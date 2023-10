ESENTIAL Sâmbătă, 07 Octombrie 2023, 18:04

1

În spatele reformelor anunțate de politicieni și a procedurilor greoaie, în online s-a dus o întreagă luptă împotriva reclamelor la jocurile de noroc. Cum e reglementată în prezent publicitatea la jocurile de noroc în lume?

Jocuri de noroc Foto: Nicolas Menijes Crego / Alamy / Alamy / Profimedia

​Ruleta a apărut în Franța anului 1976. La 1829, în New Orleans, s-a jucat prima dată poker. După alți 50 de ani a fost inventată prima mașină mecanică de jocuri de noroc. Iar din 1994, când Microgaming a înființat primul cazinou online, cunoscut sub numele de The Gaming Club, jocurile de noroc au intrat pe un traseu cu totul nou.

În multe țări, businessul legat de jocurile de noroc este supus unor restricții severe din partea legislativului

Există trei tipuri de reglementări legislative privind publicitatea pentru jocuri de noroc în țările europene:

1. Permisiunea publicității cu mici restrictii.

2. Interzicerea parțială a publicității pentru jocuri de noroc

3. Interzicerea totală a publicității pentru activitățile de jocuri de noroc

Federația Rusă: publicitatea este permisă numai la televiziune și radio între orele 22:00 și 07:00

În primul rând, să ne referim la legislația rusă. Federația Rusă a stabilit o interdicție parțială a publicității pentru jocuri de noroc - publicitatea este permisă numai la televiziune și radio între orele 22:00 și 07:00, precum și în locațiile în care se desfășoară jocurile de noroc (articolul 27 din Legea federală privind publicitatea).

Țările scandinave: Se poate face publicitate, dar fără să targhetezi minori

Legea norvegiană permite publicitatea pentru jocuri de noroc, dar țara are o interdicție standard privind publicitatea care vizează minorii. În 12 mai 2020, Parlamentul a făcut schimbări la Legea audiovizualului care limitează și mai mult publicitatea, eventualele spoturi putând fi retrase la solicitarea reglementatorului pieței audio-vizuale. Noua lege a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2021 (Art.11 Legea Loteriei; Orientările Autorității privind Jocurile de Noroc).

Similar cu Norvegia, Suedia permite publicitatea industriei jocurilor de noroc și menține interzicerea publicității adresate minorilor.

Islanda și Finlanda au stabilit o interdicție parțială a publicității. În Islanda, trebuie să fie exclusiv în islandeză și să reflecte clar interesul comercial. Legislația finlandeză interzice publicitatea în timpul emisiunilor radio, la televiziune, precum și în cadrul cinematografelor. Interdicția se aplică reclamelor adresate minorilor.

În Danemarca publicitatea pentru jocurile de noroc este permisă, dar nu trebuie să conțină nicio invitație de a participa la acestea sau de a intra într-o sală de jocuri. Mesajul publicitar nu trebuie să conțină nicio promisiune de îmbunătățire a statutului social și a succesului.

Țările Baltice - tendințe similare, cu excepția Letoniei

Țările baltice prezintă tendințe similare în reglementarea publicității pentru jocurile de noroc. Dintre trei țări baltice, doar Letonia a stabilit o interdicție generală.

Legiuitorul leton a stabilit o interdicție generală a publicității în afara unităților de jocuri de noroc. Restricția se aplică și publicității pe Internet.

Estonia interzice parțial anunțurile pentru jocuri de noroc. Publicitatea nu trebuie să conțină nicio invitație de a participa la jocuri de noroc sau de a vizita săli de jocuri de noroc.

De asemenea, mesajele nu trebuie să conțină garanții și promisiuni de îmbunătățire a statutului social și/sau a poziției financiare a clienților. Publicitatea pentru jocurile de noroc din Estonia (cu excepția loterie și a unor jocuri de îndemânare) este interzisă. Totuși, legiuitorul stabilește excepții de la această regulă. Astfel, publicitatea este permisă în următoarele cazuri/instituții:

● Publicitatea este permisă în interiorul sălilor de joc (inclusiv în cele situate în hoteluri);

● Publicitatea este permisă la bordul navelor de croazieră și a avioanelor care zboară pe rute internaționale;

● În aeroporturile internaționale din Estonia;

● În porturi;

● Pe site-urile web ale operatorilor de jocuri de noroc;

Este însă cu desăvârșire interzisă în unități de învățământ, campusuri, radio-tv sau prin corespondență

Lituania , interzice parțial publicitatea. Există o interdicție generală privind publicitatea pentru jocuri de noroc, cu excepția publicității pentru numele, marca comercială și forma juridică a companiei de jocuri de noroc. Nu este permisă indicarea unor informații suplimentare față de cele de mai sus.

Restricțiile de publicitate nu se aplică la Loteria lituaniană

Polonia, Germania, Cehia- interdicție parțială

În Polonia , există o interdicție parțială a publicității. Restricțiile vizează publicitatea la pariuri, cazinouri și săli de jocuri de noroc..

De asemenea, publicitatea este parțial interzisă în Germania . Publicitatea la jocurile de noroc pe TV, pe internet este interzisă. Dar autoritățile Republicii Federale Germania pot acorda permisiunea operatorilor de loterie, pariuri sportive și curse de cai să facă publicitate la televizor și pe internet. Este interzisă publicitatea pariurilor sportive înainte sau în timpul transmisiunilor TV în direct ale evenimentelor sportive. Interiorul unităților de jocuri de noroc nu poate conține nicio reclamă a jocurilor care pot fi accesate acolo.

Legea germană include interzicerea publicității către minori sau grupuri expuse riscului (cum ar fi persoanele susceptibile de a suferi de anumite afecțiuni de sănătate mintală sau care au suferit anterior de o dependență de jocuri de noroc).

Reclamele pentru jocuri de noroc pentru cazinourile online sunt interzise la radio, TV și internet între orele 6:00 și 21:00.

Belgia , ca și Țările de Jos , interzice parțial publicitatea. În special, publicitatea pentru jocurile de noroc online este, de asemenea, parțial interzisă . De exemplu, deținătorii de licență de Clasa A +, B + și F1 nu pot face publicitate pentru orice tip de joc sau bonus. De asemenea, deținătorii de licență nu pot face publicitate niciunei promisiuni de plată în caz de câștig.

Nu este permisă exagerarea șanselor de câștig și oferirea participării la jocuri de noroc ca modalitate de rezolvare a problemelor financiare și personale

Acum se discută un proiect prin care se interzice publicitatea pentru jocurile de noroc online și suspendă licențele celor care încalcă legea. Potrivit proiectului de lege, operatorii de jocuri de noroc vor putea să-și facă publicitate doar pe propriile lor site-uri web.

În Irlanda , publicitatea este parțial interzisă . De exemplu, publicarea sau postarea de reclame la loterie, altele decât rezultatele, este supusă interzisă. Nu există o legislație specializată în Irlanda, iar jocurile de noroc sunt guvernate de reglementările generale privind protecția consumatorilor și standardele serviciilor de publicitate.

Cipru: Este interzisă atragerea de personalități celebre care să spună că au avut succes datorită jocurilor de noroc

Republica Cipru interzice parțial publicitatea pentru jocuri de noroc. Astfel, reclamele cazinourilor la radio și TV sunt interzise între orele 6:00 și 23:00. Nici în timpul programelor pentru copii nu ai voie să difuzezi astfel de reclame. Publicitatea este interzisă și pentru pariuri: mesajele publicitare despre îmbunătățirea statutului social, rezolvarea problemelor financiare și personale cu ajutorul jocurilor de noroc sunt interzise.

Este interzisă atragerea de personalități celebre care să spună că au avut succes datorită jocurilor de noroc. Este interzisă publicitatea care vizează persoanele minore minorilor.

În Grecia și Macedonia, Serbia, Ungaria, Slovenia, Muntenegru , este permisă publicitatea pentru jocuri de noroc, dar nu și pentru minori

Bosnia și Herțegovina: publicitatea este permisă, cu unele excepții. Nu există o reglementare unică a jocurilor de noroc în țară, fiecare având propriul regulament. În mod tradițional, se aplică restricțiile generale (interzicerea publicității către minori).

Kosovo și Albania au interzis publicitatea pentru orice jocuri de noroc.

Publicitatea pentru jocurile de noroc este parțial interzisă în Bulgaria . Este permisă afișarea numelui jocurilor, a mărcii înregistrate, a rezultatelor jocului, a premiilor.

În Elveția și Franța publicitatea pentru jocuri de noroc este permisă cu singura restricție privind publicitatea pentru minori.

Austria și Spania permit, de asemenea, publicitatea. În Austria , entitățile licențiate sunt obligate să respecte o „abordare responsabilă” în ceea ce privește publicitatea. Definiția acestui termen este dată de Ministerul de Finanțe din Austria. Și în Spania măsurile au ca țintă să consolideze protecția consumatorilor. De exemplu, timpul de afișare a anunțurilor este limitat.

Portugalia a stabilit o interdicție parțială . Se aplică restricțiile generale (interzicerea publicității către minori). Reclamele comerciale trebuie să conțină mesaje de avertizare cu indicația explicită „18+”, nu trebuie să vizeze „persoane vulnerabile”; este interzisă publicitatea jocurilor de noroc de la 07:00 la 22:30 la televiziune și radio; agenților de publicitate li se cere să restricționeze accesul minorilor la rețelele sociale care promovează jocurile de noroc.

Italia - Toate produsele și serviciile de jocuri de noroc nu pot fi promovate la TV, pe internet, la radio, cu excepția Loteriei naționale. Interdicția include plasarea de produse; distribuția de gadgeturi legate de produsele de jocuri de noroc; organizarea de evenimente cu premii ce contin produse legate de jocurile de noroc, publicitate directă și indirectă prin intermediul rețelelor sociale.

Republica Cehă interzice parțial publicitatea. Ca și Republica Federală Germania, interiorul unităților de jocuri de noroc din Republica Cehă nu poate include reclame pentru jocurile oferite.

În Slovacia , o interdicție parțială a fost stabilită . Sălile de jocuri de noroc își pot face publicitate numai pe o rază de 200 de metri de locul în care funcționează.

Țările de Jos respectă o politică de interzicere parțială . Legiuitorul a limitat publicitatea la jocurile de noroc la televizor de la 06:00 la 19:00

Surse utilizate: https://theconversation.com, https://lawstrust.com