ESENTIAL Marți, 05 Septembrie 2023, 08:02

​Claudiu Hila este absolvent al programului WU Executive MBA Bucharest și unul dintre cei mai performanți oameni de afaceri din România, cu o vastă experiență profesională și managerială în domeniul comercial și în industria logistică și supply chain. Timp de 10 ani a ocupat funcția de director general al companiei de distribuție de mărfuri paletizate Pall-Ex România. În 2021, managerul a decis să se lanseze în antreprenoriat împreună cu soția sa, Adina Hila. Cei doi au pus bazele unei afaceri de succes în domeniul ecoturismului - Joyard Pensiune & Parc, o oază de relexare și liniște într-un sat fermecător, aflat la poalele munților Făgăraș.

​Claudiu Hila Foto: WU Executive Academy

Claudiu Hila a împărtășit cum l-au ajutat cursurile de EMBA în cariera sa, care au fost cele mai importante lecții învățate, dar și ce abilități consideră că ar trebui să deprindă viitorii antreprenori.

1. Ce v-a motivat să luați decizia de a urma un program de EMBA?

Cunoașteți sentimentul că din punct de vedere profesional ai avansat mai repede decât erai susținut de cunoștințele tale teoretice? Acesta a fost și cazul meu, în care aveam o experiență bogată, susținută și de cunoștințe acumulate în cadrul diferitelor programe de training, dar simțeam că lipsește ceva: cunoștințe de business structurate, coerente, aplicate. Am avut și o a doua motivație, să îmi demonstrez că pot urma cu succes cursurile de EMBA ale unei universități prestigioase.

2. Ce v-a determinat să alegeți programul de EMBA oferit de WU Executive Academy în București?

Au fost mai multe motive: primul a fost recunoașterea de care se bucură programul WU în România, faptul că este de departe cel mai bun program de EMBA din țară, vechimea programului în țară, numărul important de absolvenți, chiar dacă taxa de studii este cea mai mare dintre programele din România. Au contat în mare măsură referințele primite despre program de la un fost absolvent, cursurile care urmau să se desfășoare în SUA și Austria, dar și interacțiunea cu managerul programului din România.

Decizia mi-a mai fost ușurată și de durata programului, un an și jumătate, nu îmi doream un program care doar să bifeze că am urmat niște cursuri timp de câteva zile, săptămâni sau luni. Un an și jumătate, în care ai lunar patru zile de curs, alte câteva zile de pregătit pentru cursul următor, timp în care ai și viață profesională și personală… nu a fost ușor, dar dacă voiam ceva ușor, alegeam un alt program de EMBA.

3. Cum v-a ajutat EMBA-ul în cariera de antreprenor? Ce noțiuni/abilități dobândite la cursuri aplicați cel mai des în activitatea profesională?

Un EMBA îți dă multă încredere, atât pentru că acumulezi cunoștințe valoroase, cât și pentru că îți confirmă că unele dintre lucrurile pe care le făceai deja, le făceai bine. Cursurile de strategie și de management financiar sunt cele care au fost printre cele mai utile și aș adăuga aici cele de managementul schimbării și cele de negociere și conflict management. Nu ești 100% pregătit după ce ai parcurs aceste cursuri, dar îți oferă o bază solidă pentru a aborda aceste aspecte mult mai încrezător.

4. Care este cea mai importantă lecție învățată de la programul de EMBA?

Că e important să fii înconjurat de oameni valoroși, în multe cazuri mai deștepți decât tine. Că ești capabil de mai multe decât crezi, dar și că ai limitări și un orizont care nu e atât de larg pe cât crezi. Iar un astfel de program te schimbă, îți dă încredere și te învață să fii mai deschis către alte opinii, să îl asculți cu adevărat pe celălalt.

5. Care a fost cea mai mare provocare din cadrul programului de EMBA?

Să fac echipă de succes cu alți colegi care au caractere puternice, ceea ce am reușit repede, dar nu a fost ușor, nici pentru mine, nici pentru unii dintre ei. Cred că această provocare vine la pachet cu un program de EMBA de top cum este cel oferit de WU, care reușește să strângă an de an profesioniști de la companii renumite din țară.

6. Ce calități ar trebui să aibă un antreprenor de succes?

Să fie rapid în decizii, să știe când “nu știe” și să asculte de opinii ale colegilor, să fie dispus să sacrifice din timpul personal, dar și să își stabilească o limită în implicarea în propria companie, astfel încât să nu devină “sclavul” afacerii lui. Să fie perseverent, să acorde încredere colegilor lui și să nu centralizeze la el prea multe decizii. Antreprenorul român tradițional tinde să centreze și să dea cu capul, să decidă culoarea de fundal a unei reclame sau să aprobe dacă se cumpără sau nu o anvelopă la o mașină, exact genul de decizii care îi iau timp prețios din a se gândi la cum să dezvolte afacerea, dar și pe el ca persoană.

7. Cum ar trebui să își adapteze școlile de business programele de EMBA astfel încât să fie cât mai utile și accesibile candidaților în noul context economic?

Cursurile programelor de EMBA ar trebui adaptate la ziua de azi, la schimbările economiilor locale și a celei globale, precum și la impactul inteligenței artificiale pe piața muncii în următorii 5-10 ani.

