ESENTIAL Luni, 18 Septembrie 2023, 10:45

HotNews.ro

1

Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, califică drept o „idee prematură” decizia ca România să dea în judecată Austria la Curtea Europeană de Justiție din cauza blocării aderării la Schengen. Predoiu susține că soluția ar fi „calea diplomatică” și că România „are atuuri şi şanse reale să facă progrese”, fără a avansa însă un termen.

Spațiul Schengen Foto: Nikolai Sorokin / Dreamstime.com

Întrebat, duminică, la Prima News, dacă România are vreo şansă să intre în Schengen în acest an, Cătălin Predoiu a spus că crede că în acest an „vor fi evoluţii”.

„Am avut discuţii cu omologul austriac, care evident că exprimă şi poziţiile cancelarului şi sunt sigur că am primit semnale înapoi că am amenajat un cadru de discuţii reluând în zona cooperare aceste negocieri.

Există o evoluţie pozitivă în sensul că deja Austria nu mai pune România ca principala cauză pentru poziţia ei, date fiind cifrele de migraţie mai scăzute. Deci calea diplomatică a dat şi un rezultat aici.

Există o problemă pe care Austria o are cu cadrul european privind migraţia şi azilul, acordul Dublin, care se respectă şi nu prea în Europa şi trebuie reînnoit. Şi se lucrează în acest sens. Există un contact permanent cu Comisia Europeană şi la nivel de minister, dar şi la nivel superior ministerului: Ministerul de Externe, preşedintele ţării, prim-ministru”, a susținut Cătălin Predoiu, citat de News.ro.

„O idee prematură”

Predoiu a susținut că trebuie instistat pe calea diplomatică pentru a convinge Austria, vorbind despre „o evoluţie care trebuie construită cu răbdare”.

Despre anunțul premierului că România va da în judecată Austria la Curtea Europeană de Justiție, ministrul de Interne a spus că este o decizie prematură și că, de fapt, ar prima calea diplomatică:

„Domnul prim-ministru, cu care am discutat după ce a făcut această declaraţie, ar fi enunţat o posibilitate tehnică. Asta nu înseamnă că România se duce mâine şi bate la uşa CJEU.

Este o idee care deocamdată este, după părerea mea, prematură, dar ea a fost enunţată ca posibilitate. Deci, calea diplomatică primează, în sensul că şi premierul este pe această linie. Dar. în mod firesc, dânsul a etalat toate atuurile pe care le-am putea…. (…) Nu judec eu ce a făcut şi nu a făcut premierul. E premier, are mai multe date, ştie bine ce face, este decizia dânsului. Dar nu exclude continuarea acestor demersuri diplomatice”.

Anunțul lui Ciolacu nu a impresionat Viena

Premierul Marcel Ciolacu a declarat într-un interviu pentru Der Standard că România va da în judecată Austria la Curtea Europeană de Justiție pentru despăgubiri dacă Viena își va menține veto-ul privind aderarea României la spaţiul Schengen. Marcel Ciolacu a spus că România a pierdut două procente din PIB din cauza veto-ului Austriei.

Marcel Ciolacu a spus că România va ataca Austria la Curtea Europeană de Justiție dacă va folosi din nou veto-ul pe Schengen în octombrie sau decembrie, când această temă va fi din nou pe ordinea de zi a Consiliului miniştrilor de interne ai UE.

Anunțul premierului Marcel Ciolacu nu a impresionat însă Viena.

„Veto-ul austriac în privinţa Schengen nu este îndreptat împotriva României, ci împotriva unui sistem care nu mai funcţionează.

Respectăm poziţia şi înţelegem interesele partenerilor noştri români.

În acelaşi timp, nu putem însă să închidem ochii şi să extindem un sistem deja defect”, a declarat vineri ministrul austriac al Afacerilor Europene, Karoline Edtstadler (Partidul Popular, ÖVP), răspunzând unei solicitări a agenției austriece de presă APA, conform Agerpres.

Ea a susținut că Uniunea Europeană ar trebui „să îşi facă temele şi să asigure o protecţie a graniţelor UE care să funcţioneze”.

Și ministrul austriac de Interne Gerhard Karner (ÖVP) a transmis din nou, săptămâna trecută, că Viena nu cedează: „La acest moment, nu are niciun sens pentru mine să vorbim despre o extindere a Spaţiului Schengen. Avem nevoie de mai multe controale, nu de mai puţine”.

El a reacționat astfel după ce în discursul său anual privind starea Uniunii Europene, prezentat în plenul Parlamentului European la Strasbourg, Ursula von der Leyen a cerut Austriei să permită intrarea României şi a Bulgariei în Schengen „fără nicio întârziere”. (Foto: Dreamstime.com)