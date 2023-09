Articol susținut de IQOS Sâmbătă, 02 Septembrie 2023, 10:42

Smile Media

0

În primul weekend de toamnă, între 1 și 3 septembrie, Parcul Etnografic „Romulus Vuia” se redeschide pentru cea de-a XI-a ediție Jazz in the Park. Iubitorii de muzică vor avea ocazia să descopere un spațiu plin de povești, un decor inedit pentru scenele pe care se cântă jazz, blues, folk și muzică clasică.

Home of IQOS Foto: IQOS

Pe lista artiștilor se află nume consacrate din lumea jazzului. Între aceștia, Billy Cobham, baterist remarcabil și prezență principală pe scena de jazz și fusion din New York încă din anii 1970. Billy Cobham a înregistrat cu Miles Davis în 1969 și 1970, a influențat tobe, toboșari și ritmuri, a avut un impact semnificativ asupra muzicii, în general. Personalitatea lui a traversat toate genurile și este mai puternică astăzi decât oricând, căci Billy Cobham a ridicat ștacheta în lumea tobelor, lucru pentru care lumea întreagă îi este azi recunoscătoare. În 2001, revista Modern Drummer l-a numit unul dintre cei mai influenți 25 de toboșari din lume.

Mulatu Astatke, omul care a inventat ethio jazz, este un alt nume cu greutate pentru iubitorii genului. Astatke, a cărui apariție la Cluj pe 2 septembrie va fi un punct central al festivalului Jazz in the Park, trebuia să-și dedice viața ingineriei aeronautice. La 16 ani, a ajuns în Marea Britanie de la Addis Abeba, trimis la studii tehnice de părinții săi, dar muzica i-a spulberat planurile inițiale de carieră. În schimb, a inventat un gen muzical și a devenit o figură recunoscută în istoria muzicii universale.

Pe scena Jazz in the Park vor urca și artiști autohtoni, ca Ada Milea sau Alexandru Andrieș, dar și artiști de viitor precum trupele Klawo, JazzQuarters Trio și DS Project Orchestra, câștigătorii Concursului Internațional Jazz in the Park organizat în luna iunie sub umbrela aceluiași festival dedicat prieteniei și comunităților care trăiesc împreună momente memorabile. Sunt valori pe care le susține și IQOS, care se alătură din nou evenimentului atât pentru muzica de calitate, cât și pentru atmosfera inegalabilă de la cel mai important festival de gen din România, amplasat într-un spațiu încărcat de istorie și natură.

Comunitatea IQOS se va bucura de surprizele speciale pregătite și de premiile pe care le va putea câștiga în festival. În plus, va putea să experimenteze din nou spațiul HOME of IQOS, concept destinat evenimentelor organizate în aer liber. Prezent și în iunie, la International Jazz in the Park Competition, Home of IQOS își va primi din nou vizitatorii.

În pauzele dintre concerte, atmosfera va fi întreținută de DJ-ii invitați special pentru membrii comunității.

Jazz in the Park a organizat până acum peste 400 de concerte de jazz cu artiști internaționali și este astăzi unul dintre cele mai importante festivaluri europene de gen. Pentru cei care nu pot ajunge la Cluj, IQOS promite să relateze, ca de obicei, tot ce se întâmplă la eveniment pe contul de Instagram @iqos_ro.

Material susținut de IQOS.

IQOS nu este lipsit de riscuri. Eliberează nicotină, care provoacă dependență. IQOS este destinat adulților care altfel ar continua să fumeze sau să folosească produse cu nicotină.