David Popovici (19 ani) a explicat cum se ferește de suplimentele contaminate și cum face tot posibilul pentru a evita o situație nefericită ca cea în care se află Simona Halep (31 de ani).

David Popovici Foto: Yuichi YAMAZAKI / AFP / Profimedia

Simona Halep a primit o suspendare de 4 ani din partea ITIA. De vină a fost un test pozitiv cu roxadustat și anumite neregularități din pașaportul biologic. Sportiva din Constanța susține că roxadustatul a ajuns în corpul ei prin contaminarea unei pudre de keto colagen.

David Popovici, dublul campion mondial și european la înot, în probele de 100 și 200 metri liber, a explicat câtă atenție acordă suplimentelor.

„Uite, ăsta e un lucru despre care am fost întrebat de unul dintre șoferii de Taxi cu care am mers. Iau suplimente absolut obișnuite, ceva ce ia aproape toată lumea, vitamina C, vitamina D și încă niște chestii. Cum să explic, lucruri pe care trebuie să le ia sportivii, cum ar fi Beta-alanină.

