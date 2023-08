ESENTIAL Joi, 31 August 2023, 06:08

Își vinde solarul construit cu bani munciți în străinătate. Motivul? Nu găsește forță de muncă

O româncă a investit în agricultură după ce a muncit mai mulți ani în străinătate, însă acum se vede nevoită să renunțe. Mica afacere cu legume pusă pe picioare i-a adus profit, însă, pentru că nu există forță de muncă în zonă, fermiera spune că va renunța, potrivit agrointel.ro

Fiul judecătoarei Dafinescu, eliberat din arest pentru că „a stat în detenţie în perioada cea mai frumoasă a vieţii sale”

Fiul judecătoarei Dafinescu, din Gorj, a obținut liberarea condiționată după un an de detenție efectivă, deși a primit o pedeapsă de 4 ani și jumătate de închisoare pentru ucidere din culpă. Mihai Dafinescu a mai fost sancționat de 33 de ori de Poliție.

Inginer silvic angajat la ocolul silvic condus de tatăl său, Mihai Dafinescu a fost eliberat condiționat pe motiv că „a stat în detenţie în perioada cea mai frumoasă a vieţii sale” și că „ a stat în arest la domiciliu şi pe durata pandemiei, (…) iar gestionarea stresului în timpul epidemiei de COVID-19 a implicat un consum nervos mai mare”, scrie PressHub

Șeful ANPC a anunțat desființarea OPC Olt

Șeful ANPC a anunțat desființarea OPC Olt. Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor (CJPC) Olt va fi desfiinţat, potrivit preşedintelui Agenţiei Naţionale, Horia Constantinescu. El a luat această decizie în urma atitudinii pe care şefa CJPC Olt, Angelica Filotie, a avut-o faţă de colegii săi in Corpul de control, veniţi în judeţ în cursul zilei de marţi.

Cu această ocazie, soţul şefei Comisariatului Olt l-a îmbrâncit pe unul dintre reprezentanţii Corpului de control, iar altuia i-a spart telefonul, potrivit Reporter 24 citat de PressHub.

Sateliții meteo care anticipează vremea extremă

Agenția europeană care monitorizează vremea a lansat o nouă generație de sateliți meteo, care permit îmbunătățirea prognozelor pentru fenomene meteo extreme.

Primul satelit meteo utilizat cu succes a fost TIROS-1, produs de NASA, lansat în 1960 și utilizat timp de 78 de zile, în timp ce Europa a făcut primii pași în acest nou domeniu în 1977 prin intermediul organizației inter-guvernamentale European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites (EUMETSAT), din care fac parte 30 de state europene. România este membră a EUMETSAT începând din 2010 prin intermediul Agenției Naționale de Meteorologie (ANM), scrie AutoCritica.

Gata „greva”! Judecătorii gorjeni renunță la protest

Magistrații gorjeni au decis, la finalul vacanței judecătorești, să renunțe la protestul declanșat acum două luni și să revină la programul obișnuit de soluționare a dosarelor aflate pe rol, începând de săptămâna viitoare. Decizia a fost luată, miercuri, cu unanimitate de voturi, de către Adunarea Generală a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Gorj. De la finalul lunii iunie, magistrații judecau doar cauzele urgente, restul proceselor fiind amânate pe termen nelimitat, scrie Gorjeanul.

Investițiile pentru medicii de familie aprobate în 2022 nu au ajuns la ei. De ce riscă România să piardă banii pentru reforme

În urmă cu un an, Ministerul Sănătății îi invita pe medicii de familie din mediul rural și urban să aplice pentru proiecte din banii PNRR, atât pentru dotarea cabinetelor cu aparatură medicală, cât și pentru renovarea lor. Până acum, medicii nu au primit niciun fel de aparatură medicală.

„Nu am primit nicio înștiințare legată de întârziere sau de stadiul în care se află proiectul”, ne spune unul dintre medicii de familie aflați în această situație.

„Nu se aude încă nimic despre echipamentele medicale. Noi am bifat în listă exact ce aveam nevoie și Ministerul Sănătății se ocupă de cumpărarea lor”, spune alt medic de familie pentru Europa Liberă.

”Fiica risipitoare a Europei” – au apărut Cronicile nr. 81. Sumar, titluri, autori

A apărut nr. 81 (al 20-lea, socotindu-se în sens invers) al revistei (exclusiv print) CRONICILE – Curs de Guvernare , sub titlul ”Fiica risipitoare a Europei”.

Din cele 192 de pagini ale acestui număr, 22 sunt alocate unei serii de 5 analize (așa numita secțiune de cover – dă titlul copertei) care focalizează pe marea problemă a momentului:

De ce nu ne ies niciodată socotelile, de ce suntem singurii în procedura de deficit excesiv:

România trece toate liniile roșii în materie de politică bugetară; țara cu cele mai mici venituri din UE, țara cu al doilea cel mai mare cost cu administrația statului, deși are cele mai mici cheltuieli publice, cel mai mare cost de finnțare, cea mai accelerată creștere a datoriei, politici fiscale inconștient de prociclice. De ce? , se întreabă Curs de Guvernare.

Consiliul Județean Cluj încearcă să dea vina pe o fermă de pui de la Aiton, pentru mirosul de gunoi și canal

Oficialii Consiliului Județean Cluj s-au deplasat la Aiton, târându-i după ei mai mult forțat și pe cei de la Agenția de Protecție a Mediului Cluj și de la Garda de Mediu Cluj, în încercarea de a-și salva imaginea în scandalul mirosului infernal de gunoi și ”rahat”, care a afectat Clujul zilele trecute.

Conform primarului din Aiton, ”orășenii” s-au prezentat în comună la ferma Transavia, care funcționează acolo de 11 ani, și ar fi lansat acuzații, scrie Știri de Cluj.

Primarul comunei Roșiori a rămas fără mandat. A stat mai mult de 6 luni în CONCEDIU MEDICAL

Caz fără precedent în județul Brăila, unde primarul unei comune a rămas fără funcție după ce nu și-a îndeplinit atribuțiile mai mult de jumătate de an, perioadă în care a fost în concediu medical.

Este vorba despre PSD-istul Neculai Soceanu (foto), primarul comunei Roșiori, aflat la al cincilea mandat.

Soceanu s-a aflat în concediu medical timp de 6 luni, pe parcursul acestui an, încălcând astfel prevederile Codului Administrativ.

Chiar secretarul comunei Roșiori a sesizat Instituției Prefectului situația în care se afla primarul, iar prefectul Iulian Timofei a semnat, în cursul săptămânii trecute, ordinul de încetare a mandatului lui Soceanu înainte de termen, scrie DeBrăila.ro.

O tânără din Iași nu a declarat la ANAF venituri de 1,8 milioane euro. Cheltuielile imense au dat-o de gol

Controlul a fost efectuat de Finanțele din Cluj. Larisa Sîrbu efectuase în anii 2018 – 2019 cheltuieli de peste 9 milioane de lei deși nu avea venituri declarate care să acopere aceste sume. În urma controlului, inspectorii ANAF au descoperit că tânara vânduse părțile sociale ale unei societăți pentru suma de 1,8 milioane de euro și nu declarase veniturile obținute din această tranzacție. Fiscul a calculat imediat nota de plată: peste 1,5 milioane de lei impozit pe venit, dobânzi și penalități. Tânăra din Iași a contestat decizia ANAF susținând că sumele reprezintă doar avansuri și că nu trebuia să declare venituri, scrie 7Iasi.ro.

Hoții de bătrâni: Patronii unui azil vânau casele bătrânilor

Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor i-a trimis în judecată pe cei doi patroni ai azilului din Chişirid sub acuza că au uzat de falsuri şi au preluat ilegal apartamentul unei octogenare lăsate în grija lor. Soţii Violeta şi Tudor Dragoş sunt inculpaţi pentru înşelăciune, respectiv participaţie improprie la fals intelectual, şi au averea sub sechestru, scrie Bihoreanul.

Se va confrunta Romania cu o criza valutara?

Un studiu recent al cunoscutei banci japoneze Nomura nominalizeaza Romania ca fiind pe locul doi dupa Egipt in clasamentul tarilor cele mai vulnerabile la o criza valutara. Pe locurile trei si patru se afla Turcia si, respectiv, Sri Lanka. Pragul de alerta e definit ca fiind valoarea de 100 a indicelui, o depasire a acestui prag fiind interpretata ca un avertisment pentru posibile evolutii negative ale valutei locale in urmatoarele 12 luni. Prin stabilirea pragului de 100, s-a constatat ca modelul, denumit Damocles, a anticipat 64% din cele 61 de crize aparute in cele 32 de tari aflate sub observatie in ultimii 25 de ani, scrie Radu Crăciun pe blogul personal.

Unitatea de Primiri Urgențe de la Spitalul „Bagdasar-Arseni”, care a costat 3,5 milioane de euro, inundată după ploaie. Pacienții, mutați la „Sf. Ioan”

În seara zilei de 30 august, o cantitate însemnată de apă s-a infiltrat prin tavanul UPU Bagdasar-Arseni, după cum se vede în imagini și filmări din interior intrate în posesia ziarului Libertatea. Ploaia din această seară a inundat Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) de la Spitalul Bagdasar-Arseni din București. Din acest motiv, pacienții au fost redirecționați de urgență la Spitalul „Sfântul Ioan” din Capitală, potrivit surselor Libertatea. În imaginile trimise de aceștia, infirmierele curăță pardoseala, iar apa curge în saloane chiar prin tavan, scrie Libertatea.

Granturi IMM 2023: Perioada de înscrieri la fondurile de 250.000-1,5 milioane de euro

Microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM) din cele 6 județe ale Regiunii Centru vor putea obține granturi de câte 250.000-1,5 milioane de euro pentru investiții în afaceri ca service-uri și splătorii auto, hoteluri, cabinete medicale sau IT, în cadrul unui apel de proiecte pentru care s-au publicat perioada de înscrieri și ghidul oficial de finanțare, scrie Startupcafe.ro.

​Vaci furajate cu insecte – soluție propusă de o echipă de cercetători pentru a reduce poluarea

O companie din Marea Britanie a primit finanțare de 1 milion de lire sterline de la stat pentru crearea unei ferme de insecte destinate hranei pentru animale. Pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră până în 2050, britanicii plănuiesc să folosească larve de muște în furajarea animalelor. Flybox, compania care a primit grantul, va produce hrană pe bază de insecte pentru animalele de companie, păsările de curte, porcine și pești, scrie agrointel.ro.