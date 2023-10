ESENTIAL Miercuri, 04 Octombrie 2023, 04:29

0

​Lista uriașă a privilegiilor unui magistrat ● CEO Wizz Air: „Suntem pregătiți dacă Tarom se prăbușește ● Culmea majorării redevențelor: doar dacă vor și cei care le datorează ● Tazz a întrecut Glovo România, la pierderi ● Ce cotă are Marcel Ciolacu, premierul care se bate cu casele de pariuri ● Țara ca o pradă: Prioritățile financiare ale Strukturii ● Rejudecare în dosarul în care lui SO Vântu i se pretind daune pentru păgubirea unei bănci ● Putoare în comuna Baciu, reclamată de riverani/Primarul din Baciu spune că mirosul vine de la Napolact ● Cel mai vârstnic student din România ● Polițist și militar, acuzați de cămătărie ● Am pus boții să rezolve probleme la info, mate și română ● Cine îl ține în brațe pe Horațiu Cherecheș, acuzat de abuz sexual?! ● Malul Crișului Repede, „confiscat” de persoane bogate și influente din Oradea, cu vile în vecinătate

Press report Foto: Jeppe Gustafsson / Shutterstock Editorial / Profimedia

Lista uriașă a privilegiilor unui magistrat: pensii speciale, sporuri nenumărate, chirii subvenționate, călătorii în vacanță și asistență medicală extinsă

Un document al ministerului de Finanțe prezintă lista uriașă a privilegiilor unui magistrat: pensii speciale, sporuri nenumărate, chirii subvenționate, călătorii în vacanță achitate de stat și asistență medicală extinsă. În document nu se precizează care este impactul bugetar al acestor beneficii fără precedent în rândul angajaților la stat.

Nota ministerului de Finanțe a fost alcătuită pentru a avertiza că procesele deschise de magistrați pentru a-și majora retroactiv salariile – și, pe cale de consecință, și pensiile speciale – ar putea duce statul român în incapacitate de plată, scrie Defapt.ro

József Váradi, CEO Wizz Air: „Suntem pregătiți dacă Tarom se prăbușește

Aflat marți într-o vizită la Cluj-Napoca, József Váradi a vorbit cu reporterii monitorulcj.ro despre problemele pe care compania le-a avut de înfruntat în această vară, despre problemele de la Tarom, dar și ce trebuie să facă județul pentru a deveni un competitor greu de neglijat pentru aeroportul din Budapesta.

Nu e prima dată când șeful Wizz Air declară că Tarom este în „faliment tehnic” și este „ţinută în viaţă de tot felul de ajutoare de stat şi de guvern”. Întrebat dacă în cazul în care Tarom va avea soarta Malev sau Alitalia, Wizz Air va avea capacitatea să umple golul lăsat, Varadi a precizat „cu siguranță”, scrie Monitorul de Cluj

Culmea majorării redevențelor: doar dacă vor și cei care le datorează

Guvernul coaliției PSD-PNL vrea să înceapă din 2023 să indexeze an de an redevențele petroliere, miniere și agricole datorate de companiile concesionare din sectoarele menționate, cu rata inflației din anul anterior. În august, ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, declara agresiv că printre măsurile de reducere a deficitului bugetar discutate în coaliție se numără și majorarea ″considerabilă″ a unora dintre redevențele aferente concesionării pentru exploatare a resurselor minerale ale statului, redevențe pe care le-a caracterizat ca fiind ″aproape nesemnificative″ în prezent, scrie Profit.ro.

Tazz a întrecut Glovo România, la pierderi

Principalele două aplicații de livrări de pe piața românească, Glovo și Tazz by eMag, și-au continuat creșterea veniturilor, dar, pe fondul extinderii business-ului, și-au mărit și pierderile în afacerile lor din România, în anul 2022, ultimul în care țara noastră a mai fost marcată de starea de alertă COVID-19, pandemia de coronavirus fiind considerată drept motor al creșterii comerțului pe internet și livrărilor online.

Compania spaniolă Glovo continuă să domine business-ul de livrări rapide de mâncare și cumpărături prin aplicație, pe piața din România, potrivit datelor recent publicate de Ministerul Finanțelor, pentru anul fiscal 2022, scrie Startupcafe.ro

Ce cotă are Marcel Ciolacu, premierul care se bate cu casele de pariuri

Premierul Ciolacu anunță o „cruciadă” contra jocurilor de noroc și acuză presiuni din partea industriei. Același premier a avizat negativ legea care scoate jocurile de noroc în afara localităților. Europa Liberă a discutat cu „Odette”, personajul acuzat că a făcut presiuni asupra prim-ministrului.

Europa Liberă a vorbit cu Odeta Nestor, unul dintre cei doi reprezentanţi ai industriei pariurilor şi jocurilor de noroc (cel de-al doilea personaj este Sorin Constantinescu), care ar încerca să ajungă prin interpuşi la premier și la alți membri ai Guvernului sau Parlamentului ca să împiedice o reglementare mai strică a domeniului, după cum susține Marcel Ciolacu, scrie Europa Liberă

Țara ca o pradă: Prioritățile financiare ale Strukturii. Legiferarea peste capul Parlamentului

Marți, 26 septembrie, seara, guvernul Ciolacu trimite în economia privată torpila măsurilor fiscale, menite să aducă bani la Bugetul de stat.

Miercuri 27 septembrie, dimineață, s-a și găsit prioritatea cheltuirii surplusului de bani care se prezumă a ajunge la Buget: salariile și pensiile magistraților – crescute retroactiv. Crescute Nu prin lege, ci pe baza unei decizii judecătorești:

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) dă un ordin prin care crește așa numita valoare de referință sectorială de salarizare, de la 485 de lei la 605 lei (o creștere de 25%) – pentru toți judecătorii de toate felurile de instanțe precum și pentru asistenții judiciari. Data de aplicare – de la 31 decembrie 2021 încoace – adică retroactiv, scrie CdG

Rejudecare în dosarul în care lui SO Vântu i se pretind daune pentru păgubirea unei bănci (aflată în lichidare)

Judecătorii instanței supreme au decis recent să retrimită la Curtea de Apel București dosarul, vechi de 6 ani, în care lui Sorin Ovidiu Vântu i se pretind mai mult de 3 milioane de dolari pentru că ar fi păgubit Banca Română de Scont. Pretențiile au fost solicitate de lichidatorul judiciar al instituției bancare aflată în faliment și anume Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare. Cum au judecat până acum acest litigiu magistrații a două instanțe, Tribunalul și respectiv Curtea de Apel București, aflați în articolul Justnews.

Putoare în comuna Baciu, reclamată de riverani/Primarul din Baciu spune că mirosul vine de la Napolact

Locuitori din ansamblurile de pe strada Transilvania – strada Jupiter din comuna Baciu se plâng că, de câteva zile, miroase îngrozitor în zonă, așa cum mirosea și în Cluj-Napoca, a gunoi fermentat sau a fecale. Oamenii au făcut sesizări la Garda de Mediu care, exasperată deja după ce a fost bombardată pe aceeași temă de clujeni, i-a informat că nu are competențe în această direcție și a transmis nemulțumirile oamenilor primăriilor din Cluj-Napoca și Baciu dar și Direcției de Sănătate Publică din Cluj-Napoca.

Mai mult, primarul din Baciu, János J. Balázs spune că cunoaște situația dar și responsabilul, indicând compania Napolact, însă că nu poate face nimic deoarece, administrativ aceasta ține de Cluj-Napoca iar municipiul are un interes scăzut să rezolve problemele cu mirosul, scrie Actual de Cluj

Cel mai vârstnic student din România, își va lua diploma în Patrimoniu la aproape 90 ani

Cel mai în vârstă student din România are 88 de ani și a intrat în anul al II-lea de masterat la Universitatea „1 Decembrie 1918″ din Alba Iulia. Aurel Voicu, fost primar al Cugirului, se numără acum printre cei aproape 6.000 de studenți de la Alba.

Aurel Voicu, fost primar și viceprimar PDL în orașul Cugir, inginer mecanic de profesie, este actualmente în anul al II-lea la masterat la „Cercetarea, conservarea şi valorificarea patrimoniului istoric”.

„Suntem o universitate care, indiferent de vârstă, îşi apreciază şi îşi preţuieşte la fel orice student. Avem astăzi în sală, cred, cel mai în vârstă student din România, la 88 de ani şi jumătate, domnul Aurel Voicu”, a precizat rectorul Univeristății, Daniel Breaz.

Vârstnicul din Cugir s-a dedicat, la pensie, realizării unui muzeu al orașului. Pentru a putea colabora legal, dar și pentru a aprofunda cunoștințele din domeniul istoriei, Aurel Voicu a decis să se înscrie la master, unde studiază timp de patru semestre modul în care se poate valorifica patrimoniul istoric, scrie CugirInfo

Polițist și militar, acuzați de cămătărie

Un polițist și un militar au pus mâna pe o casă cu două niveluri din Tătărași pentru doar 90.000 de euro. Familia care a vândut imobilul susține că tranzacția a ascundea de fapt un împrumut și că polițistul Mihai Gabriel Diaconescu și caporalul Sorin Bungianu au solicitat returnarea unei sume duble, 180.000 de euro. Diaconescu este polițist la Biroul Investigații Criminale, iar în declarațiile sale de avere nu apar banii pe care i-a plătit pentru casa de pe strada Ciric. Caporalul Bungianu a fost cercetat pentru două acuzații de „amenințare”, dar Parchetul Militar a renunțat la urmărirea penală. Foștii proprietari ai casei din Tătărași susțin că vor să returneze doar suma pe care au primit-o de la Diaconescu și Bungianu și refuză să părăsească locuința. Pentru a-i determina să plece, polițistul Diaconescu a decuplat casa de la gaz și electricitate, a demontat scândura de pe gard și a înfundat canalizarea. În casă locuiesc zece persoane: cinci adulți și cinci copii. „Ei erau racordați ilegal la canalizare, de asta a fost înfundată conducta”, susține polițistul Diaconescu. Acesta nu explică însă proveniența banilor. „Dar, ce… banii din casă trebuie să-i trec în declarația de avere?”, spune Diaconescu despre cei 45.000 de euro cu care a contribuit la cumpărarea casei, scrie 7Iași.ro

Am pus boții să rezolve probleme la info, mate și română. „Avem nevoie de oameni care știu să scrie ei singuri sau care știu să folosească AI?”

Asta este întrebarea pe care o lansează Letiția Pârcălăbescu, lector de la Universitatea Heidelberg din Germania, specializată pe machine learning. Am analizat alături de ea rezolvările pe care ni le-au dat trei aplicații care se folosesc de inteligența artificială la probleme de matematică, informatică și limba română. Am aflat folosindu-le că dacă vrei ca boții să-ți rezolve tema, nu ai garantată o notă bună, dar abilitățile cu procesul nu sunt de lepădat. Totuși, e bine de știut că „mâna” AI e greu de detectat, chiar și prin aplicații specifice, scrie Școala9

Cine îl ține în brațe pe Horațiu Cherecheș, acuzat de abuz sexual?!

Noi detalii ies la iveală în scandalul sexual de la Teatrul Național de Operă și Balet Oleg Danovski, care îl are în centru pe maestrul-coregraf Horațiu Cherecheș. Acuzat de abuz sexual, în 2021, unii angajați susțin că nimeni nu a mișcat un deget să rezolve situația sau să investigheze cazul. Reclamanții nu au primit răspuns la solicitările transmise, inclusiv la Ministerul Culturii. La mai bine de 2 ani de la inspecția realizată de Corpul de Control al Ministrului Culturii, semnatarii memoriului nu au primit un răspuns. În tot acest timp, Cherecheș își desfășoară în continuare activitatea, profesând inclusiv la Universitatea Ovidius, în cadrul Facultății de Arte. Toate acestea sunt posibile cu sprijinul fratelui sus-pus în ministerul căruia reclamații s-au adresat de nenumărate ori, mai acuză angajații teatrului, scrie Replicaonline.ro

Malul Crișului Repede, „confiscat” de persoane bogate și influente din Oradea, cu vile în vecinătate

În Oradea, în zona de protecție a râului au „crescut”, sub nasul autorităților și fără avize, mai multe pontoane private.

Cel mai impozant este folosit de fosta judecătoare Adina Cioflan și de soțul ei, șef în Poliția Bihor, amenajare despre care ex-magistratul pretinde, cu tupeu, că… a găsit-o acolo.

În aval de uzina de apă a Oradiei, Crișul Repede curge printre casele orădenilor: pe malul stâng e vechiul cartier Tocai, iar pe malul drept sunt vilele impozante din strada Făcliei. „Așa mi-aș dori și eu să trăiesc!”, a concluzionat compozitorul și fostul membru al trupei Iris Mihai Alexandru, musafir într-una dintre vilele de aici. La capătul proprietății, mai multe vedete ale muzicii românești au luat masa pe o terasă cochetă ridicată deasupra Crișului și înconjurată de arbori ornamentali, scrie PressHub