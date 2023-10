ESENTIAL Vineri, 06 Octombrie 2023, 15:40

HotNews.ro

Poliţistul din Giurgiu care agresează o tânără dintr-un centru pentru minori din Giurgiu şi ameninţă şi înjură o alta are 30 de ani şi o experienţă de patru ani, conform purtătorului de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Giurgiu, Ramona Stan.

Masina de politie Foto: Adrian Ilincescu/ HotNews.ro

Ramona Stan a declarat, vineri, că poliţiştii erau în patrulare și au mers la acel centru după ce au auzit gălăgie acolo, aplicând cele două sancţiuni.

Întrebată despre poliţist şi rugată să caracterizeze intervenţia acestuia, reprezentanta IPJ Giurgiu a spus: „Nu este ok ceea ce a făcut, de aceea este o anchetă în desfăşurare. Poliţistul are 30 de ani, are o vechime în Poliţie de aproximativ patru ani. Este o anchetă în curs de desfăşurare care va stabili împrejurările în care a avut loc evenimentul”.

Ea a precizat că poliţistul nu a mai avut astfel de probleme.

Conform sursei citate de News.ro, poliţiştii intervin des la acel centru, existând sesizări privind furturi: „Zilele trecute un beneficiar a fost surprins în timp ce sustrăgea bunuri dintr-o societate comercială, produse alimentare, dar şi infracţiuni de distrugere a mobilierului”.

Întrebată câte alte dosare penale sunt în lucru şi care vizează DGASPC, purtătoarea de cuvânt a Poliției Giurgiu a spus că sunt trei dosare penale în lucru, ca urmare a sesizării Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi a unei alte publicaţii: ”Aceste dosare vizează săvârşirea unor infracţiuni de act sexual cu un minor, întreruperea cursului sarcinii şi abuz în serviciu”.

Conducerea Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Giurgiu a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu pentru purtare abuzivă şi a dispus cercetarea disciplinară a unui poliţist, după ce în spaţiul public au apărut imagini în care acesta agresează fizic şi verbal o tânără aflată sub protecţia DGASPC şi ameninţă şi înjură o altă persoană. Fapta a avut loc în luna aprilie, când poliţistul a intervenit în centru pentru că tinerii făceau zgomot, oficialii Poliţiei Giurgiu transmiţând, vineri, că instituţia acum a aflat despre comportamentul poliţistului.