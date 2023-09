ESENTIAL Miercuri, 27 Septembrie 2023, 10:44

Cancerul de colon este pe primul loc, în topul cazurilor de cancer, din România. Aproximativ 13.000 de români primesc anual acest diagnostic, conform GLOBOCAN 2020. Cancerul de colon surclasează chiar și cancerul de sân, de plămâni sau de prostată, conform bazei de date, dacă luăm ȋn calcul prevalența cumulată pe ambele sexe.

Pacienții cu tumori de colon ȋn stadii incipiente pot fi vindecați printr-o singură intervenție endoscopică Foto: Spital Memorial

Diagnosticul de cancer de colon sau de leziuni precursoare cancerului – polipii neoplazici – se stabilește cu ajutorul colonoscopiei, o metodă ce explorează colonul cu ajutorul unei camere video. Dacă sunt găsite leziuni suspecte de neoplazie (procesul prin care se dezvoltă cancerul), medicul poate introduce instrumente speciale pentru a preleva mostre de țesut, dar mai ales în scop intervențional, pentru a îndepărta polipii neoplazici.

Așa s-a întâmplat și în cazul unui paciente în vârstă de 72 de ani, din județul Călărași. Viorica fusese tratată, mai bine de jumătate de an, de colon iritabil și gastrită cronică. Cum starea ei nu se ameliora, a venit ȋn București, la Spitalul Memorial Băneasa, pentru o consultație și o a doua părere. A ajuns la dr. Raluca Oprea, medic specialist medicină internă și gastroenterologie, cu simptome precum: lipsa poftei de mâncare, balonare, durere abdominală, sângerări ȋn scaun, scaun apos și gaze. Ȋn urma unei colonoscopii, efectuata de dr. Oprea, a primit diagnosticul de dublă tumoră de colon și a fost adresată, ȋn vederea rezecției lor, către Dr. Eugen Crăciun.

,,Tumorile au fost localizate în cele două capete opuse ale colonului, adică una în cec și una în rect. Dimensiunea lor era foarte mare, aproximativ șapte cm cea din cec și cca nouă cm cea din rect. Aceste tumori sunt frecvente, dar coexistența lor în cele două regiuni ale colonului este ceva rar”, spune Dr. Eugen Crăciun, medic primar gastroenterologie și coordonator al departamentului de endoscopie intervențională, ȋn Spitalul Memorial Baneasa.

Deși, de regulă, rezecția se face în două ședințe, dată fiind dimensiunea tumorilor și complexitatea cazului, Dr. Crăciun a optat pentru rezecția ambelor tumori ȋntr-o singură intervenție, prin intermediul unor metode inedite.

,,Ca particularitate, am folosit pentru tumora din cec o rezecție mucosală fragmentată, la rece, sub apă (under-water piece-meal, cold-snare EMR), iar pentru tumora rectală, o rezecție mucosală fragmentată, cu ansă termică (hot-snare piece-meal EMR). De menționat este și faptul că tumora rectală avea capătul distal la circa trei cm de sfincterul anal, deci o tumoră foarte joasă, care, în cazul unei intervenții chirurgicale clasice, ridica un mare risc de a se finaliza cu amputația rectului, respectiv cu montarea unui anus contra naturii”, completează dr. Crăciun.

Ȋndepărtarea tumorilor a durat aproximativ două ore și jumătate, iar la alte două ore de la finalizarea intervenției, pacienta a fost externată. Recuperarea sa a fost totală, încă de a doua zi.

,,Am avut încredere 100% în domnii doctori. Le mulțumesc foarte mult pentru încurajări și pentru competența de care au dat dovadă. Sunt foarte bine pregătiți și cu sufletul aplecați spre a rezolva probleme deosebite. Acum sunt bine, sunt acasă. Pe 22 iunie am fost operată și am ținut regim o perioadă”, povestește pacienta.

La final, rezultatul histologic a arătat că ambele tumori au fost neoplazice, dar nu maligne, astfel ȋncât, odată cu rezecția lor, riscul de a se dezvolta un cancer la acest nivel devine extrem de redus, mai ales dacă pacienta va urma programul de supraveghere. Acesta presupune ca ea să revină pentru colonoscopie de control, anual.

Dr. Crăciun atrage atenția că astfel de leziuni neoplazice sunt frecvente, chiar dacă nu atât de mari, și că apar la vârste tot mai tinere: ,,Singura prevenție reală a cancerului de colon sau rect este o colonoscopie făcută la timp (maxim la 50 ani sau mai devreme, ȋn cazul pacienților cu simptome sau cu istoric de cancer ȋn familie) și o rezectie endoscopică corectă a oricărei leziuni identificate”.