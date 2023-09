ESENTIAL Sâmbătă, 02 Septembrie 2023, 19:38

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, spune că după ce pompierii merg în control la diverse unități, cărora le dau amenzi sau le întrerup activitatea din cauza neregulilor, încep „telefoanele şi intervenţiile”.

„Când venim pe problemele de prevenire şi vin pompierii şi aplică amenzi usturătoare sau închid o discotecă - acolo avem voie să punem sigiliu, conform legii şi sigilăm o discotecă - să vedeţi atunci telefoanele şi intervenţiile şi... Nu neapărat de la politicieni, de la diferiţi oameni care sună şi încep: „Dar acum am înţeles, nu putem să deschidem mai devreme? Dar nu putem să facem încă o constatare şi să anulăm sigilarea, că vine Anul Nou?”.

Se primesc (astfel de telefoane – n.r.), dacă nu primesc eu, primesc colegii, inspectorii şefi. Noi aşa, intenţionat, am dorit să fie legea, să nu lase nicio excepţie”, a declarat Raed Arafat, sâmbătă, la Prima TV, conform News.ro.

Ce autorităţi sunt anunţate în caz de dezastru

În aceeași emisiune, Arafat a explicat și cum sunt alertate autorităţile în cazul unui dezastru, precum exploziile de la Crevedia.

Întrebat în cât timp primeşte vestea unei tragedii care afectează un număr mare de oameni, Raed Arafat a spus că „aproape instantaneu” și a explicat că şi celelalte autorităţi, inclusiv premierul şi, în unele cazuri, preşedintele, sunt informate despre situaţiile grave, cu un număr mare de victime.

Arafat a spus că inclusiv președintele Klaus Iohannis a fost anunţat despre tragedia petrecută în urmă cu o săptămână în localitatea Crevedia.

„Când am primit vestea, eram acasă. Iniţial, am aşteptat primele informaţii, am discutat şi, la un moment, am simţit că totuşi trebuie să plec acolo, având în vedere faptul că avem victime şi e un incendiu care este greu de controlat şi e o situaţie care necesită o zonă de evacuare mai mare şi cu riscurile ei. Şi atunci, fără să mă gândesc, am hotărât că mă îmbrac şi să plec acolo”, a afirmat șeful dSU.

Potrivit acestuia, în orice caz şi indiferent de loc există proceduri în care sunt implicaţi comandantul intervenţiei sau şeful pompierilor care intervin, dar că există şi posibilitatea trimiterii unei echipe operative la locul dezastrului, în funcţie de tipul intervenţiei.

„A început să ne coste că ne asumăm. Faptul că ne asumăm o responsabilitate, faptul că eu îmi asum o responsabilitate... era foarte uşor să stau acasă şi să spun „nu mă obligă nimeni să mă duc acolo, pompierii se ocupă”, după care hai să vedem dacă se ocupă bine. Nu aşa se pune problema.

Avem responsabilităţi, avem datorie, avem conştiinţă şi eu, din punctul meu de vedere, când ştiu că e ceva lângă mine, aşa am fost format, aşa am crescut (...) Când se întâmplă aşa ceva, e normal să-ţi asumi. Eu nu ştiam că va exploda, nu ştiam cum va fi. Puteam şi eu să devin una din victime acolo, dar asta nu mă împiedică să mă duc”, a mai susținut șeful DSU.

În urma exploziilor produse în urmă cu o săptămână Crevedia au murit trei oameni, iar 56 au fost răniți, 39 fiind pompieri.

Exploziile devastatoare de la Crevedia au scos la iveală un șir întreg de nereguli - stația GPL care aparținea fiului primarului PSD din Caracal era închisă doar în acte.

Stația GPL din Crevedia fusese amendată de mai multe ori de Inspectoratul pentru Situații de Urgență și închisă încă din septembrie 2020, dar, cu toate acestea, continua să funcționeze, iar o anchetă a Parchetului vizează inclusiv stabilirea rolului instituțiilor care ar fi trebuit să facă controale și să se asigure că depozitul GPL nu continuă să funcționeze.

Parchetul General are în lucru un dosar penal care vizează stabilirea cauzelor deflagrației, dar și rolul pe care îl aveau instituțiile în acest caz, în condițiile în care stația GPL era închisă, în acte, încă din 30 septembrie 2020.

Un alt dosar penal a fost deschis de Parchetul Militar și vizează modul de intervenție a pompierilor la depozitul GPL unde au avut loc mai multe explozii urmate de incendii.

De asemenea, Direcția Națională Anticorupție a anunțat luni că are deschise două dosare penale vizând săvârșirea de către funcționari publici a unor presupuse infracțiuni de abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite în legătură cu autorizarea stației GPL din localitatea Crevedia.