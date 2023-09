ESENTIAL Luni, 11 Septembrie 2023, 11:52

​Valul de căldură din Europa de Vest a făcut ca în Regatul Unit să fie, pentru prima oară, șapte zile cu maxime de peste 30 C în luna septembrie, scrie Guardian. Până acum maximul fusese de trei zile. Temperaturile maxime au ajuns la 37 C în Franța, 31 C în Germania și 27 C în Norvegia.

O plaja din UK pe 10 septembrie 2023 Foto: Gareth Fuller / PA Images / Profimedia

În Marea Britanie au fost 33 C la Londra, iar cele mai calde zile din acest an au fost acum, în septembrie. În Cambridge au fost +32,5 C și 27 C au fost în „polul” britanic al frigului, localitatea Altnaharra, din Scoția.

Tot în UK au fost și nopți extrem de calde, cu minime ce nu au scăzut sub 19 C.

Șapte zile cu maxime de 30 C în septembrie reprezintă un record. Până acum au fost doar trei zile, în luna septembrie, în patru ani diferiți: 1898, 1906, 1911 și 2016.

În ultimele 24 de ore au fost furtuni în mai multe locuri din UK.