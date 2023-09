ESENTIAL Vineri, 15 Septembrie 2023, 06:07

Operatorul de termoficare al Ploieștiului a rămas fără licență de funcționare ● Un deputat sibian nu vrea confiscarea mașinilor șoferilor prinși drogați ● O grădiniță din Iași a fost modernizată în 10 ani. Primarul spune că e un mare succes ●Chirurgul care se ruga la Maica Domnului pentru bani, este anchetat din nou de procurori ● Rafila: Deocamdată nu mai cumpărăm vaccinuri împotriva COVID ● Polonezii de la PESA câștigă licitația României pentru noi trenuri și mizează pe contracte de până la 1 miliard euro ● Lidl vrea 16 milioane de euro despăgubiri pentru investiția, oprită de MAPN

Press report Foto: Jeppe Gustafsson / Shutterstock Editorial / Profimedia

​Operatorul de termoficare al Ploieștiului a rămas fără licență de funcționare

Înființată în toamna anului trecut pentru a furniza apă caldă și căldură ploieștenilor de la bloc, după trei luni de vară în care sistemul a fost nefuncțional, compania Termo Ploiești se confruntă acum cu o nouă criză majoră.

.Operatorul de termoficare al Ploieștiului a rămas fără licență de funcționare din partea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul energiei (ANRE) la 1 septembrie.

Informația apare într-o adresă pe care ANRE a transmis-o atât Termo Ploiești, cât și primarului Andrei Volosevici, respectiv prefectului de Prahova, Virgil Nanu, care au tăcut mâlc!, scrie Observatorulph.ro

Jumătate dintre judecătorii care se delimitau, în urmă cu 4 ani, de protestele colegilor magistrați au fost promovați de CSM

Jumătate dintre judecătorii care se delimitau, în urmă cu 4 ani, de protestele colegilor magistrați au fost promovați ulterior de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM).

În martie 2019, 60 de șefi de instanțe se delimitau de protestele magistraților după modificările la legile Justiţiei operate un an mai devreme de către alianța PSD-ALDE.

Președinți de tribunale și de curți de apel, mai puțin Curtea de Apel Cluj, trimiteau o scrisoare CSM prin care criticau acțiunile colegilor care îndemnau la păstrarea independenței magistratului, inclusiv prin întâlniri cu oficiali europeni.

Scrisoarea a fost semnată în nume personal de cei 60 de magistrați, fără a convoca adunările generale ale instanțelor pentru a le cere părerea, scrie PressHub

Un deputat sibian nu vrea confiscarea mașinilor șoferilor prinși drogați la volan

Deputatul sibian Benedek Zacharie susține că nu e de acord cu propunerea premierului Marcel Ciolacu prin care să se confiște mașinile șoferilor prinși drogați la volan. El spune că mai important de atât e ca toate instituțiile să-și facă datoria.

”Am citit ideea premierului Ciolacu prin care se cere confiscarea mașinilor conduse de șoferi sub influența drogurilor. Nu sunt de acord. Ce facem în situația în care un șofer de TIR aduce în țară 20 de grame de marijuana și e prins de polițiști? Confiscăm TIR-ul? Ce vină are firma de transport, pentru că mașina nu aparține șoferului. Unde le depozităm? Cum le scoatem la licitație? Dacă e prins în Oradea și firma e din Constanța, cine se ocupă de caz? Eu cred că fiecare instituție trebuie să își face treaba, iar persoanele care sunt prinse că și-au neglijat atribuțiile să fie aspru pedepsite. De aici trebuie început”, a spus deputatul UDMR, membru în Comisia de transporturi și infrastructură, potrivit Turnul Sfatului

O grădiniță din Iași a fost modernizată în 10 ani. Primarul spune că e un mare succes

În două mandate, e singura Grădiniță reabilitată complet pe bani europeni. Exercițiul bugetar al UE a început în 2014, finanțările s-au acordat în 2017, Primăria a făcut proiectul abia în 2018, licitația s-a ținut abia în 2020, lucrarea a început în 2022 și va fi finalizată tocmai în 2024

Termenul de finalizare inițial era august 2023, apoi a apărut unul nou – decembrie 2023, acum se vorbește de inaugurare abia în septembrie 2024. Banii europeni trebuiau cheltuiți până în decembrie 2020, cu o dispensă de trei ani acordată României, adică 2023. La Iași se va terminat tocmai în august 2024. Primarul prezintă o singură Grădiniță în 10 ani ca pe un mare succes la un oraș de 400.000 de locuitori, scrie ReporterIS

Chirurgul care se ruga la Maica Domnului pentru bani, este anchetat din nou de procurori după ce o pacientă pe care a operat-o a murit

Este din nou anchetă la Spitalul Județean de urgență din Târgu Jiu, după ce o pacientă a murit la câteva ore după o intervenție chirugicală. Cel care a operat-o este chirurgul care se ruga la Maica Domnului, când intra în gardă, să aibă parte de mulți bani și să fie ferit de procurori.

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj au înregistrat astăzi o nouă plângere pe numele chirurgului Gheorghe Neață, cel care a fost reținut în două dosare penale pentru luare de mită și ucidere din culpă, ambele infracțiuni săvârșite în actul medical.

De această dată, medicul este acuzat de malpraxis de rudele unei femeie, în vârstă de 50 de ani, din Novaci, care a fost operată de ocluzie intestinal, scrie EuropaFM

Ore de 35 de minute și cursurile începute cu „Săptămâna verde”, la o școală din București, după ce clădirea a intrat în renovare: „Elevii vor sta, de fapt, acasă”

Școala Gimnazială nr. 89 „Nicolae Labiș” i-a așteptat pe elevi luni, 11 septembrie, în prima zi de școală, cu pereții sparți, în praf, zgomot de polizor și ciocane. Unul dintre corpurile de clădire a intrat în renovare, astfel că elevii au fost înghesuiți, pentru câteva ore, cât să-și primească manualele, în câteva săli de clasă, și au intrat pe rând, în trei ture. Așa va funcționa, de altfel, școala cel puțin o perioadă: în trei schimburi, cu ore de 35 de minute. Părinții și elevii sunt revoltați: „E stresant, mai ales la clasa a VIII-a. O să ne bazăm pe meditații”, spun ei. În trei schimburi se învață în alte zece școli bucureștene, scrie Școala9

Turneul unui edil PSD dintr-un mare oraș în prima zi de școală. Câte unități a bifat între 9.30 și 18.00.

Luni, 11 septembrie 2023, primarul Cristian Daniel Stan din Târgoviște a vorbit la deschiderea anului școlar la 7 școli, de dimineață până la ora 18.00. În plus, el a inaugurat și o grădiniță. Surse din primărie indică faptul că „s-a făcut programul pentru a putea ajunge la toate”, însă acesta și directorii de școli neagă.

Contactați de Libertatea, reprezentanții școlii care a făcut festivitatea la 6 seara spun că s-a ales ora pentru a fi „rezonabilă pentru părinți” La o altă școală, Coresi, unde s-a început la 17.00, directoarea a spus că a ales ora după ce „în trecut s-au înregistrat cazuri de copii care au leșinat din cauza căldurii” Primarul Daniel Cristian Stan recunoaște turneul, însă spune că sunt „minciuni” că orele au fost alese pentru el: „Eu am primit invitații și le-am onorat pe cele pe care am putut să le onorez. Tot ce vi s-a zis este politic”, scrie Libertatea

De la fasolea cu cârnați la „România Educată“

De zeci de ani nu încetăm să confundăm festivitatea cu festivismul, patriotismul tăcut cu discursul patriotard din paradigma „mândri că suntem români“.

Începerea școlii a stat și anul acesta sub semnul festivismului, al limbajului de lemn, al promisiunillor demagogice ale politicienilor în ceea ce privește viitorul învățământului românesc.

Președintele Klaus Iohannis nu a ratat ocazia să vorbească la festivitatea de deschidere a anului școlar la o școală din București despre proiectul său de suflet „România Educată“, ținut la macerat șapte ani în birourile de la Cotroceni și transpus la literă în legile Educației care au fost criticate încă din faza de proiect de specialiști în educație și de profesori: „după îndelungi și temeinice dezbateri, avem, în sfârșit, legi ale educației moderne, care transpun în practică viziunea proiectului România Educată“, a spus președintele. „Este o etapă esențială pentru a începe să rezolvăm problemele cu care se confruntă învățământul din țara noastră“.

În afară de consumul de droguri în școli, care va fi pus pe ordinea de zi a următoarei ședințe a Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), președintele nu a pomenit nici o altă problemă care macină învățământul din România, scrie DW

Rafila: Deocamdată nu mai cumpărăm vaccinuri împotriva COVID

România nu va mai achiziționa vaccinuri anti-covid 19– spune ministrul sănătății, Alexandru Rafila la Europa FM.

„Aici suntem într-un soi de status quo, într-un soi de blocaj pentru că noi nu am mai cumpărat vaccinuri şi noi trebuia să primim doar în acest an vreo 19 milioane de doze. Mai rămăseseră vreo 8 milioane de doze de achiziţionat de anul trecut, doar de la Pfizer.

Am avut discuţii repetate atât cu Comisia Europeană, cât şi cu cei de la compania producătoare. N-au ajuns la o concluzie. Noi nu am mai achiziţionat şi implicit nu am mai achitat. Există, anumită variantă care, din punct de vedere legal, în România nu este posibilă în momentul de faţă.

În sensul că au avut un amendament alte state care pentru vaccinurile care nu se vor mai livra să se plătească o anumită taxă, să spunem.”

Cazurile de COVID sunt în creștere și în România, dar formele nu sunt așa de grave, scrie EuropaFM

Polonezii de la PESA câștigă licitația României pentru noi trenuri și mizează pe contracte de până la 1 miliard euro

Compania poloneză PESA a câștigat licitația lansată de Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) pentru livrarea a 20 de trenuri și merge pe ideea că sigur va câștiga și contractul pentru alte 62 de trenuri, mizând astfel pe contracte de la statul român de aproximativ 860 milioane euro. După contracte recente de pe piața cehă, acestea sunt cele mai mari comenzi ale companiei, cu sediul în Bydgoszcz. În prezent produce tramvaie pentru Tallinn (capitala Estoniei) și vehicule pentru CD și Regio Jet în Republica Cehă, ca și pentru căile ferate din Ghana, scrie Profit.ro

Vânzarea OTP Bank se duce spre octombrie. EximBank iese din cursă, Banca Transilvania şi Raiffeisen continuă lupta, iar cine va cumpăra trebuie să aibă şi să pună pe masă peste 1 mld. Euro

Pornind de la un capital propriu de 2,1 mld. lei, adică 420 mil. euro, grupul OTP ar vrea să obţină un preţ supraunitar pentru banca din România, adică un multiplu de 1 sau chiar peste ♦ De partea cealaltă, cei care vor să cumpere evaluează banca la un preţ subunitar, adică un multiplu care poate varia între 0,8 şi 0,9 în funcţie de evaluarea de risc asumat.

Vânzarea OTP Bank Ro­mâ­nia - depunerea ofer­telor finale, alegerea unui câşti­gător - se duce din sep­tem­­brie către octom­brie, la ma­sa discuţiilor rămânând Banca Transil­vania şi Raiffeisen Bank, după ce Exim­Bank a semnalat că iese din joc, au declarat pentru ZF surse de pe piaţa bancară.

Lidl vrea 16 milioane de euro despăgubiri pentru investiția, oprită de MAPN

Compania SC Lidl Romania SCS Chiajna, deținătorul lanțului de magazine Lidl, cere în judecată despăgubiri pentru o investiție începută lângă Craiova și oprită de MApN pentru că umbrea un radar important pentru Armată. Lidl a evaluat pagubele la 80 de milioane de lei (16 milioane de euro).

Compania germană vrea să recupereze banii de la vânzătorii terenurilor pe care urma să construiască, dar și de la Consiliul Județean Dolj, instituția care a emis autorizația de construire.

Scandalul Lild vs. MAPN a început în ianuarie 2022. Retailerul începuse construirea unui mega depozit logistic pe un teren din apropierea radarului de la Cârcea, localitate aflată la câțiva kilometri de Craiova.

Ministerul Apărării a solcitat în instanță anularea autorizației de construire pe motiv că viitorul depozit afectează grav funcționarea radarului și nu a fost solicitat să emită un aviz anterior emiterii autorizației, scrie Europa Liberă.

Slăbiciunile economiei, citite în consumul de energie. O fotografie pe 5 ani

Evoluția consumului și producției de energie electrică au indicat, încă de acum cinci ani, slăbiciunile economiei românești și mai ales ale industriei. Pandemia din 2020 și războiul din 2022 nu au făcut decât să agraveze vulnerabilitatea economiei la factorii care o pot împinge spre recesiune.

Astfel, seria datelor de consum și de producție de electricitate, din primele semestre ale celor cinci ani din 2019 încoace, s-au inserat pe o tendință descrescătoare clară, indicând reducerea semnificativă a vitezei economiei reale a României.

Consumul de electricitate din economie a scăzut cu mai mult de 16,1% în semestrul 1 al anului 2023, față de aceeași perioadă a anului 2018, și în medie cu 3,54% pe toate cele cinci prime jumătăți ale acestor ani, potrivit datelor Institutului Național de Statistică, citate de Curs de Guvernare

Elevii critică discursul președintelui Iohannis despre consumul de droguri în școli: „Pune toată vina pe umerii unor tineri’’

Consiliul Național al Elevilor și unele organizații din teritoriu critică discursul președintelui Klaus Iohannis, de la deschiderea anului școlar. Tinerii consideră că nu a fost oportun ca șeful statului să le vorbească unor copii de gimnaziu, unii de clasa I sau a II-a, despre consumul de droguri în unitățile de învățământ și nici să stigmatizeze consumatorii adolescenți, fără vreo referință la traficanți sau rețelele de crimă organizată care le exploatează vulnerabilitățile.

La începutul săptămânii, Klaus Iohannis a anunțat că va include pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) problema consumului de droguri în rândul tinerilor, despre care a spus că este „un fenomen alarmant”.

De partea lor, elevii admit, prin forurile care îi reprezintă, că abuzul de substanțe interzise de lege este din ce în ce mai răspândit în școli. Dar, adaugă Consiliul Național al Elevilor (CNE), fenomenul de care vorbește președintele „nu se întâmplă doar în școli, de foarte multe ori se întâmplă acasă și în anturaj.”, scrie PressOne

De la Ana la Caiafa, pentru un acoperiș smuls de vânt. Cine trebuie să curețe după furtună?

Unul dintre multele exemple de neimplicare în rezolvarea unor probleme cetățenești survenite în urma unor fenomene naturale se mai regăsește și astăzi, la două săptămâni de la furtuna care a făcut ravagii în multe cartiere din oraș pe 31 august. La un bloc din Țiglina 1, acoperișul smuls de vânt stă și acum pe imobil, pentru că nicio instituție unde s-a cerut măcar un sfat competent nu a reușit să lămurească lucrurile.

De la Ecosal la Agenția de Mediu, de la Garda de Mediu la Primărie. Este, pe scurt, traseul pe care, în ultimele zile, un gălățean care locuiește la blocul PS 14 din Țiglina 1 l-a parcurs în încercarea de a rezolva o problemă gravă, apărută în urma furtunii din seara zilei de 31 august. Ioan Petrescu locuiește la etajul a patrulea al imobilului, iar vântul deosebit de puternic din acea seară a smuls hidroizolația pe o suprafață mare, de circa 50 de metri pătrați, scrie Viața Liberă