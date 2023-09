ESENTIAL Marți, 26 Septembrie 2023, 15:49

Milionarul brașovean Călin Donca, arestat preventiv pentru infracțiunile de constituire a unui grup infracțional organizat, delapidare, evaziune fiscală, înșelăciune și manipularea pieței de capital, rămâne în arest, a decis Curtea de Apel Brașov, care i-a respins contestația. DIICOT îl acuză pe Donca de un prejudiciu de peste 4 milioane de lei creat bugetului de stat prin evaziune, dar și că ar fi înșelat cu 700.000 de dolari cumpărători ai unei criptomonede create de el.

Curtea de Apel Brașov a respins marți contestația formulată de Călin Donca la decizia de arestare preventivă luată de Tribunalul Brașov, astfel că omul de afaceri va mai rămâne în arestul IPJ Brașov, conform brasov.net. Aceeași decizie au luat judecătorii și pentru Ileana Buzatu, una dintre partenerele de afaceri ale lui Donca. În schimb, Elena Dobre, contabila firmelor lui Călin Donca, va fi eliberată din arest preventiv și plasată sub control judiciar pentru 60 de zile.

Decizia Curții de Apel Brașov este definitivă.

Avocatul lui Călin Donca a susținut în fața instanței că nu ar exista probe suficiente la dosar pentru ca milionarul să fie ținut în arest. De asemenea, Călin Donca ar fi încercat să-i convingă pe magistrați că este de bună credință și ar fi garantat că nu se va sustrage de la cercetarea penală în cazul în care ar fi lăsat în libertate. El le-a spus judecătorilor că vrea să se întoarcă acasă pentru a avea grijă de soția lui, dar și de cei cinci copii ai lor, potrivit brasov.net.

Acuzațiile pe care DIICOT i le aduce milionarului brașovean Călin Donca

Călin Donca, soția sa, Oriana, și alte două persoane au fost reținuți marți de procurorii DIICOT Braşov pentru infracțiunile de constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală, delapidare cu consecinţe deosebit de grave, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave și operaţiuni de manipulare a pieţei de capital.

Conform procurorilor, începând cu anul 2021 cei patru au constituit, în municipiul Braşov, un grup infracţional organizat în scopul obţinerii unor venituri financiare consistente prin infracţiuni de evaziune fiscală. Ei ar fi înregistrat în evidenţele contabile ale unor firme pe care le deţineau sau controlau documente care atestă operaţiuni fictive cu consecinţa micşorării bazei de calcul a impozitului pe profit şi măririi cuantumului taxei pe valoare adăugată deductibilă, sustrăgându-se astfel de la plata impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat. Prejudiciul a fost estimat la 4.346.286 de lei.

Potrivit DIICOT, tot prin utilizarea unor documente false, liderul rețelei şi-a însuşit din patrimoniul unei firme suma de 8.337.746 de lei, pe care a folosit-o în interesul său şi al celorlalţi membri ai grupării infracţionale. Cea mai mare parte a sumei a transferat-o în conturile unei firme înregistrate în Dubai (Emiratele Arabe Unite) și aparţinând membrilor grupului sau controlată de aceştia. Cu restul banilor, a achiziţionat bunuri de lux în valoare de 340.000 de dolari.

Propria monedă virtuală

„Membrii grupului infracţional au iniţiat un proiect în domeniul monedelor virtuale, creând propria monedă virtuală şi au efectuat operaţiuni de manipulare a pieţei de capital, prin diseminarea în spaţiul public a unor informaţii nereale potrivit cărora investiţia în această monedă virtuală poate genera câştiguri de 100 de ori mai mari, inducând în eroare un număr nedeterminat de persoane de la care au obţinut aproximativ 700.000 de dolari”, mai spun procurorii DIICOT.

În acest dosar, procurorii DIICOT Braşov au făcut luni 17 percheziții în judeţele Braşov, Dolj şi Buzău, fiind ridicate și trei mașini de lux.

​Călin Donca a creat societatea Donca Energy Brașov, cu obiect de activitate producția de energie electrică, scrie brasov.net. Conform publicației locale, Donca și membrii grupării au creat un tip de criptomonedă pe care au denumit-o Solix, iar ca să îi convingă pe oameni să investească, el posta diverse clipuri pe rețelele de socializare, în care vorbea despre succesul în afaceri printr-o astfel de investiție.

Ce posta Călin Donca pe Instagram cu câteva ore înainte de a fi reținut: „Dacă faci o școală sa devii milionar, o faci degeaba”

Călin Donca era extrem de activ pe rețelele de socializare, unde le dădea fanilor săi sfaturi despre cum să reușească în viață.

„Alte sfaturi pentru top 10 criptomonede poţi să afli în cazul în care faci research. Dar mare atenţie la cine faci research, mare atenţie de cine asculţi, pentru că majoritatea celor care vorbesc pe YouTube nu au banii la care visezi”, spunea Călin Donca.

El a postat un astfel de mesaj, pe Instagram, Tik-Tok și pe Twitter (X) și cu câteva ore înainte de a fi reținut:

„Dacă faci o școală să ajungi milionar, o faci degeaba. Școala trebuie să îți dea o bază, să îți dea o pornire. Trebuie să o faci pentru că nu este grea, iar cei care spun că vor să se lase de liceu ca să înceapă business-ul sunt începători, ca să nu zic mai mult pentru că ei nu înțeleg nici măcar că liceul este o banalitate față de a fi antreprenor”.

Pe Tik-Tok, Donca are peste jumătate de milion de urmăritori.

Cum a făcut avere Călin Donca

Călin Donca a făcut avere mai întâi din afacerile cu panouri fotovoltaice, apoi din imobiliare și criptomonede şi a intrat de tânăr în top 500 cei mai bogaţi români. „Eu am fost născut în Reşiţa, într-o garsonieră de 20 de metri pătraţi, 24 de metri pătraţi. Eram sătul de sărăcie. Mâncam în fiecare zi pâine şi ulei”, povestea Călin Donca, potrivit observatornews.ro.

Călin Donca este căsătorit cu Orianda, pe care a întâlnit-o la un seminar de dezvoltare personală, după cum povestea într-un interviu la Kanal D.

Cei doi soți au 5 copii, 3 fete și 2 băieți, și se ocupă singuri de creșterea și educația acestora, în sistemul homeschooling.

„Școala niciodată nu o să-i învețe cele mai importante trei lucruri: bogăția financiară, bogăția sănătății și bogăția relațiilor inter-umane”, susținea Călin Donca.

Soții Donca au participat și la emisiunea Chefi la cuţite de la Antena 1, unde au povestit despre mașinile lor de lux. „De la cea mai ieftină, la cea mai scumpă. Soţia are un X7M, un seria 7 pe care l-am schimbat cu I7 care vine acum. Am un Aventador, am un Urus, am un McLaren 720 modificat. Şi parcă mai aveam ceva, dar îmi scapă...”.

În showul culinar de la Antena 1, Donca le-a atras atenția juraților prin ceasul său de lux: „Păi stai, măi frate, normal că e atât de mult şofran când omul intră cu un Richard Mille la mână. Îţi dai seama că 1.000 de euro la şofranul ăsta din risotto nu contează când are ceas de 200.000 de euro”.