​​First Bank este prima instituție financiară care a fost distinsă cu premiul „Best Places to Work” în acest an. Henk Paardekooper, CEO First Bank, a discutat în cadrul unui interviu despre cultura First Bank, beneficiile pe care le oferă angajaților, motivele pentru care un candidat ar alege să lucreze aici, posibilități de avansare si evaluări ale performanțelor, dar și despre focusul First Bank pentru viitor. „Suntem determinați să ne ajutăm oamenii să devină mai buni în ceea ce le place să facă. Pentru asta, avem mai multe planuri de acțiune în vigoare: un program anual de stabilire a performanței, în care obiectivele sunt discutate cu managerul, inclusiv cele de dezvoltare personală”, spune Henk Paardekooper.

Henk Paardekooper, CEO First Bank Foto: First Bank

Cum poate fi descrisă cultura First Bank?

La First Bank, suntem definiți de o cultură a schimbării, care ne ghidează mereu să facem lucrurile să se întâmple. Asta înseamnă că suntem o echipă de oameni pragmatici, orientați către rezultate, care cred că munca în echipă e cheia succesului.

Care ar fi pricipalele trei motive pentru care un candidat ar alege sa lucreze la First Bank?

Suntem o bancă unică în sectorul bancar românesc, o companie cu adevărat remarcabilă, care își pune oamenii pe primul plan și suntem, de asemenea, certificați Best Places to Work (suntem prima bancă din România care a primit certificarea în 2023). Oamenii din echipa noastră iubesc să lucreze la First Bank din trei mari motive: autonomie și putere de decizie, sprijinul din rândul colegilor și al echipei de management și impactul vizibil al muncii lor.

Ce beneficii oferă First Bank angajaților?

În primul rând, recompensăm efortul, dar și acțiunile proactive prin pachete competitive. Acest lucru este completat firesc de cultura noastră dinamică, cu oportunități constante de perfecționare și dezvoltare, precum și de un program de lucru hibrid flexibil.

În ce departamente considerați că există cea mai mare nevoie de forță de muncă?

În prezent, avem posturi vacante atât în ​​sediul nostru central, cât și în rețeaua noastră de 40 de sucursale și departamentul de servicii cu clienții. Așa că dacă cineva care ne citește crede că s-ar potrivi în echipa First Bank, vrem să te cunoaștem!

Să discutăm puțin și despre posibilitățile de avansare. La ce interval de timp au loc evaluări ale performanțelor și în ce măsură poți avansa în carieră?

Suntem determinați să ne ajutăm oamenii să devină mai buni în ceea ce le place să facă. Pentru asta, avem mai multe planuri de acțiune în vigoare: un program anual de stabilire a performanței, în care obiectivele sunt discutate cu managerul, inclusiv cele de dezvoltare personală. La acesta, se adaugă un check-in la jumătatea anului. Evaluarea finală de la sfârșitul anului determină bonusul, care reflectă întotdeauna performanța. Oferim numeroase oportunități de rotație în interiorul băncii, astfel încât oamenii să poată experimenta alte departamente și să continue să-și dezvolte abilitățile.

Care este focusul First Bank pentru viitor?

Vom continua să facem ce știm cel mai bine, adică ne vom concentra pe clienții noștri din România, depășindu-le obiectivele și nevoile lor financiare zilnice și vom aduce plus valoare pentru acționari, clienți, angajați și societate.

Ce a însemnat obținerea titlului Best Place to Work in 2023 pentru dumneavoastră, ca Președinte Executiv?

Pentru mine, este o mare dovadă de apreciere. Este cel mai clar semn că strategia noastră de a fi diferiți dă roade și este apreciată de oameni. De la înființarea First Bank și până în prezent, am investit foarte mult în atragerea, reținerea și dezvoltarea oamenilor noștri talentați. Suntem dedicați programelor de perfecționare, încurajăm și sprijinim dezvoltarea profesională și personală, suntem super activi în inițiative de implicare a angajaților și oferim module manageriale și de leadership. Așadar, sunt mândru dincolo de cuvinte că am obținut certificatul Best Places to Work în acest an, deoarece acesta premiază cultura și comportamentele pe care am lucrat sistematic să le îmbunătățim. Ne străduim să rămânem în continuare angajatorul preferat al oamenilor din sectorul bancar. Și dacă acest interviu a făcut pe cineva curios despre cum facem lucrurile la First Bank, am un mesaj pentru ei: vino să ne cunoști și alătură-te echipei noastre extraordinare!

