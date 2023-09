Articol susținut de Asociația SAMAS Luni, 11 Septembrie 2023, 10:39

Smile Media

0

41,7% dintre copii se nasc și trăiesc în sărăcie. Cutia Bebelușului, un program de intervenție socială al Asociației SAMAS, finanțat de Fundația OMV Petrom, va ajunge la familiile vulnerabile din 272 de comunități din județele Suceava, Botoșani, Neamț și Bacău.

Sînziana Ioniță-Ciurez, director executiv Asociația SAMAS (centru), împreună cu Crina Mureșsnu, manager de proiect Cutia Bebelușului și asistenta medicală comunitară Foto: Asociatia SAMAS

În România, departe de ochii noștri, încă se nasc copii în sărăcie. Familii pe care le numim statistic vulnerabile se zbat pentru supraviețuire cu un venit la nivelul ajutorului social. În aceste case găsim proaspete mame cu vârsta mai mică de 18 ani, ceea ce înseamnă că toate actele care o privesc pe ea și pe copilul ei trebuie semnate de un adult, de care depinde. În aceste locuri găsim mame pentru care încrederea în vocea comunității este adesea mai importantă decât sfatul unui asistent medical comunitar, care le sfătuiește să meargă la controale medicale periodice ca să-și supravegheze îndeaproape sarcina. Pentru aceste mame, este nevoie de mai mult decât de politici publice, este nevoie de sprijin delicat, oferit cu atenție și înțelegere.

Cutia Bebelușului este un program de intervenție socială al Asociației SAMAS, finanțat de Fundația OMV Petrom, pentru familii vulnerabile din 272 de comunități din Suceava, Botoșani, Neamț și Bacău. Programul presupune două direcții esențiale: ajutorul sub forma unei cutii de mărimea unui pătuț sigur pentru bebeluș, ce cuprinde 55 de produse de îmbrăcăminte, igienă și siguranță necesare nou-născutului în primele trei luni de viață, dar mai ales educația necesară mamei pentru a face diferența între informațiile corecte, oferite de profesioniști, și vocea comunității, care uneori dă mai departe mituri în îngrijirea a copilului.

[n.b]*numele mamelor au fost schimbate din dorința de a le proteja dreptul la viață privată

***

Maria* are 31 de ani și trăiește într-un sat din Moldova. Are 6 copii, iar cel mai mare dintre ei este deja adolescent și ar avea nevoie de camera lui, separată de restul familiei, care își duce viața într-o casă din chirpici. Femeia a pierdut anul trecut două sarcini și, deși este în atenția asistentului medical comunitar, chiar dacă înțelege cât ar fi putut-o ajuta controalele de specialitate, nu a reușit să ajungă la doctor, la oraș. Lipsa banilor și distanțele sunt bariere de netrecut, asa cum ne spune.

Maria este din nou însărcinată, iar cu ajutorul asistentei medicale comunitare s-a înscris în programul Cutia Bebelușului. Ea s-a înscris prin formularul online, a completat primele pagini ale Carnetului gravidei și au discutat despre programarea cursului de puericultură pe care asistentul medical comunitar îl oferă în cadrul programului.

Ioana* are 23 de ani și este căsătorită cu băiatul cu care are o relație de la 17 ani. S-au cunoscut în comuna unde trăiesc din copilărie, s-au îndrăgostit și au împreună o familie. Locuiesc împreună cu băiatul cel mare, de 4 ani, dar și cu mezinul, de numai câteva săptămâni.

„Avem căsuța noastră împreună, și chiar de ne suntem necăjiți cu veniturile, ne suntem împreună și ne ținem cât putem de sănătoși și curați. Am făcut varicelă în timpul sarcinii și m-a ajutat mult să o am pe doamna asistent medical comunitar, căci ea cea care ne-a explicat nevoile emoționale ale mele ca gravidă, ca viitoare mamă, și ale bebeluşului”, spune Ioana.

Cutia Bebelușului, program nonguvernamental de reducere a mortalității infantile

În România, rata mortalității infantile este de 5,6 la mie, comparativ cu media europeană de 3,3 la mie. Cu alte cuvinte, într-o țară europeană, un bebeluș mai mic de un an moare la fiecare 8 ore, conform datelor Institutului Național de Statistică. În plus, dacă ne uităm la statisticile care vizează familiile, 1 din 10 mame are vârsta sub 18 ani, iar 41,7% dintre copiii din România în acest moment se nasc și trăiesc în sărăcie.

Într-un raport publicat în 2016, UNICEF a arătat că 80% dintre decesele nou-născuților ar putea fi prevenite prin educație, adică printr-o informare corectă a mamelor în legătură cu detaliile de îngrijire și igienă corectă a bebelușului. Mii de nou-născuți din România pleacă de la maternitate pentru a ajunge în case cu igienă precară în care, de multe ori, împart patul cu părinții, bunicii sau cu frații mai mari.

Cutia Bebelușului este programul inițiat de Asociația SAMAS, după un model de politică publică din Finlanda, creat în 1938 pentru familiile cu statut economic deficitar, în care incidența deceselor copiilor sub 1 an era crescută. Doar 11 ani mai târziu, cutia a început să fie acordată tuturor nou-născuților din statul finlandez.

În România, programul Cutia Bebelușului a fost introdus prin eforturile Asociației SAMAS, în urmă cu mai mult de 5 ani, și țintește reducerea mortalității infantile și creșterea sănătoasă a copiilor, prin ajutor material acordat familiilor din medii defavorizate.

Anul acesta, cu sprijinul financiar al Fundației OMV Petrom, Cutia Bebelușului va ajunge la 1.300 de mame din 4 județe din Moldova (Botoșani, Suceava, Neamț și Bacău), considerate vulnerabile, și va rescrie primele luni de viață ale nou-născuților din 272 de comunități.

Eli Roman, președinta Asociației SAMAS explică: „Organizația noastră vrea să dea fiecărui copil șansa la o viață sănătoasă și sigură în propriul său pătuț, precum și la o nutriție bazată pe laptele matern. Viziunea Asociației SAMAS este ca toți cei aflați la nevoie (aproape 85.000 de nou-născuți anual) să primească un prim ajutor, Cutia Bebelușului. În acest demers ne este partener Fundația OMV Petrom, prin cei 430.000 de euro alocați realizării a 1.300 de cutii."

Cutia Bebelușului înseamnă un pat sigur pentru copilul cu vârsta de până în șase luni, care să-l ferească de accidente și să-i ofere protecția de care are nevoie. Mai mult, Cutia Bebelușului este un ajutor material cu cele necesare pentru primele 3 luni de viață ale copilului, precum și informațiile necesare prin intermediul asistenților medicali comunitari, 305 cadre medicale implicate, pentru ca mama să-l alăpteze, să-l îngrijească mai bine, ca acesta să se dezvolte și să fie sănătos pe tot parcursul vieții sale.

Prin parteneriate durabile cu Direcțiile de Sănătate Publică din comunitățile vizate, Asociația SAMAS se asigură că asistenții medicali comunitari ajung la mamele care se înscriu în program prin formularul online disponibil la www.cutiabebelusului.ro și le învață cum să răspundă în mod corect, cu încredere, nevoilor bebelușului. Viitoarele mame primesc informații valoroase pentru orice proaspăt părinte despre alăptarea și hrănirea corectă și sănătoasă a nou-născutului și copilului mic, cum și cât de des să spele bebelușul, despre îngrijirea cordonului ombilical, cum să-i facă toaleta ocular, nazal, toaleta urechilor și a corpului, care este temperatura camerei pentru copil, cum să-l îmbrace să nu-i fie frig, dar nici prea cald, să-l ia în brațe de ori câte ori e nevoie, fără teama ”că se obișnuiește”, cum să procedeze dacă nou-născutul are colici sau cum să-l protejeze de posibile accidente.

Prin Cutia Bebelușului, oferită la nașterea unui copil, Asociația SAMAS încearcă să îmbunătățească calitatea vieții nou-născuților și familiilor lor din comunități vulnerabile. Astfel, mamele, bebelușii lor și cei care le pot oferi sprijinul sunt împreună din prima zi.

Articol susținut de Asociația SAMAS