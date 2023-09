Articol susținut de Luxoft​ Miercuri, 13 Septembrie 2023, 12:23

​Bogdan Pelinescu, Managing Director Luxoft pentru Europa Centrală și de Vest, povestește despre ascensiunea profesională și despre proiectele în care este implicată compania Luxoft.

Bogdan Pelinescu, Managing Director Luxoft pentru Europa Centrală și de Vest Foto: Luxoft

Cum arată ascensiunea profesională prin prisma propriei experiențe?

În anul 2000 am pășit în lumea ITC Networks, (companie care a fost preluată de Luxoft în 2008) ca programator de C/C++. Încă de la început m-au inspirat provocările tehnice și oportunitățile de a dezvolta soluții inovatoare pentru clienții noștri. Pe parcurs, cu fiecare pas înainte, am învățat să motivez oamenii să își atingă potențialul maxim și să construiesc echipe care să aducă ideile la viață. Astăzi sunt mândru de colegii cu care am avut oportunitatea să lucrez, iar energia noastră colectivă continuă să schimbe lucrurile în bine, atât în modul în care livrăm serviciile către clienții noștri, cât și în modul în care colaborăm intern. Am convingerea că parcursul meu nu este doar despre poziții si titluri, ci despre pasiunea și determinarea de a aduce valoare în fiecare proiect și în fiecare interacțiune. Luxoft oferă o multitudine de posibilități pentru dezvoltarea și evoluția fiecărui individ, iar povestea mea este doar una dintre multele dovezi ale acestui fapt.

Care este sfatul tău pentru a gestiona situațiile dificile întâmpinate pe parcursul carierei?

În cariera mea am învățat că fiecare situație dificilă vine cu o oportunitate de creștere și invățare. Sfatul meu este să nu te temi să ceri ajutor atunci când ai nevoie și să cauți soluții în echipă. Nu ezita să te lași inspirat de cei din jurul tău și să înveți din experiențele lor. În același timp, nu uita să asculți părerile celorlați, chiar dacă uneori sunt în contrast cu propriile păreri. Feedack-ul are două direcții și este important să reținem acest lucru. Nu în ultimul rând, trebuie să îți păstrezi încrederea în propriile tale abilități. Poate nu vei reuși de fiecare dată tot ce ți-ai propus, dar fiecare pas dificil este o treaptă către succesul următor. Până la urmă, important este să rămâi flexibil și deschis la schimbare, iar fiecare provocare va deveni o oportunitate de a-ți dovedi abilitățile.

Cu ce proiecte interesante se poate mândri compania Luxoft?

În România, Luxoft dezvoltă soluții pentru clienți din industrii precum Automotive, Bănci și Piețe de Capital, Retail, și Telecom. Lucrăm cu companii de top din întreaga lume cu care avem parteneriate de lungă durată, iar portofoliul nostru de proiecte este unul foarte diversificat.

Un proiect interesant din zona de Retail pe care aș vrea sa îl menționez vine de la una dintre cele mai mari companii din lume. Scopul proiectului este de a optimiza costurile și performanțele infrastructurii de rețea a magazinelor fizice prin înlocuirea echipamentelor de rețea costisitoare de la terți cu propriile lor echipamente. Am fost solicitați să-i ajutăm să implementeze propriile dispozitive de rețea bazate pe procesoarele de rețea Broadcom. Mai exact, portarea unui Sistem de Operare de Rețea Open Source (dentOS) pe noile platforme dorite de client. Lucrările acoperă dezvoltarea platformei, dezvoltarea driverelor pentru kernelul Linux și dezvoltarea driverelor și aplicațiilor din spațiul utilizatorului.

Având în vedere că avem peste 15 ani de experiență în această zonă, consolidați intern sub forma unui Domain Chapter, am reusit să formăm rapid o echipă pentru a începe discuțiile tehnice cu clientul. Iar rezultatul primei discuții tehnice i-a convins pe clienți să vină la București pentru a finaliza angajamentul și a demara efectiv proiectul.

În altă zonă, de data aceasta din Linia de Business Automotive din România, suntem mândri să colaborăm cu lideri OEM de top, transformând viziunile lor în realitate prin intermediul soluțiilor de Autonomous Drive pe care le implementăm împreună. De exemplu, într-unul dintre proiecte, suntem responsabili pentru întreg ciclul de dezvoltare software al camerei video amplasate pe oglinda retrovizoare și care folosește la funcții precum "Lane Assist", "Pedestrian Detection", "Adaptive Cruise Control", "Collision Avoidance".

Este un mediu extrem de complex și provocator, se lucrează în echipe multi-naționale cu deadline-uri foarte strânse, dar satisfacția de a vedea produsul dezvoltat de noi prezent în cele mai inovative mașini din lume, este de neegalat.

Din zona de banking aș menționa proiectul cu care, de altfel, am câștigat și unul dintre premiile de excelență ale Industriei IT 2023 oferite de ANIS, la categoria Software Outsourcing Project of the Year. Este vorba despre dezvoltarea unei interfețe pentru conectarea mai multor platforme financiare (Reuters, Bloomberg) cu sistemul de bază al clientului nostru, renumit în industrie pentru că oferă o funcționalitate completă în îndeplinirea cerințelor de trezorerie pentru majoritatea băncilor din top 100.

Care este impactul A.I. din perspectiva unei companii care lucrează cu astfel de tehnologii?

Impactul inteligenței artificiale în cadrul companiilor va fi remarcabil, dar în același timp și foarte diversificat. Pentru o companie ca Luxoft, care se angajează în dezvoltarea soluțiilor tehnologice de vârf, inteligența artificială aduce o transformare profundă în modul în care abordăm inovația și eficiența.

Pe de-o parte, cu ajutorul AI putem analiza și înțelege cantități uriașe de date în timp real, generând astfel concluzii importante pentru clienții noștri. Pe de altă parte, colaboarea dintre oameni și mașini poate aduce o sinergie unică, care accelerează inovația și ne permite să abordăm provocările din industrie cu încredere. Cu toate acestea, este important să ne amintim că tehnologia este doar un instrument, iar succesul constă în modul în care o integrăm în viziunea și valorile noaste ca organizație.

Luxoft este unul dintre cei mai puternici jucători în industria IT în acest moment. Care au fost principalii factori care au contribuit la succesul companiei?

Consider că succesul nostru se datorează în primul rând angajamentului față de calitate, inovație, comunicare și colaborare. Încă de la început, am oferit soluții tehnologice de înaltă calitate pentru clienții noștri, ceea ce ne-a permis să dezvoltăm relații de încredere pe termen lung.

Un alt factor cheie care a contribuit la succesul Luxoft este echipa noastră. Investim constant în oameni talentați și dedicați, care împărtășesc aceeași viziune și pasiune pentru excelență tehnică. În organizația noastră acordăm o importanță deosebită construirii unui mediu în care fiecare individ este încurajat să își dezvolte abilitățile și să își aducă contribuția la proiectele noastre.

De asemenea, adaptabilitatea și capacitatea de a rămâne în pas cu tendințele tehnologice ne-au ajutat să ne menținem relevanța pe piață.

Sumarizând toți acești factori, aș spune că succesul Luxoft se datorează angajamentului nostru față de valorile noastre fundamentale: pasiunea pentru tehnologie, comunicarea deschisă și o strânsă colaborare, orientarea către clienți și inovația continuă. Aceste elemente formează baza pe care am construit împreună unul dintre cei mai puternici jucători din industria IT în acest moment.

​Articol susținut de Luxoft​