Printre românii pe care războiul din Israel i-a prins acolo s-au aflat și artistele Ana Baniciu și Raluka, care au revenit în țară sâmbătă noapte, cu una dintre aeronavele Tarom trimise de autorități să-i aducă pe români acasă.

Raluka Foto: Inquam Photos / Stefan Sandu

Raluka şi Ana Baniciu aveau bilete pentru concertul lui Bruno Mars. Peste noapte, s-au trezit însă în mijlocul războiului.

„Sunteţi în linişte şi să apreciaţi asta, pentru că noi suntem în TelAviv, aici unde de dimineaţă ne-am trezit cu o sirenă pe strada noastră. Sirena care ne anunţa că trebuie să ajungem rapid în buncăre. Nu am apucat să ajungem în buncăre, până când am auzit explozia propriu-zisă, care era în zona noastră”, spunea Ana Baniciu, sâmbătă, conform Antena 3.

„Sună din nou sirena... exact când spuneam că ultima bombă a fost dată la 10 jumate a sunat din nou sirena şi am coborât din buncăr şi din buncăr am numărat vreo şapte sau opt bubuituri, explozii. Este cel mai îngrozitor sentiment pe care îl poţi avea”, a afirmat, la rândul ei Raluka.

Cele două cânărețe s-au aflat printre cei 346 cetățeni români și străini repatriați din Israelsâmbătă noapte, cu două curse Tarom.

„Ne bucurăm tare mult că am ajuns acasă, a fost foarte serioasă treaba, noi nu ne-am aşteptat să fie chiar atât de serioasă. Când au început ieri dimineaţă sirenele pe strada noastră, atunci ne-am dat seama că trebuie să coborâm în buncăr şi de acolo a început teroarea. În buncăr, ai 30-40 de secunde să cobori, după care auzi exploziile, este totul cumva calculat. Am numărat la un moment dat cu Raluca 8 explozii, una după alta. Era exact o stare de război care nouă ne e străină, acesta e şi motivul pentru care ne-am speriat foarte tare. Apoi am vrut să ieşim pe stradă, am crezut că s-a terminat. Pe stradă am mai auzit o dată sirena, nişte cetăţeni ne-au deschis uşile buncărelor lor şi ne-au lăsat să intrăm, şi atunci ne-am dat seama că treaba e foarte serioasă, pentru că a dispărut orice om de pe stradă", a povestit Ana Baniciu, duminică, la Antena 3 CNN.