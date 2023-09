Articol susținut de Samsung Sâmbătă, 30 Septembrie 2023, 08:31

Smile Media

0

Românii au prins gustul dispozitivelor smart, de la simple prize, până la frigidere sofisticate. Au văzut că sunt ușor de folosit și că se conectează rapid între ele și gadget-uri de la mărci diferite. Într-un interviu pentru HotNews.ro, Victor Armășelu, șef al diviziei electrocasnice la Samsung România, a povestit despre produsul care s-a vândut în România de 15 ori mai bine decât se aștepta compania. Tot în articol puteți citi despre câteva tendințe și noutăți din piața electrocasnicelor.

Dispozitive smart Foto: Samsung

Informația pe scurt:

Victor Armășelu: „Există o dorință generală de a achiziționa un produs cu eficiență energetică foarte bună, dar înțelegerea efectivă a ceea ce înseamnă această eficiență dincolo de clasele energetice este foarte complicată”. Samsung a ales să comunice clar câteva exemplu legate de frigidere și de mașini de spălat, pentru ca lucrurile să fie mai simplu de înțeles.

Știm clar că în momentul de față consumatorul nu mai ia decizii doar emoțional și la nivel de impuls. Este un proces îndelungat, consumatorul primește o mulțime de informații din multe surse, spune Victor Armășelu. Când este vorba despre a cumpăra electrocasnice mari, oamenii trec și prin magazine pentru a le vedea, înainte de a decide ce cumpără și în ce mod.

Tot mai mulți români aleg să cumpere un dispozitiv COMBO care spală și usucă rufele, în loc să aibă două dispozitive diferite. De ce? Pentru că tehnologia a evoluat mult și este mai simplu de utilizat un singur dispozitiv care face toate operațiunile. În România contează mult și că un singur dispozitiv ocupă în casă mai puțin spațiu decât două separate.

Românii au început să cumpere dispozitive „smart” și au „prins gustul”, văzând că sunt ușor de folosit și că se conectează rapid între ele și device-uri de la brand-uri diferite.

Oamenii aleg tot mai adesea produse electronice care să contribuie la creșterea calității vieții „Consumatorul trebuie să decidă care produs este smart pentru că îi îmbunătățește calitatea vieții și îi satisface cel mai bine nevoile. Nu trebuie să fie ceva impus sau să fie o alegere forțată de nu știu ce fel de beneficiu tehnologic pe care îl are doar cineva anume”, spune oficialul Samsung.

„Noi am format și am încurajat existența unei comunități de producători de dispozitive și accesorii smart care să fie compatibile unele cu celelalte, dar și compatibile cu un standard general acceptat. Toate sunt integrate foarte frumos în cadrul aplicației SmartThings, care este o aplicație Samsung, dar nu este o aplicație exclusiv Samsung”, spune Victor Armășelu.

Proiectorul Samsung Freestyle a fost foarte căutat, vânzările Samsung fiind de peste 15 ori mai mari în România, decât cele prognozate înainte de lansare.

Interviul pe larg

Samsung a comunicat mult în ultimul timp la capitolul eficiență energetică pentru electrocasnicele sale smart, iar scumpirea energiei în ultimii ani a făcut ca eficiența să devină tot mai importantă pentru cei care-și cumpără electrocasnice noi. Cât de mult contează eficiența energetică pentru client, când este să cumpere un aparat electrocasnic?

Victor Armășelu: Trebuie să facem o diferențiere în funcție de categoria de produs, fiindcă anumite produse au un nivel de conștientizare a consumatorului, privitor la contribuția acelor produse în consumul total energetic al casei. Ei bine - mai ales pentru acele dispozitive - este mult mai important și relevant aspectul legat de eficiența energetică și de cum o putem îmbunătăți.

Să vă dau un exemplu: mașina de spălat din gama Samsung și aparatele de aer condiționat sunt cele percepute a avea impactul energetic cel mai mare, iar consumatorul este foarte atent în mai multe etape ale procesului decizional, înainte de achiziție. Știm clar că în momentul de față consumatorul nu mai ia decizii doar emoțional și la nivel de impuls. Este un proces îndelungat, consumatorul primește o mulțime de informații din multe surse, dar toate aceste elemente sunt în zona inițială. În realitate, cea mai importantă componentă este recomandarea la nivel de magazin și tocmai de aceea, electrocasnicele mari nu se cumpără înainte de a le vedea fizic.

Canalul de achiziție poate diferi, după ce această întâlnire cu produsul fizic s-a produs, iar produsul poate fi cumpărat și online sau offline, în funcție de preț sau de diverse beneficii oferite de retailer.

Înțelege publicul larg ușor ideea de eficiență energetică la diversele electrocasnice?

Victor Armășelu: Există o dorință generală de a achiziționa un produs cu eficiență energetică foarte bună, dar înțelegerea efectivă a ceea ce înseamnă această eficiență dincolo de clasele energetice este foarte complicată. De aceea, este important ceea ce s-a întâmplat prin legislația UE, de a clasifica produsele după aceste clase energetice, pentru că, în mod intuitiv, dacă vezi un produs din clasa A presupui că este un produs mult mai bun din clasa F și este de ajutor și codul culorilor.

Dar ce înseamnă asta concret, este mai complicat de înțeles pentru că, deși aceste clase energetice au fost modificate relativ recent, evoluția tehnologică și modul în care producătorii răspund acestor așteptări ale consumatorilor devansează rata de producție legislativă a UE.

Tocmai de aceea, există o mare dezbatere despre cum comunicăm noi consumatorului atunci când clasa energetică reală a produsului este mai bună decât standardul minimal al clasei energetice A, așa cum este definit el de Uniunea Europeană. Au apărut o serie de variante, sunt în zona de evaluare a acceptabilității legale de comunicare, însă și la târgul IFA Berlin am văzut pe unele produse, spre exemplu etichete A-20%, A-30%, A-40%.

Concluzia ar fi că există interes general pentru o clasă energetică tot mai bună, dar nu prea se înțelege ce înseamnă această clasă. Samsung a venit cu un mod propriu de abordare și am lansat o comunicare pe diverse canale specifice și venim cu două variante susținute tehnologic de dovezi concrete.

1. Pentru frigidere spunem că utilizarea unui frigider cu capacitate de eficientizare energetică prin intermediul inteligenței artificiale Samsung poate duce la economisirea a până la trei ore de utilizare într-o zi. Este un lucru foarte concret.

2. La mașini de spălat, unul dintre elementele importante de înțelegere ale unui consum energetic mai bun este ciclul de spălare, mai exact câte cicluri de spălare pot să fac în interiorul aceluiași consum energetic. Ei bine, pentru mașinile de spălat putem să avem până la trei cicluri de spălare suplimentar, față de utilizarea obișnuită a unei mașini de spălat standard, dacă folosim o mașină de spălat Samsung care are această capacitate de eficientizare prin algoritmii de inteligență artificială.

Ce ne poate spune util aplicația SmartThings despre electrocasnicele Samsung la care este conectată?

Victor Armășelu: Un om care chiar vrea să vadă dacă are un consum mai mic de energie cu electrocasnicele Samsung poate afla rapid acest lucru. Aplicația furnizează informațiile privitoare la consum specific în timp real, comparații cu perioada similară a anului trecut sau comparație cu alte dispozitive din grupul de dispozitive integrate în SmartThings. Este ceva foarte concret, fiindcă poți introduce în aplicație cât costă un kilowat și poți vedea exact costurile.

La IFA Berlin Samsung a lansat un nou COMBO Bespoke mașină de spălat cu uscător de rufe, practic un singur dispozitiv care spală și usucă. De ce ar alege clienții un astfel de dispozitiv?

Victor Armășelu: Acest tip de produs se adresează unei nevoi din piață ce nu era descoperită până acum 4-5-6 ani. Consumatorul spăla rufele și le punea apoi pe o sfoară la uscat, dar lucrurile s-au schimbat și din perspectiva tehnologiei care stă în spatele acestui uscător integrat cu mașina de spălat, iar când spun tehnologie mă gândesc la multe aspecte.

De exemplu, în trecut, una dintre temeri era că uscătorul distruge țesătura sau că ar avea un consum prea mare. Ei bine, toate aceste lucruri au fost rezolvate prin utilizarea unei pompe de căldură, astfel încât nu mai avem problemele firești generate de încălzirea cu o rezistență electrică, ce presupune un consum energetic mai mare și o eficiență scăzută. Acest COMBO merită cumpărat pentru că tehnologia a evoluat până la punctul la care existența unui asemenea tip de dispozitiv are sens, atât ca și confort de utilizare, cât și ca experiență de utilizare.

Un al doilea aspect ar fi legat de continuitatea acțiunilor cu același lot de spălare. Pui rufele murdare și le scoți spălate și uscate. Al treilea beneficiu este foarte important pentru piața locală: spațiul, pentru că aparatul trebuie să-și găsească un loc în casă.

Ideea de casă smart părea exotică pentru români acum câțiva ani, însă acum bănuiesc că o privesc diferit?

Victor Armășelu: Absolut, și tocmai de aceea nu este important în a ne promova ideea noastră de „smart”. Nu este ideea noastră sau a lor, ci a fi smart înseamnă a fi smart și pot să aleg a fi smart în multe feluri. Important este ca această noțiune să nu fie „capturată” de cineva anume. Consumatorul trebuie să decidă care produs este smart pentru că îi îmbunătățește calitatea vieții și îi satisface cel mai bine nevoile. Nu trebuie să fie ceva impus sau să fie o alegere forțată de nu știu ce fel de beneficiu tehnologic pe care îl are doar cineva anume.

Cât de mult a crescut utilizarea aplicației Samsung SmartThings în România?

Victor Armășelu: Mi-ar fi greu să enunț o cifră, dar pot spune că, din punct de vedere al celui mai vândut dispozitiv smart, televizorul, față de acum 7-8 ani, nivelul de conectare al televizorului la internet a crescut enorm și a ajuns la peste 90%. Oamenii cumpără știind ceea ce cumpără și a contat și modificarea componenței consumatorului activ, prin intrarea din ce în ce mai relevantă a generației X sau Z și a consumatorilor din jurul vârstei de 45 de ani din mediul urban.

Aceștia află în număr tot mai mare despre dispozitive smart. Consumatorul din ziua de astăzi are multiple surse de informare și, înainte de a face o achiziție, face multiple verificări pe multe canale și ajunge să facă în mod conștient o alegere, în beneficiul lui, pentru nevoile sale concrete.

Există foarte multe dispozitive smart, priză, senzor, frigider, televizor, mașina de spălat, cuptor, aparul de aer condiționat...Toate lucrurile acestea îți deschid pofta și, odată ce constați că există, sunt acolo și poți să ai acces facil la ele și îți spui, „de ce nu?” Nu trebuie să fii pasionat de tehnologie pentru a le avea, ci poți să le cumperi pentru că vrei să ai o viață mai bună.

În trecut se vorbea despre specificații, apoi despre beneficii, apoi s-a vorbit despre experiența de utilizare care se referea la modul cum te simți cu produsul respectiv. În prezent discutăm despre calitatea vieții, care este un concept mult mai generos, care include și eficiența energetică. În realitate, ceea ce contează cu adevărat este modul în care eu simt că utilizarea unui anumit produs îmi îmbunătățește calitatea vieții.

Ce dispozitive le plac românilor: mașinile de spălat ce pot fi controlate și prin telefon? Frigiderele cu ecran pe ușă? Cuptoarele cu cameră video încorporată?

Victor Armășelu: Le plac toate acestea, chestiunea este legată de care este cel mai potrivit moment pentru achiziționarea unuia dintre aceste produse, aici contând disponibilitatea financiară, vârsta, momentul din viață, cât de mare este familia, dacă oamenii s-au mutat...Oamenii înțeleg beneficiile ce derivă din folosirea acestor dispozitive.

În ce stadiu sunt planurile de conectare a gadget-urilor de la brand-uri diferite, cu aparatele Samsung, dat fiind că mulți oameni au diverse mărci prin casă?

Victor Armășelu: Noi am format și am încurajat existența unei comunități de producători de dispozitive și accesorii smart care să fie compatibile unele cu celelalte, dar și compatibile cu un standard general acceptat. Toate sunt integrate foarte frumos în cadrul aplicației SmartThings, care este o aplicație Samsung, dar nu este o aplicație exclusiv Samsung, ci este una în care oricine este binevenit și orice dispozitiv care își dorește să facă parte din acest standard internațional o poate face, totul în beneficiul final al consumatorilor.

Există clar o conectivitate între brand-uri și unora poate li se pare ciudat că se pot conecta produse de la brand-uri concurente, dar nu trebuie uitat că a existat această discuție și acum 100 de ani, când s-a inventat standardul de priză. Standardizarea aceasta a deschis posibilitatea consumatorului de a-și face propriile alegeri și a creat o competiție corectă și adevărată între diverșii producători care, în felul acesta, sunt împinși să producă lucruri din ce în ce mai interesante, mai noi și la un preț cât mai accesibil.

Lupta aceasta este mereu în beneficiul consumatorului final, ceea ce înseamnă că și standardizarea din zona de conectivitate, chiar dacă acum nu este totală, este într-o dezvoltare accelerată și se va ajunge în punctul la care toate dispozitivele vor trebui să fie compatibile. Spre exemplu, orice fel de router aș cumpăra acum trebuie să fie compatibil cu orice dispozitiv conectabil la internet. Dacă îl cumpăr pornesc de la ideea că se conectează cu orice și m-ar deranja să nu fie așa. Convergența aceasta către o standardizare a conectivității este un fapt, se întâmplă, nu ai cum să-l negi.

Proiectorul Samsung Freestyle a ajuns la a doua generație. Cum a fost primită prima generație, dat fiind că vorbim despre un produs de nișă?

Victor Armășelu: Când se lansează un produs avem tendința greșită, și recunosc și eu am făcut asta și în cazul Freestyle 1 și m-am întrebat: „Cât este de mare piața de proiectoare și cât este de mare segmentul de piață în care vreau să poziționez acest produs?” Calculez că ar fi un anumit număr de bucăți, cât pot să pretind că voi avea din piață. Ei bine, piața ne-a arătat și viața ne-a arătat că am vândut de peste 15 ori mai mult decât am estimat noi inițial, pe baza unor analize, privind în trecut. Realitatea este că a-ți planifica tot ceea ce înseamnă vânzările și componenta comercială privind în trecut este ca și când ai merge pe autostradă cu 130 km/h, privind doar în oglinda retrovizoare.

În realitate, iată că noi nu știm nimic, tot consumatorul știe. Noi distribuim Freestyle în magazinele specializate de electronice, la operatorii de telefonie mobilă dar există posibilitatea cumpărării Freestyle de la unul dintre cei mai cunoscuți distribuitori de comenzi de mâncare.

Samsung a lansat serviciul de rețete personalizate Samsung Food. În ce mod poate fi folosit în România. Cui i se adresează?

Victor Armășelu: Samsung Food este un accesoriu interesant pentru aplicația Samsung Health, dar își dorește să fie mai mult decât atât, fiindcă vrea să încurajeze interacțiunile oamenilor obișnuiți. Este și o colecție de rețete care se îmbogățește continuu, unele sunt puse de bucătari celebri și de influenceri, dar oricine poate contribui, dar oricine poate contribui și rețeta poate ajunge pe Samsung Food și să fie accesată de o mulțime de persoane care pot da și review și feedback. Este mai mult decât o aplicație.

Samsung Food, în țările unde există disponibilitatea tehnologică, se conectează cu frigiderul inteligent Samsung Family Hub, astfel încât, spre exemplu, mă uit în frigider, văd că am acolo o serie de ingrediente, pot să le introduc în aplicație, iar ea îmi enumeră ce feluri de mâncare pot găti cu acele ingrediente. Se pot pune și filtre, de exemplu să selectezi că ești vegetarian sau că vrei să gătești ceva în doar 15 minute.

Articol susținut de Samsung