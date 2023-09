ESENTIAL Marți, 26 Septembrie 2023, 12:56

Fostul director economic al al DGASPC Vaslui, Ioan Buruiană, poreclit „Buru”, ar fi cel care negocia cu antreprenorii în numele preşedintelui CJ Vaslui, Dumitru Buzatu, spăgile cerute de baronul PSD, potrivit omului de afaceri, Emil Savin, cel care a făcut denunțul la DNA. Prieten cu fostul lider social-democat din Vaslui, Buru susține că nu are nicio legătură cu „această lucrare” și acuză o „făcătură politică”.

Flagrant Dumitru Buzatu: mită de 1,25 milioane lei Foto: DNA

„Buru” l-a contactat pe 18 septembrie pe Savin și i-a spus că șeful CJ Vaslui vrea să vină la pescuit la ferma din Cârja vineri, pe 22 septebrie, a susținut omul de afaceri, potrivit referatului prin care DNA a solicitat instanţei arestarea preventivă a lui Buzatu.

Între timp, Savin a făcut denunțul la DNA, iar procurorii i-au pus la dispoziţie o geantă cu suma de 1.25 milioane de lei.

Vineri după-amiază, Buzatu a discutat la telefon cu „Buru”, șeful CJ Vaslui fiind mai multe interesat de întâlnirea cu Savin, decât de partida de pescuit, potrivit stenogramelor.

Buzatu: Ai pescuit ceva?

Buruiană: Am prins câte un peşte toţi!

Buzatu: Altceva...decât peşte?

Buruiană: Altceva n-am prins! Încă n-am pescuit! Altceva n-am pescuit!

Buzatu: Hai că vin şi eu până la voi acolo să văd!... Aranjaţi acolo, când vin eu să se prindă peştele ca lumea! Nu mai umblaţi cu prostii!

După ce Buzatu a luat valiza cu bani de la Savin, a fost oprit de mascați, care au descoperit în portbagaj mita de 1.25 de milioane de lei.

„Se tăvălea pe jos, mârâia”

Ioan Buruiană se afla într-o mașină alături de actualul director general al DGASPC Vaslui, Dragoș Cazacu, și șefa de cabinet a lui Buzatu, Ana Maria Obreja. Procurorii anticorupție au oprit autoturismul și i-au percheziționat, iar potrivit unui martor citat de Libertatea, „Buru” s-a prefăcut că este beat ca să nu fie săltat de mascați.

„Nici nu bănuiam că ar putea fi vorba despre el (președintele CJ Vaslui n.r.). Cei de la DNA au înconjurat prima mașină, din care au coborât o doamnă micuță, un domn mai înalt (Dragoș Cazacu n.r.) și un alt domn căruia îi spuneau Nelu (Ioan Buruiană, n.r.). I-am reținut numele pentru că se tăvălea pe jos, mârâia, zicea că este beat. Procuroarea spunea că trebuie luat și el (Buruiană n.r.), dar când l-a văzut cum e le-a spus polițiștilor «Îi dăm mandat de aducere. Ce să facem cu el, e beat mort». Așa am crezut și eu când am văzut cum se tăvălește. Dar mi-am dat seama că se prefăcea pentru că, la sfârșit s-a ridicat de pe jos și a mers singur, fără să se clatine”, a povestit martorul din Cârja, care a asistat la momentul în care procurorii anticorupție a oprit cele două mașini.

„Făcătură politică”

La cinci zile de la flagrant, Buruiană, care a fost audiat sâmbătă de către procurori, susține că nu este împlicat în negocierea spăgilor cerute de Buzatu, potrivit publicației Vremea Nouă.

„Toate impresiile acestea, că eu aș fi avut vreo implicare, apar de la insistența mea telefonică să vină domnul președinte la pescuit la baltă, dar care, de fapt, se datorează faptului că domnul Savin mi-a spus că dacă vin la pescuit să îl chem și pe domnul președinte, că dă o friptură și o sticlă de vin cu ocazia unei sărbători, a unei zile de naștere. Eu am crezut că e ziua lui de naștere, dar de fapt, când a venit a zis că nu e ziua lui, ci a uneia dintre fetele lui. În rest, nu am nicio legătură cu povestea aceasta pe care am aflat-o atunci când am citit procesul verbal al procurorilor Anticorupție. Fiind împreună, ne-au oprit mașinile, nu a cercetat mașina în care mă aflam eu, m-a întrebat doar dacă știu ceva, am zis nu, iar a doua zi am fost chemat la DNA”, a declarat Buruiană.

„Buru” susține că îl cunoaște de foarte mult pe Dumitru Buzatu și îl consideră un om corect, iar totul este o „făcătură politică”.

„ În primul rând, nici nu se pot manevra atâția bani în ziua de astăzi, adică fizic să umbli cu atâția bani, cu sacul, ca în epoca primitivă. Eu pur și simplu am căzut într-o plasă aiurea. Am spus că părerea mea personală este că această lucrare este o făcătură, la care domnul procuror m-a întrebat ce fel de făcătură. I-am spus politică, probabil. Altfel, nu îmi explic și nu înțeleg cum se putea întâmpla așa ceva, pentru că eu îl cunosc pe domnul Buzatu de mulți ani, de altfel, și pe Savin îl cunosc de mult, de când cu pescuitul ăsta, că în rest nu am avut nicio relație cu el, profesională sau de altă natură. Nu pot să cred acest fapt așa, chiar curat să fie aranjament personal de-al lor. Cred că este o combinație de mai multe elemente”, a mai spus Buruiană.