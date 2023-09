Articol susținut de The Vets Vineri, 08 Septembrie 2023, 07:48

​Valoarea centrală a filosofiei The Vets este bunăstarea animăluțelor noastre. Și pentru noi, ca și pentru toți pacienții noștri, acestea sunt un membru drag al familiei, și vrem ca ele să aibă parte de cea mai bună îngrijire posibilă, atunci când au nevoie, să beneficieze de toată atenția și experiența unor medici dedicați și de tot confortul pentru ca să fie bine și să ne bucure viețile cât mai mult timp. De multe ori însă, situații neprevăzute apar seara târziu, noaptea sau în weekend. De aceea, pentru a adăuga piesa lipsă din puzzle, nu putea lipsi un spital din cea mai mare rețea de servicii veterinare moderne, prietenoase și accesibile din România.

The Vets deschide Spitalul Veterinar Non-Stop Tineretului Foto: The Vets

Probabil că mulți dintre dumneavoastră ați fost deja la una dintre cele patru clinici The Vets din București și ați experimentat grija cu care sunt tratate animăluțele acolo. Pentru a oferi același nivel de îngrijire non stop, The Vets a deschis recent Spitalul Veterinar The Vets Tineretului, cea de-a cincea unitate medicală din rețea.

Spitalul Veterinar Tineretului este aproape de Parcul Tineretului, pe Calea Văcărești, nr. 280, telefon: 0755 853 853, are 40 de locuri de internare și este singurul de acest fel din sectorul 4. Programul este non-stop, spitalul este dotat atât pentru putea primi orice urgență la orice oră din zi și din noapte, cât și pentru internare, intervenții de rutină, prevenție și toate tipurile de investigații medicale veterinare. Echipa medicală de profesioniști oferă serviciile medicale veterinare de urgență de care au nevoie micii pacienți și prieteni, precum și îngrijire la cele mai înalte standarde, non-stop.

În situații critice, dar și în cele în care deplasarea este dificilă sau incomodă pentru animăluț, serviciul de ambulanță dedicat este gata să intervină, asigurând transportul în condiții optime și supraveghere medicală până la spital sau, atunci când este cazul, intervenția la fața locului.

Specializările acoperă un spectru larg, de la cardiologie, chirurgie și ortopedie până la dermatologie și stomatologie. Pentru a fi siguri de acuratețea diagnosticului, medicii au la dispoziție tehnologie de ultimă generație, cu aparatură pentru investigații endoscopice, imagistică (radiografii, ecografii), și tot ce e necesar pentru gestionarea cazurilor de urgență, dar și posibilitatea de a efectua analize de sânge complexe, cu aparatură Idexx.

Cel mai important este că, în spatele tehnologiei avansate, stă o echipă de profesioniști cu experiență vastă. Conducerea medicală, asigurată de Dr. Dragoș Eremia și Dr. Andrei Berbecaru, este o garanție a excelenței în serviciile oferite. Fiecare pacient, indiferent de dimensiune sau specie, este tratat cu maximă atenție și respect pentru nevoile sale individuale.

“Nimic nu este prea mult pentru sănătatea membrilor blănoși ai familiei și asta o știm prea bine cu toții care am construit și lucrăm la The Vets, profesioniști și prieteni ai animalelor. Ne-am propus să oferim cele mai bune servicii medicale veterinare integrate și credem că, odată cu deschiderea Spitalului Veterinar Tineretului, am reușit. Practic, în rețeaua The Vets, putem trata orice caz, oricât de complicat este, printr-o colaborare extraordinară între medici și prin resursele puse laolaltă din patru clinici și un spital, toate cu dotări de ultimă generație. Sunt mândru de echipa medicală, atât din Spital cât și din cele patru clinici. Vorbim de peste 80 de oameni cu experiență în diagnosticare, tratament, intervenții dar și în zona de urgențe medicale, dedicați, interesați să fie mereu la zi cu ultimele inovații din domeniu, să se perfecționeze încontinuu atât în țară cât și în străinătate și, mai ales, să facă tot posibilul pentru a găsi cele mai bune soluții pentru sănătatea micilor noștri pacienți”, spune Radu Aronescu, medic veterinar, doctor în medicina veterinară și cofondator The Vets.

Însă, ceea ce face cu adevărat special Spitalul Veterinar Tineretului este viziunea sa holistică asupra medicinei veterinare. Mai mult decât un simplu spital, acesta se dorește a fi un centru de excelență și colaborare între medici, un loc unde fiecare caz este privit cu seriozitate și implicare maximă.

Deschiderea Spitalului Veterinar The Vets Tineretului face parte din viziunea mai largă și din filosofia The Vets, aceea de a oferi servicii medicale veterinare la cele mai înalte standarde, accesibile, prietenoase și profesioniste.

“Am investit în noul Spital Veterinar The Vets Tineretului cu gândul la sănătatea tuturor animalelor de companie și la liniștea și încrederea celor care le au în grijă. După cele patru clinici veterinare din rețeaua noastră, deschiderea Spitalului a venit ca un pas firesc, atât din punct de vedere medical (să putem oferi servicii non-stop, urgență, precum și un număr mai mare de locuri pentru internare sau servicii medicale complexe), dar și de business, ca parte din strategia noastră de extindere atât la nivelul Bucureștiului, cât și național’, declară Adinel Tudor, antreprenor și cofondator The Vets.

Pe lângă noul spital veterinar, cele patru clinici veterinare din rețea sunt - The Vets 13 Septembrie, The Vets Barbu Văcărescu, The Vets Vietatis și The Vets Hera’s. Unul dintre principiile de bază ale abordării The Vets este colaborarea - medici excepționali lucrează împreună pentru a găsi cele mai bune soluții pentru sănătatea animăluțelor noastre. În viitor, The Vets își propune să mai deschidă sau să integreze în rețea și alte clinici veterinare sau spitale, precum și să se extindă la nivel național.

