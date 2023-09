ESENTIAL Vineri, 22 Septembrie 2023, 04:49

Cum a ajuns concernul Adidas să se judece în România cu o firmă din Chișinău, ce vinde pantofi sport din Turcia ● Stații de încărcare: percepția șoferilor români despre serviciile de încărcare ● Statul întârzie decontarea pentru panouri fotovoltaice și câte 2 ani ● Procurorii din CSM spun că deputatul George Simion încearcă să-i intimideze și că le încalcă independența ● Pescobar deschide un local Taverna Racilor și la Cluj ● Scandal cu plângeri penale între un şef de post şi un localnic pe care l-a încătuşat ● Ziua în care un sat întreg a mers la școală ● România are cei mai scumpi bugetari ● Conducerea Radio Iași și-a asumat ținte de audiență din ce în ce mai mici

Cum a ajuns concernul german Adidas să se judece în România cu o firmă din Chișinău, ce vinde în R.Moldova pantofi sport din Turcia

În vara anului 2021, reclamanta ADIDAS A.G. a chemat în judecată la Tribunalul București pe pârâta SC MIRARA-PRO S.R.L., firmă înmatriculată în Republica Moldova, cerând instanței să oblige pârâta să înceteze importul și comercializarea unor pantofi sport, ce au 4 dungi paralele pe partea exterioară lateral, dar care purtau denumiri ale unor mărci înregistrate în Turcia. Litigiul s-a declanșat după ce vameșii români au confiscat, dintr-un autovehicul ce se afla doar în tranzit în România, peste 1.000 de perechi de pantofi sport ce prezentau semne specifice mărcii Adidas. Ce hotărâri au luat până acum judecătorii români în această dispută, aflați din articolul JustNews.

Stații de încărcare: percepția șoferilor români despre serviciile de încărcare

Compania de consultanță Roland Berger a realizat un studiu despre stațiile de încărcare din România și percepția șoferilor despre calitatea serviciilor pentru încărcarea mașinilor electrice.

Compania germană de consultanță Roland Berger a realizat o nouă ediție a studiului anual “EV Charging Index”, care oferă o imagine detaliată cu privire la infrastructura de încărcare și percepția utilizatorilor despre mașinile electrice în 30 de țări din cinci regiuni.

Pentru piața din România, noua ediție a studiului scoate în evidență o serie de aspecte pozitive, la care țara noastră stă mai bine decât media globală, însă în același timp există și o serie de aspecte care trebuie îmbunătățite pentru a ține pasul cu creșterea vânzărilor de mașini electrice și plug-in hybrid, scrie Auto-Critica

Statul întârzie decontarea pentru panouri fotovoltaice și câte 2 ani

Guvernul român crește, prin noul pachet de măsuri fiscale cauzat de gaura la buget, TVA-ul la panouri fotovoltaice de la 5%, cât este în prezent, la 9%. Prosumatorii și instalatorii de panouri fotovoltaice se plâng, însă, pentru PressOne, că această majorare este de fapt cea mai mică problemă a lor. În realitate, eforturile de tranziție la o energie verde, asumate la Bruxelles de România, se lovesc de un zid tocmai când vine vorba de colaborarea cu instituțiile statului, furnizorii și distribuitorii de energie electrică.

PressOne trece în revistă principale disfuncționalități de la nivelul producerii, consumului și distribuției de energie din surse regenerabile, așa cum reies din discuțiile avute cu prosumatori și din datele furnizate din surse oficiale, la solicitarea PressOne.

Procurorii din CSM spun că deputatul George Simion încearcă să-i intimideze și că le încalcă independența

Procurorii din CSM spun că deputatul George Simion încearcă să-i intimideze și că le încalcă independența, după ce copreședintele AUR George Simion, însoțit de aproximativ 100 de susținători, a venit la Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) să protesteze față de amenzile date televiziunilor care-l susțin.

Deoarece nu a fost lăsat să intre, Simion și alaiul a luat la rând sediile Parchetului General, ministerul Mediului și Serviciului Român de Informații (SRI) sub pretextul că vrea să „trezească” funcționarii statului. CSM a reacționat, scrie PressHub

Pescobar deschide un local Taverna Racilor și la Cluj, după ce a „plouat” cu amenzi la localul din Capitală: „Mă simt ca la finala cupei mondiale”

Paul Nicolau a făcut anunțul: „Dragilor, așteptarea a luat sfârșit. Mă simt ca la finala cupei mondiale când tot eu centrez, tot eu dau cu capul, am înscris și am venit la Cluj. Aceasta este locație unde vom deschide. Fosta locație Casa Dacilor devine Taverna Racilor Cluj. În sfârșit se întâmplă minunea. După mai multe tentative ale mele de a pătrunde în prea minunatul oraș Cluj, nu s-a lăsat. Doar aici am mai găsit la Casa Dacilor”, scrie Știri de Cluj.

Scandal cu plângeri penale între un şef de post şi un localnic pe care l-a încătuşat

Pe 6 septembrie, un şofer din Tărcaia, oprit în trafic pentru un control de rutină, s-a ales cu dosar penal pentru că a refuzat să se lase testat pentru droguri. Un caz aparent banal, care s-a transformat, însă, într-un uriaş scandal, a ajuns în ancheta procurorilor, avându-i ca împricinaţi pe şoferul îndărătnic şi pe poliţistul care l-a oprit.

Cei doi s-au pârât reciproc, pentru o salbă de infracţiuni: Tărcăianul, Jónás Csaba, s-a plâns că poliţistul, agentul Costel Iştoc, şeful Postului de Poliţie al comunei, a acţionat brutal şi l-a încătuşat fără motiv întemeiat, determinându-l să refuze tot ce i se cere. Bănuiala lui e că a făcut-o ca să-l pedepsească, pentru că, anul trecut, l-a denunţat după ce a refuzat să oprească o maşină cu lemne transportate fără aviz de o rudă a primarului. Poliţistul neagă şi a făcut şi el denunţ: susţine că şoferul îl hărţuiește, dă ture cu maşina în jurul casei familiei sale şi îl bârfeşte fără motiv prin comună, asociindu-l, doar din răutate, cu tot felul de persoane şi fărădelegi., scrie Bihoreanul.

Ziua în care un sat întreg a mers la școală

Mii de locuitori din Tufanu cu Icoana, bunici, părinți, copii și nepoți, n-au deschis niciodată o carte, n-au fost la o serbare, nu și-au aplecat capul să le fie pusă o coroniță. Până pe 11 septembrie 2023.

Remus, puștiul care e șeful grupului cu care vorbim în Tufanu cu Icoana, își ține ochelarii de soare invers, agățați de urechi și cu lentilele pe gât. Copiii se adună cu respect în jurul lui. Satul argeșean Tufanu nu a avut niciodată școală gimnazială. După clasa a patra, copii merg 7 kilometri dus-întors „peste deal, prin pădure”, la Mălureni.

Ei povestesc cum clasa e împărțită cu un perete de rigips: cei din Mălureni, românii și cei din Tufanu cu Icoana, romii. Dar o profesoară a avut o idee.

„Într-o zi, acum înainte să se termine școala, diriginta noastră din Mălureni i-a luat pe colegii noștri peste deal în excursie, să vadă și ei cum e, că ne făceau prea urât. Apoi ne-au cerut scuze. Au zis că ei n-ar fi venit cum veneam noi”, spune Remus. Și până atunci, cei din Tufanu aveau aliați: activiști, propriile puteri și câteva voci din Mălureni. Dar după experimentul profesoarei, cumva, din mărturiile micilor vizitatori români ajunși, peste deal, la Tufanu, s-a născut un curent de opinie. La început discret, el a acționat în favoarea acestui sat de romi, supus necazurilor de când se știe, scrie Școala9

România are cei mai scumpi bugetari

Modificările fiscale pregătite de guvern vor fi purtate în cârcă de mediul privat, în timp ce bugetarii nu vor simți prea mult efectul reducerii cheltuielilor. Acest lucru creionează o inechitate între mediul privat și cel de stat, conform lui Adrian Codirlașu, vicepreședinte CFA România. Ironia face că Guvernul alege să menajeze angajații din administrația publică în condițiile în care bugetarii din România sunt cei mai „scumpi” din Uniunea Europeană, scrie Wall-Street.ro

Conducerea Radio Iași și-a asumat ținte de audiență din ce în ce mai mici

Libertatea a intrat în posesia mai multor documente interne ale Societății Române de Radiodifuziune care arată faptul că cei doi șefi ai studioului teritorial din Iași – Radio Iași – și-au asumat în fața conducerii cifre de audiență cu peste 30% mai mici față de anul trecut și cu aproape 60% sub cele asumate în 2021.

Conform ordinului președintelui SRR din mai 2023 care aprobă „obiectivele specifice anuale” ale fiecărui studio din teritoriu, managerul Radio Iași, Claudia Crăcăleanu, și redactorul-șef, Nicolae Tomescu Stachie, s-au angajat că postul local va avea o audiență medie anuală de minimum 200.000 de ascultători unici pe zi, scrie Libertatea.

Trei dintre medicii de la Marius Nasta, acuzați de mită, nu pot justifica patru milioane de lei

Doi medici de la Marius Nasta, acuzați de luare de mită, au fost arestați preventiv joi seară. Patru rămân sub control judiciar. Trei dintre acuzați care nu își pot justifica averile au bunurile sub sechestru. Toți cei vizați s-au disculpat în fața managerului spitalului.

„A fost un articol de presă care aducea acuzații unor medici din Institutul Marius Nasta, care aveau un comportament care se supune faptelor penale, iar acel articol de presă l-am trimis organelor abilitate ca să cerceteze conform metodelor pe care ei le ştiu. Ca manager, nu ai cum să cercetezi, dacă nu ai declaraţii din partea angajaţilor”, a declarat, joi, Beatrice Mahler, managerul de la Institutul Marius Nasta din București.

Și a mai adăugat că plângerea a plecat spre autorități în decembrie 2021, scrie Europa Liberă.

Prognoze pesimiste ale OECD pentru partenerii României. Revizuirea indicatorilor românești de către analiști

Deși nu s-a terminat nici culesul viei în 2023, se poate spune deja că anul 2024 nu are deloc semne bune, așa cum se anticipa în primăvară. Nici pentru economia globală, nici pentru Uniunea Europeană, cu atât mai puțin pentru Europa de Est și România.

Ultima instituție internațională care și-a revizuit prognoza în sens negativ, este OECD, organizația care reunește cele mai mari economii ale lumii.

Deși în prognoza intermediară de toamnă, OECD nu include și țările din Europa Centrală și de Est, așteptările privind evoluția mediului economic extern în 2024 reprezintă o piesă importantă a puzzle-ului pentru elaborarea prognozelor la nivel regional. În plus dezvoltarea României va fi afectată și de pachetul de măsuri fiscale de reducere a deficitului bugetar, ceea ce va încetini și mai mult expansiunea economică în 2024, scrie Curs de Guvernare

Strigătul de libertate din 1989 nu ne mai spune prea multe azi

Strigătul de libertate din 1989, acel „Libertate, libertate” pe care-l spuneau oamenii, în piețele centrale ale orașelor, cu toată bucuria sufletului scăpat din dictatură, nu mai spunea la fel de multe azi, după 33 de ani în care dreptul de a fi liberi ni se pare firesc.

Și totuși, acest drept poate fi pierdută într-o clipă, remarcă Tudor Giurgiu, regizorul filmului „Libertate”, care va avea premiera de gală pe 2 octombrie și va fi în cinematografe din 3 octombrie.

Filmul vorbește despre un moment controversat din timpul Revoluției din 1989, când, la Sibiu, Armata, Miliția, Securitatea și civilii care au pus mâna pe arme au tras unii în alții convinși fiind că trag în teroriști, scrie PressHub

Miza și rolul României, în războiul grâului

Zelenski a criticat statele din estul Europei pentru că au impus embargou grâului ucrainean.

Relația dintre Polonia și Ucraina s-a deteriorat grav în ultima vreme din cauza deciziei guvernului de la Varșovia de a menține interdicția pentru cerealele din țara vecină.

Fermierii români anunță că au avut pierderi de 3 miliarde de euro în urma intrării pe piață a grâului ucrainean ieftin.

35 de miliarde de dolari valorează producția de cereale a Ucrainei, bani de care depinde funcționarea economiei afectate de invazia Rusiei, scrie SpotMedia