Analiză în premieră, care ne arată unde am ajuns după trei decenii de democrație.

Aglomerație la cumpărături Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

M-am născut în 1989. Am făcut primii pași la Revoluție, când mama m-a luat cu ea, să vadă ce era cu agitația de după colț, la Primărie. La majoratul meu, România a aderat la UE. Am votat pentru prima dată la Europarlamentare. Am intrat pe piața muncii taman când a ajuns și la noi criza economică din 2008. Momentele definitorii din viața mea au coincis, așadar, cu cele ale țării. Sunt doar cu câteva luni mai bătrână decât această Românie, am crescut în paralel cu ea.

