​Marți a fost cea mai rece dimineață din această toamnă, înregistrându-se și temperaturi negative, în timp ce în tot mai puține locuri au fost peste 10 grade. În Europa de sud și de vest este un val neobișnuit de căldură, iar în Germania și Olanda erau dimineață locuri cu temperaturi de 20-22 C.

Peisaj de toamna Foto: Vlad Barza / HotNews.ro

La ora 7.00 erau -1 C la Miercurea Ciuc, -2 C la Obârșia Lotrului și 0 grade la Joseni. La Făgăraș era 1 C, la Brașov temperatura indica 3 C, iar la București, temperaturile erau cuprinse între 7 și 11 C la cele trei stații meteo, arată datele ANM. Cel mai cald era la Constanța și la Șiria (15 C).

În dimineața zilei de luni, minima la Miercurea Ciuc fusese de 10,3 C, în timp ce marți dimineață a dat înghețul.

Vremea va fi caldă ziua în cele mai multe regiuni, cu maxime ce vor trece și de 26 C marți și de 28 C miercuri.