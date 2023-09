ESENTIAL Sâmbătă, 30 Septembrie 2023, 12:24

Ionuț Pucheanu, edilul municipiului Galați, a declarat că nu simte nevoia de trimiterea unor mesaje Ro-Alert, așa cum s-a întâmplat vineri seară, când populația a fost avertizată că ar putea cădea obiecte din spaţiul aerian, în contextul războiului din Ucraina. Liderul PSD Galați a spus la Digi24 că nu s-a speriat și că acest gen de informare ar fi de folos doar dacă ne-am afla „în stare de război”.

Primarul municipiului Galați, Ionuț Pucheanu Foto: AGERPRES

"Așteptăm ancheta în desfășurare să vedem dacă a fost alarmă falsă sau dacă a fost ceva. Dacă mi se permite o tușă personală, cred cu tărie, mi se par aceste alerte că nu sunt deloc binevenite, nu le înțeleg. E ca și cum ai fi în stare de război. Când indici oamenilor să se ducă în adăposturi, dacă mâine poimâine ne aflăm în situație de război, unde vor escalada numărul și nivelul alertelor? E o posibilită detectare, vorbim în permanență, bine că nu ne-am dat seama... ne-au mai traversat câteva, și din Croația, și din Ungaria și nu a mai detectat nimeni nimic. Cu tot respectul pentru armată, dar pentru sănătatea mentală a publicului, a cetățenilor din România și mai ales din această zonă, cred tot acest spectacol la care asistăm ar trebui puțin redus. Sau sacă e ceva mai mult, să ne spună și nouă, să ne pregătim”, a spus Pucheanu la Digi24.

Edilul pare mai mult preocupat de un somn liniștit decât de o informarea populației în caz de pericol.

„Ce aș putea eu să le spun cetățenilor? Dormiți în pace, în condițiile în care primăria, primarul și nimeni nu poate controla nivelul asta de mesaje? Nu aș putea nici o secundă să îi îndemn să nu creadă genul acesta de mesaje, dar cred că aici ar trebui reluată o discuție pentru a seta limita minimală pentru care oamenii ar trebui avertizați. De fiecare dată când se bombardează în Ucraina, așa cum e de un an și ceva, până acum toată lumea a trăit în pace în accepțiunea generală, dar nu am avut la 12 noaptea genul ăsta de treziri din somn. Ce să fac? Să-mi fac un rucsac și să fiu pregătit de evacuare? Am primit acest mesaj Ro-Alert, l-am citit, mai mult de atât nu am avut ce face. Nu mi-am luat rucsacul, nu mi-am împachetat familia și am plecat spre munți”, a mai declarat Pucheanu.

Primarul municipiului Galați a mai subliniat că oamenii de rând se panichează mai mult pentru că nu au acces la informațiile la care are el.

„Înțeleg asta pentru că am un strop de minimă informație, știu cum funcționează sistemul, dar oamenii de rând nu au nici acea minimă informație pe cât am eu. Acești oameni se panichează. Nu mi se pare deloc corect să îi punem în această situație la 12 noaptea, doar pentru că un băiat care venea după ce și-a cumpărat un burger a văzut ceva pe cer. Dacă se confirmă, armata ar trebui să ia măsurile necesare pentru a nu mai pătrunde genul ăsta de obiecte pe teritoriul României. Oamenii ce să facă? Să ia praștia, cornetele? Mi se pare prea mult.", a declarat primarul municipiului Galați.

Desfășurare de forțe la Galați

MApN a transmis sâmbătă dimineaţă că sistemul de supraveghere radar al Armatei României a indicat o posibilă pătrundere neautorizată în spaţiul aerian naţional, cu semnal detectat pe un traseu către municipiul Galaţi.

Un mesaj Ro-Alert a fost emis, vineri seară, pentru localităţile din toată zona de nord a judeţului Tulcea şi zona de graniţă a judeţului Galaţi, prin care oamenii au fost avertizaţi că ar putea cădea obiecte din spaţiul aerian şi au fost sfătuiţi să se adăpostească.

Mai multe echipaje de la ISU, IPJ, Jandarmerie, Armată, Poliţia de Frontieră fac căutări, sâmbătă dimineaţă, în cartierul Dimitrie Cantemir, aflat la marginea municipiului Galaţi, după ce o persoană a sunat, vineri noapte, la 112 şi a anunţat că ar fi auzit o bubuitură puternică în această zonă, potrivit Agerpres.

Un elicopter militar survolează zona dintre Galați și Brăila.