ESENTIAL Sâmbătă, 16 Septembrie 2023, 09:38

HotNews.ro

0

​​Podul de la Milișăuți care se află pe DN2H, care face legătura între Rădăuți și Suceava, a fost redenumit pe Google Maps „Posul Rușinii”.

Podul de la Milisauti redenumit Posul Rușinii pe Google Maps Foto: Captura Google Maps

Podul trece peste râul Suceava și se află în reparații de trei ani.

În februarie 2020, trotuarul de pe pod s-a surpat cu tot cu balustradă, pe o porţiune de 27 de metri, ajungând în albia râului Suceava. De atunci, din februarie 2020, așadar de trei ani și jumătate, pe podul de la Milișăuți se circulă alternativ, cu semafoare, potrivit Monitorul de Suceava.

Podul de la Milișăuți a fost construit din 1962. Cu excepția zonei reconstruite în 2018, restul podului este din 1962.

Recenziile negative curg pe Google.

„Acest pod legendar, este cunoscut pentru performanta sa, de a sta mai mult inchis, sau cu trafic restrictionat, decat in conditii normale de circulatie. Pe acest pod, se circula pe un singur sens, intermitent, de ani de zile. De reparatii, nimeni nu are curaj sa se apuce. Asteptam cu nerabdare si cu speranta ziua in care podul se va prabusi, poate in felul acesta, ai nostrii alesi, vor considera ca e cazul sa se apuce de reparatii, cu adevarat, nu doar din vorbe”, scrie un internaut.

„Cea mai mare rușine îndurată vreodată de locuitorii orașului Milișăuți! Am sa dau 5 stele doar de rușinică, deși cu greu merită o jumate de stea. Incompetența autorităților este la cote de neegalat... ”, scrie altul.