ESENTIAL Luni, 02 Octombrie 2023, 08:49

​Într-un orășel de lângă Cordoba au fost +38,2 C duminică, cea mai ridicată temperatură înregistrată vreodată în Spania în a zecea lună a anului. Totul vine după ce septembrie a fost extrem de caldă în multe țări din Europa.

Oameni care se racoresc in timpul unui vald de caldura Foto: Dario Martin, Dreamstime.com

La Montoro, în sudul Spaniei, au fost +38,2 C, cea mai mare temperatură măsurată vreodată în octombrie în Spania. Recordul absolut a fost până acum de +37,5 C, la Marbella, înregistrat pe 22 octombrie 2014. Foarte cald a fost și la Andujar, pe 2 octombrie 2004: +37,2 C, scrie publicația El Pais.

Monotoro este un oraș extrem de fierbinte, pentru că au fost peste 47 C în vara lui 2021, nou record pentru Spania.

Duminică au fost +37,2 C la Andujar, +36,9 C la Sevilla și Badajoz și +36,8 C la Cordoba.

