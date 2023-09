ESENTIAL Duminică, 24 Septembrie 2023, 20:34

Care sunt cele mai grele și mai dificile limbi străine? Depinde pe cine întrebi. The Economist a făcut recent un clasament, în vreme ce alte publicații își au propriile „calcule”.

Învățarea unei noi limbi poate fi dificilă, mai ales dacă e structural diferită de cea vorbită în regiunea în care trăiești. Din clasamentele făcute de mai multe publicații, am putut contura care sunt cele mai dificil de învîțat limbi străine.

Acestea ar fi:

1. mandarina

2. araba

3. telugu

4. japoneză

5. turca

6. vietnameza

7. finlandeza

8. coreeana

Mandarina

Limba oficială în: China , Hong Kong, Macao, Singapore

Vorbitori: 1,28 miliarde oameni

Limba chineză se numește și limba mandarină datorită mandarinilor, care erau funcționari înalt plasați în cadrul administrației imperiale chineze dinastice. Aceștia erau responsabili de guvernarea provinciilor și de aplicarea politicii imperiale. Limba mandarină a devenit limba oficială a administrației chineze, iar cunoașterea acesteia era esențială pentru a obține o poziție înaltă în cadrul guvernului.

În prezent, limba mandarină este una din cele mai vorbite limbi din lume și joacă un rol important în economia globală. Este una dintre cele șase limbi oficiale ale Organizației Națiunilor Unite.

Mandarina nu este o limbă fonetică, ceea ce înseamnă că memorarea cuvintelor și scrierea poate fi dificilă. Simpla căutare a cuvintelor chinezești în dicționar este considerată o abilitate în China, ceea cear trebui să vă arate cât de dificilă este limba!

Limba arabă

Limba oficială în 26 de țări precum: Arabia Saudită, Egipt, Yemen

Vorbitori: peste 300 de milioane de oameni

Araba este a șasea limbă oficială a ONU și a doua pe lista noastră cu cele mai dificile limbi de învățat. The Economist spune că ai avea nevoie de 88 de săptămâni ca s-o deprinzi, iar The Foreign Services Institute apreciază la doi ani timpul necesar pentru învățarea ei.

Araba este o limbă greu de învățat din cauza numeroaselor dialecte, a vocabularului uriaș (sunt peste 200 de sinonime pentru cuvântul cămilă!), a stilului de scriere de la dreapta la stânga, a pronunțiilor și a lipsei vocalelor

Limba Telugu

Limba oficială din: Andhra Pradesh și Telangana, India

Vorbitori: peste 75 de milioane persoane

Una dintre cele mai populare limbi vorbite în India dintre cele 22 de dialecte utilizate acolo. Este considerată „italiana Orientului” pentru melodicitatea ei, dar e foarte dificilă pentru cei care nu înțeleg sanscrita sau alte limbi populare din sudul Indiei. Pronunția e dificilă, scrierea la fel. Ca să vă faceți o idee căutați pe canale ca Youtube sau Spotify piese în această limbă.

Limba japoneză

Este evident limba oficială a Japoniei

Vorbitori: peste 120 milioane de oameni

Japoneza este o altă limbă dificilă pentru cei care au crescut învățând engleza, spaniola sau franceza, dar în același timp ar putea fi ușor de învîțat pentru un cunoscător al limbilor Asiei de Est. O limbă fără plural, în care substantivele nu au gen, nici număr și nu se articulează.japoneză, dar care este falaeste nativă a poporului japonez care se mândrește enorm cu limba lui. Japoneza este o limbă complexă datorită structurii sale lexicale, a miilor de caractere kanji și a zecilor de dialecte!

Limba turcă

Limba oficială în Turcia

Vorbitori: 70 de milioane

Turca este o limbă extrem de populară a unei țări cu o istorie și o cultură foarte bogate. Se vorbește și în unele părți ale Bulgariei și Ciprului. Vest-europenii o pot considera obositoare și consumatoare de timp din cauza pronunției, a gramaticii și pronunției dificile.

Limba vietnameză

Limba oficială în Vietnam

Vorbitori: 95 de milioane de oameni

O altă limbă greu de stăpânit; cu puține asemănări față de limbile occidentale. Vietnameza este o limbă cu diverse dialecte; sistemul său de consoane, vocale și silabe este, de asemenea, foarte dificil de descifrat.

Limba finlandeză

Limba oficială: Finlanda

Vorbitori: peste 5 milioane de persoane

Finlandeza este limba oficială a Finlandei, dar e vorbită și în unele părți ale Suediei. Gramatica e dificilă din cauza sistemelor complexe de cazuri și vocale, a regulilor gramaticale aparte.

Limba coreeană

Limba oficială în Coreea de Sud și Coreea de Nord

Vorbitori: 75 de milioane de oameni

Coreeana este ultima pe lista noastră cu cele mai dificile limbi, davând reguli gramaticale complexe, alfabete proprii, structuri lexicale și pronunție dificilă. Deși coreeana este pe lista tuturor iubitorilor de K-Pop, rămânem la părerea că nu e o limbă pe care o poți învăța cu ușurință.

