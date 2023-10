Articol susținut de Spitalul Memorial Joi, 05 Octombrie 2023, 10:36

Numărul cazurilor de cancer ȋn rândul tinerilor cu vârste cuprinse ȋntre 20 și 34 de ani, din țările G20, este la cel mai ridicat nivel din ultimele trei decenii. Creșterea alarmantă ar trebui considerată o adevărată epidemie, susțin experții de la Harvard Medical School. Nici România nu face excepție de la statistică, unele dintre cazuri fiind extrem de complexe. Un tânăr de doar 34 de ani a primit un diagnostic de tumoră stromală gastrointestinală (GIST) rară, pentru tratamentul căreia medicii au fost nevoiți să ȋi scoată ȋntreg duodenul și porțiuni din stomac și pancreas, iar apoi să ȋi reconstruiască tractul digestiv. O astfel de procedură este executată doar de echipe medicale extinse, cu experiență, cum este cea de la Spitalul Memorial, din București.

,,După ce am primit diagnosticul și am aflat că am o problemă complicată și rară, primul gând a fost să mă operez ȋn afara țării. Până când, un prieten, care a suferit o intervenție oarecum similară, mi-a recomandat să merg la dr. Eftimie și mi-a spus că dacă ar trebui să ȋmi las viața ȋn mâinile cuiva, el e omul potrivit. Mi-a plăcut din prima discuția cu domnul doctor, fermitatea și siguranța cu care a vorbit mi-au dat ȋncredere că nu este decât un hop de care am să trec și voi avea o recuperare ușoară și la ȋndemână. Și fix așa a fost. Condițiile din Spitalul Memorial Băneasa s-au ridicat la cele mai ȋnalte standarde, la fel ca ȋn instituțiile din străinătate ȋn care voiam, inițial, să merg. Le sunt recunoscător domnului doctor Eftimie și ȋntregii echipe pentru noua șansă la viață pe care mi-au oferit-o”, mărturisește Marius.

Pacientul, în vârstă de 34 de ani, din Constanța, a ajuns la medic cu simptome de fatigabilitate persistentă și a fost diagnosticat, ȋn primă fază, cu sindrom anemic sever. După investigații detaliate – CT toraco-abdomino-pelvin, endoscopie și colonoscopie – i-a fost depistată o tumoră rară, de 15 cm, la nivelul duodenului, ceea ce a necesitat o intervenție chirurgicală complexă, ȋn regim de urgență.

,,Pacientul a fost internat în regim de urgență pentru a-i corecta anemia și a-i stabiliza starea de sănătate. În paralel cu aceste măsuri, am făcut investigații suplimentare pentru a ajunge la diagnosticul final. Tumora pe care am descoperit-o era localizată în afara duodenului și în contact strâns cu vase mari de sânge. Am discutat rezultatele analizelor ȋn Tumor Board-ul Spitalului Memorial Băneasa, format din medici oncologi, radiologi, gastroenterologi, chirurgi și radioterapeuți. S-a decis ca tratamentul să fie o intervenție chirurgicală radicală - duodenopancreatectomie cefalică - urmată de terapiile oncologice specifice”, a spus dr. Mihai Eftimie, medic primar chirurgie oncologică.

Intervenția chirurgicală a reprezentat o provocare majoră, iar riscurile și beneficiile au fost discutate în detaliu cu pacientul și familia acestuia. Procedura a constat în ,,rezecția completă a duodenului, a regiunii cefalopancreatice și a porțiunii terminale a stomacului, urmată de reconstrucția tractului digestive”, a completat specialistul.

Echipa chirurgicală, sub conducerea Dr. Mihai Eftimie, medic primar cu competență și supraspecializare în chirurgia oncologică și hepato-bilio-pancreatică, a asigurat succesul intervenției. Recuperarea pacientului a necesitat monitorizare atentă și îngrijiri medicale specializate timp de aproximativ nouă zile, iar externarea a avut loc după zece zile. La patru săptămâni după externare, pacientul a ȋnceput un tratament oncologic complex, ce a inclus mai multe proceduri, accesibil doar ȋn centrele cu experiență ȋn cazuri dificile, precum Spitalul Memorial.

Un an distantă de la intervenție, Marius este complet refăcut și reintegrat social. Merge periodic la controale, pentru că, ȋn astfel de cazuri, există riscul de recidivă sau de boală metastatică.

