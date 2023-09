ESENTIAL Duminică, 03 Septembrie 2023, 19:42

HotNews.ro

2

Nicu Guță, unul dintre fiii cântărețului de manele Nicolae Guță, a fost fost prins drogat la volan, după ce a ajuns cu mașina BMW într-un șanț, la Petroșani, conform Antena 3. „Ce a pățit acum e ceva banal, e cum ar fi o repetiție”, a reacționat Nicolae Guță, spunând că fiul său ar fi fost implicat în evenimente mult mai grave.

Droguri Foto: Sebastian L | Dreamstime.com

Bărbatul în vârstă de 31 de ani a fost găsit de o patrulă de poliție într-un șant. Testat de polițiști, el a ieșit pozitiv la consum de droguri.

Conform unui comunicat al Poliției Hunedoara, citat de Antena 3, sâmbătă seară, în jurul orei 23:10, polițiștii care se aflau în patrulare pe strada Livezeni din Petroșani au observat un autoturism care era ieșit în afara șoselei, iar la volanul mașinii a fost depistat un bărbat în vârstă de 31 de ani, din Petroșani, care „era agitat și incorect în vorbire”.

„Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, însă, ca urmare a testării cu aparatul Drug-Test, a ieșit pozitiv la substanță psihotropă, motiv pentru care i-au fost recoltate probe biologice, în vederea determinării prezenței, în organism, a substanțelor psihotrope.

Cu ocazia controlului, în autoturism a fost găsită o țigară confecționată artizanal și trei muguri de plante, care au fost ridicate, în vederea continuării cercetărilor.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar de cercetare penală și au suspendat dreptul bărbatului de a conduce autovehicule (a fost eliberată dovadă înlocuitoare, fără drept de circulație)”, se arată în comunicatul Poliţiei Hunedoara.

Nicolae Guță: „A avut noroc și a scăpat și în loc să își vadă de treaba lui o comite din nou și din nou”

Contactat de Antena Stars, Nicolae Guță a spus că nu mai ține legătura cu fiul său (din prima căsnicie) și că nu îl suprinde, pentru că acesta a fost implicat în evenimente și mai grave.

„Ce s-a întâmplat nu mă miră. Mi se pare totul normal și ok în modul în care își duce el viața, adică nu e viață, până la urmă. E distrugere de viață. El are probleme cu stația de calcul, la el nu merge stația de calcul, e defectă într-un mod în care nu se mai repară. (...) Are o viață nu haotică, dezastruoasă. Dacă scriam cât am discutat cu el, probabil că ieșea un dosar, un milion de pagini”, a spus Nicolae Guță.

Manelistul a povestit că Nicu Guță a nu se află la primul eveniment rutier grav, fiind implicat într-un accident din care a scăpat, ca prin minune, cu viață, deși a rămas încarcerat și a trecut prin mai multe operații: