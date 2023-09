ESENTIAL Vineri, 22 Septembrie 2023, 08:14

​În acest week-end vremea va fi deosebit de caldă pentru ultima decadă din septembrie, temperaturile vor trece de 30 C în multe locuri, iar nopțile vor fi calde. Care va fi ziua cu cele mai mari temperaturi? Cum va fi vremea în următoarele cinci zile la București?

Cer superb Foto: Vlad Barza / HotNews.ro

Vineri la prânz temperaturile vor fi cuprinse între 24 și 34 C. În Muntenia și Oltenia va fi cel mai cald. În Transilvania maximele vor fi de 30 C, iar în Maramureș, de +29 C, arată datele ANM.

Sâmbătă dimineață minimele vor fi cuprinse între +9 C în Transilvania și +21 C în Dobrogea, în timp ce maximele zilei vor fi între 24 și 36 de grade. Cel mai cald va fi în Oltenia, Muntenia și Banat. În Transilvania se vor atinge 32 C, iar în Moldova, +31 C.

Și duminică va fi foarte cald. La orele dimineții temperaturile vor fi cuprinse între 10 C în Transilvania și +20 C în Dobrogea, dar în cea mai mare parte a țării minimele se vor situa între 14 și 17 C.

Duminică la prânz maximele vor ajunge la +35 C în Muntenia și la +34 C în Oltenia. În vestul țării vor fi cel mult 30 C, iar în Maramureș, +26 C.

Vineri dimineață la ora 7.00 temperaturile erau cuprinse între +11 C la Joseni și +22 C la Mangalia, Sulina și Gura Portiței, arată hărțile ANM.

Cum va fi vremea în București până marți (date ANM)

Vineri 22 septembrie

Maximă 32 C

Sâmbătă 23 septembrie

Minimă: 17 C

Maximă: 35 C

Duminică 24 septembrie

Minimă: 18 C

Maximă: 32 C

Luni 25 septembrie

Minimă: 16 C

Maximă: 30 C

Marți 26 septembrie

Minimă: 15 C

Maximă: 28 C