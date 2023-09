Parteneriat media Miercuri, 27 Septembrie 2023, 13:55

Gala Societății Civile, un proiect The Institute, a premiat câștigătorii competiției aseară, 26 septembrie, în cadrul Festivității de Premiere ce a avut loc la Ateneul Român. Marele Premiu al Galei Societății Civile 2023 a fost oferit Asociației Code for Romania, pentru proiectul Dopomoha - War TaskForce, proiect ce are ca scop dezvoltarea unei infrastructuri digitale pentru a ajuta refugiații ucraineni să acceseze informațiile și serviciile de care au nevoie. Proiectul a fost adoptat atât de Guvernul României, cât și de agențiile ONU, ca sistem oficial pentru informații și gestionarea ajutorului în România.

Câștigătorii GSC 2023 Foto: The Institute

Nevoile identificate în dezvoltarea proiectului Asociației Code for Romania, pentru proiectul Dopomoha - War TaskForce au inclus informații precise și oficiale despre intrarea și șederea în România a refugiaților ucraineni, acces la îngrijirea sănătății pentru persoanele cu boli cronice, gestionarea ajutorului pentru organizațiile neguvernamentale, acces la educație, acces la ajutor psihologic, dar și nevoi urgente precum adăpost, hrană, îmbrăcăminte și transport.

„La 9 dimineața pe data de 24 februarie, un voluntar Code for Romania a scris pe canalul nostru de comunicare internă: Unde ne adunăm? Au urmat zeci de nopți nedormite și un efort uriaș din partea unei comunități dedicate ca să putem oferi sprijin la fiecare pas al refugiaților ucraineni făcut spre și în România.”, declară reprezentanții Code for Romania.

Dopomoha - War TaskForce a implicat cercetare, prototipare, dezvoltare tehnologică, testare și coordonarea a peste 500 de voluntari. 7 soluții digitale sunt acum în funcțiune și oferă asistență critică refugiaților, fiind utilizate până acum de peste 1,5 milioane de persoane. Proiectul a fost adoptat de Guvernul României și de agențiile ONU ca sistem oficial pentru informații și gestionarea ajutorului în România, în timp ce numeroase centre de apel și birouri de informare utilizează informațiile și instrumentele furnizate prin ecosistem.

Dopomoha - War TaskForce a câştigat, de asemenea, Premiul I în secţiunea Proiecte realizate cu implicarea Voluntarilor şi Premiul Special Hope Away from Home, acordat de Agenţia ONU pentru Refugiaţi în România (UNHCR).

Celelalte premii I din cadrul competiției au fost acordate astfel:

Programe , Premiul I – Asociația MagiCAMP, pentru proiectul MagicHOME - o casă departe de casă , Dâmbovița

, Premiul I – Asociația MagiCAMP, pentru proiectul , Dâmbovița Campanii sociale , Premiul I – DDB România , pentru proiectul #DeNetestat , București

, Premiul I – DDB România , pentru proiectul , București Tineri de Bine, Premiul I –Vlad Cosmin Adamescu și Răzvan Dan Petri, pentru proiectul Politică la minut

Premiile Speciale Gala Societăţii Civile au mers către:

Premiul special Organizații Nou Fondate: ASOCIAȚIA CASA BUNĂ, pentru proiectul Educație la Casa Bună , Ilfov

ASOCIAȚIA CASA BUNĂ, pentru proiectul , Ilfov Premiul special pentru INOVAȚIE: Asociația Zetta, pentru proiectul Intervenţii chirurgicale pro-bono pentru o şansă la viaţă normală , București

Asociația Zetta, pentru proiectul București Premiul Special pentru Inițiative Cetățenești: Școala Gimnazială Orbán Balázs, pentru proiectul Amprenta verde, Harghita

Premiile pentru Impact Social, dezvoltate alături de Ashoka România, partener strategic, au fost și ele acordate în cadrul Festivității de premiere din 26 septembrie. Acestea au mers către: Asociația Grow Up Project, pentru Boovie, festival internațional de book-trailere, Vrancea – secțiunea Educație, Învățământ, Cercetare,Asociația Room 2046, pentru proiectul F-SIDES Chapters 2022, Prahova – secțiunea Artă și Cultură, Salvați Copiii România, pentru proiectul Fără abuzatori de copii în alegeri electorale, București – secțiunea Apărarea drepturilor individuale/ colective, Asociația Iele-Sânziene, pentru proiectul Petiție: Absorbante gratuite în școli!, București – secțiunea Comportament civic și Participare publică, Asociația Marinuș Gălbenuș, pentru proiectul #BineIntensiv – unități de terapie intensivă pentru acasă, Brăila – secțiunea Sănătate, Asociația de dezvoltare personală Grigore Popa, pentru proiectul Ȋnchide ochii şi ai să vezi mai bine, București – secțiunea Incluziune Socială, Asociația M.A.M.E., pentru proiectul Sprijin pentru tinerii instituţionalizati, București – secțiunea Servicii de Asistență Socială, Asociația pentru educație digitală Bigger Picture, pentru proiectul EDUboost - Podcast de mediu, București – secțiunea Protecția Mediului și Asociația MagiCAMP, pentru proiectul MagicHELP – Rețeaua Solidarității, București – pentru secțiunea Dezvoltare economică și socială.

La finalul anului, câştigătorii GSC 2023 vor avea acces la Ashoka Residency Program. Programul de rezidențiat Ashoka este structurat sub forma unei experiențe de 3 luni şi are ca scop un cadru de colaborare open source, care va permite unei mase mai mari de oameni să acceseze resursele și oportunitățile oferite de echipa globală Ashoka.

238 inițiative civice, dintre care 182 de proiecte, 23 de programe și 33 de campanii sociale implementate în perioada 2021-2022s-au înscris la cea de-a XXI-a ediţie a Galei Societăţii Civile. Proiectele au fost jurizate de 85 de specialiști în implementarea și evaluarea proiectelor, cercetători, sociologi, jurnaliști, lideri și formatori de opinie ai societății civile și ai sectorului non-profit și reprezentanți ai sectorului privat.

La Festivitatea de premiere a Galei Societății Civile 2023 au participat peste 750 de invitați, printre care reprezentanți ai Administrației Prezidențiale, Consiliului General al Municipiului București și Consiliului Județean Ilfov, ai Ministerelor, dar și reprezentanți ai Ambasadelor din România. De asemenea, au fost prezenţi la festivitate şi Nicușor Dan – Primarul General al Municipiului București şi Raluca Turcan, Ministru al Culturii.

Lista integrală a câștigătorilor Galei Societății Civile 2023 poate fi consultată pe website.

Credite foto: Roald Aron & Mihai Ciobanu

***

The Institute este o organizaţie neguvernamentală, cu caracter autonom, care susţine interesele comunităţii creative din România în dialogul cu instituţiile statului şi cu organizații internaţionale. Anual, The Institute reunește în jurul inițiativelor, proiectelor și evenimentelor desfășurate peste 80.000 de persoane. Este fondator al proiectelorRomanian Design Week,DIPLOMA Show ,Internetics și inițiator al programelorASAP România,Cartierul Creativ șiCombinat.

Gala Societății Civile este un proiect The Institute.

Pentru mai multe informații despre Gala Societății Civile 2023, vizitați www.galasocietatiicivile.ro.

