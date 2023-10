Parteneriat media Luni, 02 Octombrie 2023, 11:02

HotNews.ro

0

Festivalul noii generații de artiști, arhitecți și designeri români aduce expoziții, contexte de socializare, masterclass-uri, un târg de design și un pop-up cinema, pentru o experiență culturală și urbană completă

DIPLOMA Show Foto: DIPLOMA Show 2023

DIPLOMA Show, festivalul noii generații de artiști, arhitecți și designeri români, organizat de The Institute și prezentat de UniCredit Bank, începe sâmbătă, 7 octombrie 2023. Festivalul se află anul acesta la a X-a ediție și celebrează creativitatea românească printr-un mix unic de activități, de la expoziții până la contexte de socializare, masterclass-uri, un târg de design, un pop-up cinema și experiențe outdoor.

Festivalul are loc între 7 și 15 octombrie la Combinatul Fondului Plastic (Str. Băiculești, nr. 29, București) și prezintă, în 10 pavilioane expoziționale, 130 de lucrări din 16 categorii creative diferite, cum ar fi: fashion, design interior, arhitectură, pictură, design grafic, foto-video, design de obiect și multe altele.

Accesul la festival este gratuit, cu pre-înregistrare aici. Expoziția centrală poate fi vizitată de luni până vineri, între orele 16:00 și 22:00, iar în cele două weekenduri – între 10:00 și 22:00. Vernisajul festivalului are loc pe 7 octombrie, cu începere de la ora 18.00. Celelalte activități și evenimente din cadrul festivalului au un program dedicat.

130 de proiecte artistice, 131 de artiști, arhitecți și designeri români, 16 categorii creative diferite, o destinație-reper pentru creativitatea românească: așa arată pe scurt experiența DIPLOMA Show, cu ocazia ediției aniversare cu numărul 10.

Publicul larg va putea admira noua generație de talente din industriile creative într-o expunere unică, rezultat al selecției realizate de un board creativ format anul acesta din peste 70 de specialiști – atât profesioniști consacrați, cât și reprezentanți ai universităților de profil din țară. Astfel, vizitatorii DIPLOMA Show vor avea acces la proiecte din domeniile: arhitectură, arhitectură de interior, peisagistică, urbanism, artă murală, arte grafice, arte textile, ceramică-sticlă-metal, design de produs, design grafic, fashion, foto-video, pedagogie, pictură, scenografie și sculptură.

Toate cele 10 pavilioane expoziționale din cadrul Combinatului Fondului Plastic vor găzdui expoziția centrală, precum și alte activități dedicate industriilor creative și petrecerii timpului liber, în perioada 7–15 octombrie.

„DIPLOMA Show este un exercițiu pe care-l facem an de an pentru a prezenta publicului larg tot ce are creativitatea românească și noul val de talente locale de oferit. Ediția pe care o propunem în acest an va fi o experiență completă: cu proiecte inovatoare, contexte de socializare, modalități de petrecere a timpului liber, perspective despre cum arată viitorul și cum construim o societate mai bună și mai optimistă. Sunt bucuros că deja am adunat 10 ediții de DIPLOMA Show, un festival unic la noi, care transformă mereu industriile creative într-un spectacol. La 10 ani de la prima ediție, mă uit în urmă și cred că pariul nostru cu acest festival a fost un succes, punând mereu în scenă o combinație unică de activități care să-l facă relevant pentru comunități din ce în ce mai largi și mai diverse de oameni”, a declarat Andrei Borțun, CEO The Institute.

Noutăți la ediția aniversară DIPLOMA Show: expoziții, masterclass-uri, focus-grupuri, un târg, un pop-up cinema și experiențe outdoor pentru publicul larg

Pe lângă expoziția centrală, ediția aniversară DIPLOMA Show aduce la Combinatul Fondului Plastic și o expoziție-invitată: „20 FAI”, dezvoltată de Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” (UAUIM), cu ocazia celebrării a 20 de ani de Design de Produs și Arhitectură de Interior din cadrul universității.

Festivalul va fi marcat și prin contexte de socializare inedite. Spre exemplu, sâmbătă, 7 octombrie, va avea loc vernisajul pentru public și Opening Night,începând cu ora 18:00.

Una dintre noutățile ediției din acest an este DIPLOMA Grow, program prezentat de Globalworth. Joi, 12 octombrie, între 10:30 și 19:00, la Galeria SENAT din cadrul Combinatului Fondului Plastic, publicul va avea acces la o zi întreagă dedicată masterclass-urilor cu profesioniști cunoscuți din domeniile creative. Speakeri din arhitectură (Raluca Ghica, Dorin Ștefan), arte decorative (Dragoș Buhagiar, Richard Hardy) și arte plastice (Roman Tolici, Paul Mureșan) vor împărtăși din experiențele lor, pentru a explora alternativele profesionale existente, pornind de la aceeași bază academică. Înscrierile la aceste sesiuni sunt gratuite (în limita locurilor disponibile) și se fac pe baza completării chestionarului de aici.

În premieră în acest an la DIPLOMA Show, vizitatorii vor putea vizita și Hot Lagoon Fair, primul târg de printuri și tipărituri de artă care promovează noua generație a industriilor creative locale, aflat la ediția cu numărul #14. Creațiile realizate de noul val de artiști, designeri și ilustratori români se vor regăsi pe printuri, fanzine-uri, tricouri, piese de ceramică, stickere, cărți poștale, genți, sacoșe, cărți de autor și multe alte obiecte de larg consum. Târgul va putea fi vizitat la Galeria SENAT duminică, 8 octombrie, între orele 12:00–20:00.

Dialogul cu noile generații din industriile creative este încurajat și prin intermediul focus-grupurilor susținute de UniCredit Bank. Demersul se desfășoară sub umbrela aniversării a 10 ani a festivalului, un moment potrivit de analiză și reconectare cu nevoile, dorințele și așteptările artiștilor, designerilor și arhitecților români. Rezultatele acestor focus-grupuri vor fi comunicate ulterior.

„Diploma Show, un festival ajuns la a 10-a ediție, identifică și recunoaște tinerele talente din facultățile noastre vocaționale. Încă de la prima ediție, UniCredit Bank a sprijinit acest festival pentru a fi auzite vocile artiștilor talentați și văzute lucrările lor. Nimic nu ne oferă o satisfacție mai mare decât să descoperim creații valoroase, unice și surprinzătoare ale tinerilor absolvenți. Întotdeauna sprijinul nostru va fi regăsit în proiecte cu impact comunitar, în comunități profesionale sau locale, pentru că o rețea de comunități puternice și educate ne ajută să devenim o societate prosperă și civilizată”, a spus Anca Ungureanu, director Identitate și Comunicare la UniCredit Bank.

Programul festivalului include și o selecție de animații prezentate de-a lungul timpului în cadrul DIPLOMA Show. Acestea vor fi proiectate în cadrul unui pop-up cinema semnat de Kozel.

Intrarea în universul creativ DIPLOMA Show este imaginată prin instalația interactivă IQOS, Together Forward, un portal care conduce comunitatea spre expoziție și o invită, astfel, să facă un pas spre viitorul ilustrat de viziunile noilor generații de artiști.

Spațiul outdoor al Combinatului Fondului Plastic va fi amenajat special pentru a ghida vizitatorii dintr-un pavilion în altul și pentru a favoriza petrecerea timpului liber la DIPLOMA Show. Acest traseu este completat de o amenajare peisagistică semnată de Departamentul de Peisagistică, Biodiversitate și Horticultură Ornamentală din cadrul Facultății de Horticultură (USAMV București), intervenție ce își propune să contribuie la revitalizarea peisajului urban din cadrul Combinatului Fondului Plastic.

Pe lângă tot ce se întâmplă la Combinat, ediția de anul acesta anunță și un traseu cu 10 locuri-cheie din București, parte din campania aniversară DIPLOMA 10 ALUMNI, unde vizitatorii se pot opri să descopere 10 lucrări expuse la DIPLOMA Show de-a lungul timpului. Harta de aici arată toate cele 10 locații.

Accesul la DIPLOMA Show și la toate evenimentele și activitățile din cadrul Combinatului Fondului Plastic este gratuit și se face printr-o rezervare în prealabil, aici. Mai multe informații despre eveniment sunt disponibile pe paginile de social media de aici și aici sau în pagina dedicată evenimentului, aici.

--

Universități participante:

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”

Universitatea Politehnică din Timișoara

Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București

Universitatea de Vest din Timișoara

Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca

Universitatea Națională de Arte București

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași

University Of The Arts London

Avans Hogeschool, 's-Hertogenbosch

Universitatea de Arte din Târgu-Mureș

Universitatea Națională de Artă Teatrală Și Cinematografică „I.L. Caragiale” din București

Parteneriat media