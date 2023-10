ESENTIAL Marți, 10 Octombrie 2023, 12:25

Întotdeauna femeile caută momente magice în viață, în care vor să strălucească cu o frumusețe simplă care este prezentă peste tot în jurul lor. Ele au în general un suflet romantic, o sensibilitate aparte și sunt mereu în căutarea frumuseții.

Parfumuri de lux pentru femei, pe Notino.ro, la cele mai înalte standarde Foto: Unsplash.com

În ziua de azi, romantizarea vieții a devenit o tendință pe rețelele sociale și asta înseamnă găsirea bucuriei, a iubirii și a stării de bine. Femeile se simt fericite dacă sunt frumoase și pentru asta sunt în căutare de produse cosmetice și parfumuri, care le ajută să aibă un look senzațional și o stare de fericire.

Parfumurile sunt cadouri ideale pentru femei!

Pentru a impresiona o femeie există posibilități nesfârșite, dar parfumurile de lux sunt în fruntea listelor de dorințe când vine vorba despre cadouri femei. Selecția de parfumuri de brand este mare pe Internet, mai ales în e-shop-ul Notino.ro. Acesta are peste 82.000 de parfumuri și produse cosmetice aduse de la marile branduri din lume.

Portalul online Notino.ro impresionează prin parfumuri de lux incredibil de frumoase, originale, prin parfumuri damă, parfumuri pentru bărbați, parfumuri unisex și orientale. Acestea pot fi găsite și în magazinele din București – Mega Mall și Promenada Mall. Pe Notino.ro există un instrument inteligent de diagnosticare a tenului, care poate ajuta o femeie să-și creeze o rutină zilnică personalizată. De asemenea și aplicația Notino oferă posibilitatea de a vedea nuanțele produselor cosmetice și de a face un selfie și a folosi oglinda virtuală ModiFace.

Notino.ro are mii de parfumuri care sunt iubite de femei și potrivite pentru orice ocazie. Aromele și notele speciale ale parfumurilor le îmbunătățesc sentimentele, le schimbă în bine dispozițiile și le completează look-ul și feminitatea.

În acest e-shop există numeroase parfumuri de lux la prețuri accesibile și în plus magazinul oferă și alte avantaje, de nerefuzat:

• Reduceri de 10-30% la anumite produse cosmetice, aparate electrice și parfumuri de brand

•Livrare gratuită la comenzile în valoare de minim 250 RON

• Personalizarea produselor prin gravarea unor dedicații speciale pe ambalajele sau sticluțele de parfum

• Ambalare profesională a produselor în cutii mai elegante cu panglică de atlas

• Testarea produselor din gama Try It First, prin mostre gratuite ce sunt livrate acasă.

Orice femeie își dorește un parfum de brand nou, mai ales dacă îl poate găsi și la un preț avantajos. Magazinul are oferte zilnice și reduceri care ajută la obținerea unor parfumuri cu mirosuri cu adevărat grozave, care fac oamenii să se simtă extraordinar. Cum ar fi de exemplu să ai un parfum suav, fin, feminin, cu miros de bergamotă, lămâie, frezie, piersici, salvie, coacăze, etc. Un astfel de cocktail parfumat pare a fi delicios și te-ar poate impresiona plăcut încă de la prima pulverizare.

Și parfumurile din Franța sunt grozave, mai ales dacă au note florale, delicate, în combinație cu note fructate. Mirosul trandafirului este una dintre cele mai puternice arome senzuale ale naturii, care apare în astfel de parfumuri. De asemenea și parfumurile cu miros de vanilie, iasomie, lemn de santal, chihlimbar, mosc, patchouli sunt o încântare senzuală de arme florale și arome gurmande.

Notino.ro are și o gamă variată de produse cosmetice și de machiaj, produse de îngrijire a tenului, a corpului și a părului. Acestea sunt cadouri potrivite pentru femei, deoarece ele adoră astfel de produse, nu doar hainele, pantofii și accesoriile. În ziua de azi, femeile folosesc foarte multe produse de frumusețe în rutina zilnică în scopul de a avea o piele mai frumoasă, mai sănătoasă și mai strălucitoare. În acest e-shop femeile pot găsi tot de doresc în materie de cosmetice de frumusețe, chiar și modalități inovatoare de a îmbunătăți sănătatea pielii prin intermediul tratamentelor (de hidratare, revitalizare a pielii) și a machiajului.

Cele mai deosebite cosmetice apreciate de femei și care sunt folosite înainte de un machiaj minimalist sunt: serul de piele și fondul de ten cu ingrediente naturale. Aceste produse vor face pielea mai frumoasă și strălucitoare și deci în final machiajul va arăta impecabil. Femeile sunt interesate de astfel de produse cosmetice de calitate și vor să trăiască mai bine, să aibă o viață cât mai sănătoasă.