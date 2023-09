ESENTIAL Sâmbătă, 09 Septembrie 2023, 18:41

HotNews.ro

Fiul premierului Marcel Ciolacu s-a cununat civil, sâmbătă la Buzău, cu Iris Alexa în cadrul unei ceremonii restrânse ce a avut loc la Vila Albatros din Parcul Marghiloman iar ceremonia a fost oficiată de primarul municipiului Buzău Constantin Toma, relatează News.ro

Filip si Marcel Ciolacu Foto: Marcel Ciolacu

La ceremonie au participat rude apropiate şi colegi de grupă ai tinerilor miri care sunt studenţi la medicină dar şi câţiva politicieni în frunte cu Alfred Simonis şi Lucian Romaşcanu dar şi soţia ministrului Apărării Angel Tâlvăr. După ceremonie cei doi tineri au ieşit din Vila Albatros şi s-au îndreptat către maşini urmând a merge la localul unde va avea loc petrecerea.

Filip Ciolacu a refuzat să facă declaraţii la ieşirea de la cununia civilă însă premierul Marcel Ciolacu a discutat preţ de câteva minute cu jurnaliştii care aşteptau afara.

„Este un moment plin de emotie, lucru normal cred, dar mai departe să decidă ce vor ei ca şi până acum. Am avut emoţii, e adevărat şi astăzi şi aseară când am stat de vorba cu ei, presupun că o sa mai am şi în continuare dar sunt doi copii buni care învaţă, îşi creează o carieră.... sper să mă facă bunic cât mai curând dar mi-au zis că doar după ce termină ultimul an de facultate şi intră la rezidenţiat. Ei hotărăsc ce şi cum”, a spus Marcel Ciolacu la ieşirea de la cununia civilă a fiului său Filip cu Iris Alexa.

Potrivit unor surse la petrecere vor participa aproximativ 50 de persoane iar printre invitaţi se vor număra cel mai probabil Lucian Romaşcanu, Sorin Grindeanu, Mihai Tudose, Alfred Simonis şi Paul Stănescu.

