tot sângele din creier și rezecția sa ar fi devenit extrem de complicată pe măsură ce avansa. Ne-a interesat să scoatem toată tumora, pentru a minimiza riscul de recidivă. Un lucru dificil și delicat, ținând cont că ea infiltra un vas cu un flux de sânge de peste un litru pe minut. Am reușit să o facem, cu ajutorul tehnologiei moderne – un RMN 3D, neuronavigație, neuroelectrofiziologie și o anestezie specială”, spune Dr. Dorin Bică, medic primar neurochirurgie.

Pacienta s-a prezentat la un control neurologic, ȋn urma unor amorțeli sporadice ale piciorului. După un RMN cerebral, a primit diagnosticul de meningiom, o tumoră benignă care crește din meninge și care avea 4 cm. Singura variantă terapeutică pentru această afecțiune este intervenția chirurgicală pentru rezecția tumorii. Echipa medicală a Spitalului Memorial care a preluat-o a fost formată din Dr. Dorin Bică, medic primar neurochirurgie, Dr. Irina Paraschiv-Orban, Medic Specialist Neurologie și Dr. Alina Voicu, Medic Specialist Anestezie și Terapie Intensivă.

A urmat un al doilea RMN, 3D de data aceasta, care permite reconstrucția capului, ȋn ȋntregime, și ajută medicii să pregătească planul preoperator.

,,Pentru orice intervenție chirurgicală este nevoie de un planning operator. Se realizează pe o stație de planning, adică avem RMN-ul încărcat, punem capul în poziția optimă și ne uităm care sunt raporturile cu artere, vene, cu structurile cerebrale, cu tot. Ȋn momentul în care ȋnvățăm anatomia tumorii și a zonei respective, mergem și la sala de operații. Eu fac asta tot timpul și am observat că cel mai bine pentru mine este dacă îmi recapitulez toată această anatomie ȋn seara dinaintea intervenției, ca să îmi rămână peste noapte foarte bine în minte”, completează dr. Bică.

Echipa medicală a decis că pacienta poate fi supusă unei intervenții minim invazive, care presupune o incizie mai mică, o recuperare mai rapidă și care nu necesită raderea părului – un element extrem de important pentru starea psihică bună postoperatorie a pacientului. Ȋn acest demers, s-au bazat pe sprijinul tehnologiei de ultimă generație.

,,Chirurgul se bazează pe o echipă întreagă, începând de la anestezist, asistenți de chirurgie, de anestezie, dar și pe tehnologie. Folosim tehnologia, ȋn chirurgie, ca pe Waze. Ne ajută să ajungem la destinație mai repede și mai bine. La Memorial, în mod standard, avem și un neurolog în sală care se ocupă de neuroelectrofiziologie. Monitorizăm, de fapt tracturile cerebrale de mișcare, să fim cât mai siguri că protejăm funcțiile motorii ale pacientului, iar la pacienta noastră, am folosit inclusiv stimularea directă. Am pus un electrod pe creier, cu care stimulam să vedem unde este tumora în raport cu zona de unde mișcă piciorul, mai ales. Și aceasta îți dă informații în plus care te ajută la disecție. Deci electrofiziologia reprezintă pentru noi un standard pentru aproape orice intervenție pe care o facem pe creier. Un al doilea lucru sau un al doilea obiect sau tehnologie standard pe care o folosim, ȋn mod obligatoriu, este navigația. Fără ea nu putem să facem aceste incizii mici, adică nu poți fi atât de precis să știi la centimetru unde e poziționată o tumoră în creier. Și anestezia, bineînțeles, e importantă. Aici s-a făcut o sedare profundă, care ne permite atunci când stimulăm, să avem o reacție a mușchilor”, explică neurochirurgul.

Intervenția a durat patru ore, iar medicii au reușit rezecția totală a tumorii, printr-o incizie de doar șase centimetri. La cinci luni de la operație, starea pacientei este foarte bună, iar recuperarea cvasitotală.

Cum decurge recuperarea după o intervenție pe creier?

Specialiștii recomandă pacienților să reia serviciul la o lună după intervenție, chiar dacă se simt bine mai devreme. Ȋn această perioadă de repaus, pot face plimbări lungi, merge la teatru sau la film, dar fără niciun fel de exces. De asemenea, cicatricea trebuie protejată și ȋngrijită, pentru a preveni infectări. Activitatea sportivă poate fi reȋncepută la trei luni, atunci când plaga este ȋnchisă.

Chiar dacă riscul de recidivă ȋn cazul tumorilor benigne pe creier este de sub 5%, pacienții trebuie să se prezinte la RMN din trei ȋn trei luni, ȋn primii doi ani după intervenție. Frecvența se rărește, ulterior, la o dată pe an sau chiar la doi ani.

Primele simptome care indică o astfel de patologie sunt durerile de cap, crizele de epilepsie, dificultățile de vedere, mobilitate sau vorbire.

Articol susținut de Spitalul Memorial